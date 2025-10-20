£Ó£Ï£Í£Ð£ÏÈþ½Ñ´Û ³«´Û£µ£°¼þÇ¯µÇ°»ö¶È¤Î³«ºÅ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¡£Ó£Ï£Í£Ð£ÏÈþ½Ñ´Û¡Ê½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ¿·½É¶è¡¢´ÛÄ¹¡§À¾ÏÆ Ë§ÏÂ¡¢°Ê²¼¡ÖÅö´Û¡×¡Ë¤Ï¡¢£±£¹£·£¶Ç¯¤Ë³«´Û¤·£²£°£²£¶Ç¯¤Ë¤Ï¡¢³«´Û£µ£°¼þÇ¯¤È¤¤¤¦Âç¤¤ÊÀáÌÜ¤ò·Þ¤¨¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤òµÇ°¤·¡¢Æüº¢¤Î¤´»Ù±ç¤Ë´¶¼Õ¤ò¹þ¤á¤Þ¤·¤Æ¡¢£²£°£²£¶Ç¯£±·î¤«¤é£²£°£²£·Ç¯£²·îËö¤Þ¤Ç¤ÎÌó£±Ç¯£²¤«·î¤Ë¤ï¤¿¤ê¡¢¡ÖÈþ½Ñ¡¦¿·½É¡¦¥³¥³¥í¤ÎºÆÈ¯¸«¡£¡×¤ò¥Æー¥Þ¤È¤·¤¿µÇ°»ö¶È¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£ËÜ»ö¶È¤Ç¤Ï¡¢£µ£°Ç¯¤ÎÎò»Ë¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢Ì¤Íè¤Ë¸þ¤±¤¿¿·¤¿¤Ê°ìÊâ¤òÆ§¤ß½Ð¤¹¤Ù¤¯¡¢£µ¤Ä¤ÎµÇ°Å¸Í÷²ñ¤Ë²Ã¤¨¡¢ÃÏ°è¤ÈÏ¢·È¤·¤¿Â¿ºÌ¤Ê´ë²è¤ä¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¤ÎÅ¸³«¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡£Ó£Ï£Í£Ð£Ï¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¡Ê¥°¥ëー¥×£Ã£Å£Ï¼èÄùÌòÂåÉ½¼¹¹ÔÌò¼ÒÄ¹¡§±üÂ¼ ´´É×¡Ë¤ª¤è¤ÓÂ»³²ÊÝ¸±¥¸¥ã¥Ñ¥ó³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÀÐÀî ¹Ì¼£¡Ë¤Ï¡¢Ê¸²½¡¦·Ý½Ñ¤òÄÌ¤¸¤¿¡Ö¿¿¤Î´¶Æ°¡×¤È¡Ö¤³¤³¤í¤Î¤æ¤¿¤«¤µ¡×¤ò¼Ò²ñ¤ØÆÏ¤±¤ë¤Ù¤¯Èþ½Ñ´Û¤òÀßÎ©¤·¡¢Â¿¤¯¤ÎÊý¤ËËÜÊª¤Î·Ý½Ñ¤Ë¿¨¤ì¤ëµ¡²ñ¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤«¤é¤â£Ó£Ï£Í£Ð£Ï¤Î¥Ñー¥Ñ¥¹¡Ö¡È°Â¿´¡¦°ÂÁ´¡¦·ò¹¯¡É¤Ç¤¢¤Õ¤ì¤ëÌ¤Íè¤Ø¡×¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢Ê¸²½¤È·Ý½Ñ¤òÄÌ¤¸¤¿¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤ä¼Ò²ñ¤Ø¤Î¹×¸¥¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤¤Þ¤¹¡£
- µÇ°¥í¥´¥Þー¥¯
¥³¥ó¥»¥×¥È¡§»þÂå¤òÄ¶¤¨¤ÆÈþ¤È¼«Í³¤òËº¤ì¤º¤ËÊâ¤ß¤¿¤¤
¡¡Åö´Û¤Ï¡ÖÈþ½Ñ¤¬¤â¤¿¤é¤¹¿´¤Î¼«Í³¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦¥á¥Ã¥»ー¥¸¤ò¹þ¤á¤Æ¡¢£²£°£±£´Ç¯¤è¤êÅì¶¿ÀÄ»ù¤ÎºîÉÊ¡ÔÄ¶¸½¼ÂÇÉ¤Î»¶Êâ¡Õ¤ò¥â¥Áー¥Õ¤Ë¤·¤¿¥í¥´¥Þー¥¯¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢³«´Û£µ£°¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢µÇ°¥í¥´¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢¿´¤Î¼«Í³¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¡ÔÄ¶¸½¼ÂÇÉ¤Î»¶Êâ¡Õ¤ò¥·¥ó¥Ü¥ë¤ËºÎÍÑ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¼¡¤Î£µ£°Ç¯¤âÈþ¤È¼«Í³¤ÎÂçÀÚ¤µ¤òËº¤ì¤º¤ËÊâ¤ßÂ³¤±¤¿¤¤¡¢¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤ò¹þ¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
£²¡¥µÇ°Å¸Í÷²ñ
¡¡µÇ°»ö¶È´ü´ÖÃæ¡¢£µ¤Ä¤ÎµÇ°Å¸Í÷²ñ¤ò³«ºÅ¤·¡¢Â¿ÍÍ¤Ê»ëÅÀ¤«¤éÈþ½Ñ¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÈ¯¿®¤·¤Þ¤¹¡£
£±.¥â¥À¥ó¥¢ー¥È¤Î³¹¡¦¿·½É¡¡£²£°£²£¶Ç¯£±·î£±£°Æü¡ÊÅÚ)～£²·î£±£µÆü¡ÊÆü)
¡¡£Ó£Ï£Í£Ð£ÏÈþ½Ñ´Û¤¬½êºß¤¹¤ë¿·½É¤Ë¾ÇÅÀ¤òÅö¤Æ¤ÆÆüËÜ¶áÂåÈþ½Ñ¤ÎÎ®¤ì¤ò¤¿¤É¤ê¤Þ¤¹¡£
¾¾ËÜ½×²ð¡ÔÎ©¤Æ¤ëÁü¡Õ£±£¹£´£²Ç¯¡¡ÌýºÌ¡¦¥«¥ó¥ô¥¡¥¹¡¡¿ÀÆàÀî¸©Î©¶áÂåÈþ½Ñ´Û¡¡(C)¾åÌîÂ§¹¨
£².¥¦¥¸¥§ー¥Ì¡¦¥Öー¥À¥óÅ¸¡¡£²£°£²£¶Ç¯£´·î£±£±Æü¡ÊÅÚ)～£¶·î£²£±Æü¡ÊÆü)¡¡
¡¡¡Ö°õ¾ÝÇÉ¤ÎÀè¶î¼Ô¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë²è²È¥¦¥¸¥§ー¥Ì¡¦¥Öー¥À¥ó¡Ê£±£¸£²£´-£±£¸£¹£¸¡Ë¤Î¡¢ÆüËÜ¤Ç¤ÏÌó£³£°Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ëÅ¸Í÷²ñ¤Ç¤¹¡£
¥¦¥¸¥§ー¥Ì¡¦¥Öー¥À¥ó¡Ô¥ô¥§¥Í¥Ä¥£¥¢¡¢¥µ¥ó¡¦¥¸¥ç¥ë¥¸¥ç¡¦¥Þ¥Ã¥¸¥çー¥ì¡Õ£±£¸£¹£·Ç¯º¢
ÌýºÌ¡¦ÈÄ¡¡¥é¥ó¥¹Èþ½Ñ´Û¡¡Reims, Musee des Beaux-Arts (inv. 907.19.38) (C) Christian Devleeschauwer
£³.»³¸ý²ÚÍÌÅ¸(²¾¾Î)¡¡£²£°£²£¶Ç¯£··î£±£±Æü¡ÊÅÚ)～£¸·î£³£°Æü¡ÊÆü)¡¡
¡¡£Ó£Ï£Í£Ð£ÏÈþ½Ñ´Û¤¬¼ýÂ¢¤¹¤ëÆüËÜ²è²È»³¸ý²ÚÍÌ¡Ê£±£¸£¹£¹-£±£¹£¸£´¡Ë¤ÎÂåÉ½ºî£³ÅÀ¤òÃæ¿´¤È¤·¤Æ¡¢½é´ü¤«¤éÈÕÇ¯¤Þ¤Ç¤Î²è¶È¤òÄÌÍ÷¤·¤Þ¤¹¡£
»³¸ý²ÚÍÌ¡Ô¸¸²½¡Õ£±£¹£·£¹Ç¯¡¡»æËÜºÌ¿§¡¡£Ó£Ï£Í£Ð£ÏÈþ½Ñ´Û
£´.À¸ÃÂ£±£µ£°Ç¯¡¡¥¢¥ë¥Ùー¥ë¡¦¥Þ¥ë¥±Å¸(²¾¾Î)¡¡£²£°£²£¶Ç¯£¹·î£²£²Æü¡Ê²Ð)～£±£²·î£±£³Æü¡ÊÆü)¡¡
¡¡¥Õ¥é¥ó¥¹¶áÂå³¨²è¤Îµð¾¢¥¢¥ë¥Ùー¥ë¡¦¥Þ¥ë¥±¡Ê£±£¸£·£µ-£±£¹£´£·¡Ë¤ÎÀ¸ÃÂ£±£µ£°Ç¯¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢ÆüËÜ¤Ç¤Ï£³£µÇ¯¤Ö¤ê¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ë²ó¸ÜÅ¸¤Ç¤¹¡£
¥¢¥ë¥Ùー¥ë¡¦¥Þ¥ë¥±¡Ô¥ë¡¦¥¢ー¥ô¥ë¡¢¹ÁÏÑ¡Õ£±£¹£°£¶Ç¯¡¡ÌýºÌ¡¦¥«¥ó¥ô¥¡¥¹
¥¢¥ó¥É¥ì¡¦¥Þ¥ë¥íー¶áÂåÈþ½Ñ´Û¡¢¥ë¡¦¥¢ー¥ô¥ë
Le Havre, musee d¡Çart moderne Andre Malraux (C) MuMa Le Havre / Charles Maslard
£µ.À¸ÃÂ£±£³£°Ç¯ Åì¶¿ÀÄ»ùÅ¸(²¾¾Î)¡¡£²£°£²£·Ç¯£±·î£¹Æü¡ÊÅÚ)～£²·î£²£±Æü¡ÊÆü)¡¡
¡¡£Ó£Ï£Í£Ð£ÏÈþ½Ñ´ÛÀßÎ©¤ËÂç¤¤¯¹×¸¥¤·¤¿²è²ÈÅì¶¿ÀÄ»ù¡Ê£±£¸£¹£·-£±£¹£·£¸¡Ë¤ÎÀ¸ÃÂ£±£³£°Ç¯¤òµÇ°¤¹¤ë²ó¸ÜÅ¸¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
Åì¶¿ÀÄ»ù¡Ô¥ì¥À¡Õ£±£¹£¶£¸Ç¯¡¡ÌýºÌ¡¦¥«¥ó¥ô¥¡¥¹¡¡£Ó£Ï£Í£Ð£ÏÈþ½Ñ´Û
£³. Ï¢·È¡¦¶¨¶È¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È
¡¡Åö´Û¤Ï¡¢£µ£°¼þÇ¯µÇ°¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¤ä¡¢¶áÎÙÅ¹ÊÞ¤È¥¿¥¤¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¿·½É¤Ë±ï¤Î¤¢¤ë¾¦ÉÊ¤Ê¤É¤Î¥³¥é¥Ü¥°¥Ã¥º¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Èþ½Ñ´Û¤ÎÃæ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¿·½É¤Î³¹¤Ç¤â³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤ä¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò´ë²èÃæ¤Ç¤¹¡£¾ÜºÙ¤ÏÆÃÀß¥Úー¥¸¤Ë¤Æ½ç¼¡¸ø³«¤·¤Þ¤¹¡£
¡ã¤´¶¨ÎÏÅ¹ÊÞ¡¦»ÜÀß¡ÊÍ½Äê)¡ä
¿·½É¹âÌî¡¢¿·½ÉÊ¸²½¥»¥ó¥¿ー¡¢Ã¢ÇÏ²°àÝàêÅ¹¡¢ÃæÂ¼²°¡¢ÌÀ»³Ãã¶È
¢¨¤Û¤«¡¢·èÄê¼¡Âè¡¢ÆÃÀß¥Úー¥¸¤Ë¤Æ¸ø³«¤·¤Þ¤¹¡£
¾¼ÏÂ20Ç¯¤Ë¿·½É¤ÇÁÏ¶È¤·¤¿Ã¢ÇÏ²°àÝàêÅ¹¤È¥³¥é¥Ü¤·¤¿¥É¥ê¥Ã¥×¥³ー¥Òー¤ä¥´¥Ã¥Û¡Ô¤Ò¤Þ¤ï¤ê¡Õ
¤ò¥â¥Áー¥Õ¤Ë¤·¤¿¤Æ¤Ì¤°¤¤¤Ê¤É¡¢Â¿ºÌ¤Ê¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤ÇÅ¸³«¤·¤Þ¤¹¡£
£´¡¥ÆÃÀß¥Úー¥¸¤Î¤´°ÆÆâ
¡¡ËÜµÇ°»ö¶È¤ÎºÇ¿·¾ðÊó¤ä¾ÜºÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢²¼µÆÃÀß¥Úー¥¸¤Ë¤Æ¿ï»þ¹¹¿·¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡https://www.sompo-museum.org/50th/
¡ã£Ó£Ï£Í£Ð£ÏÈþ½Ñ´Û¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ä
´Û¡¡Ä¹¡§À¾ÏÆ Ë§ÏÂ
½êºßÃÏ¡§¢©£±£¶£°-£¸£³£³£¸ ÅìµþÅÔ¿·½É¶èÀ¾¿·½É£±-£²£¶-£±
³«¡¡´Û¡§£±£¹£·£¶Ç¯£··î
³µ¡¡Í×¡§°ÂÅÄ²ÐºÒ³¤¾åÊÝ¸±¡Ê¸½¡¦Â»ÊÝ¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡Ë¤¬ËÜ¼Ò¥Ó¥ë·úÀß¤ÎÀÞ¡¢£´£²³¬¤ËÈþ½Ñ´Û¤ò³«Àß¡¢±¿±ÄÃÄÂÎ¤È¤·¤Æ°ÂÅÄ²ÐºÒÈþ½ÑºâÃÄ¡Ê¸½¡¦£Ó£Ï£Í£Ð£ÏÈþ½ÑºâÃÄ¡Ë¤òÀßÎ©¤·¡¢Åö»þÆ±¼Ò¤È±ï¤Î¤¢¤Ã¤¿Åì¶¿ÀÄ»ù¤è¤ê¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤ÎÄó¶¡¤ò¼õ¤±¡¢¡ÖÅì¶¿ÀÄ»ùÈþ½Ñ´Û¡×¤È¤·¤Æ³«´Û¤·¤¿¡££±£¹£¸£·Ç¯¤Ë¥´¥Ã¥Û¡Ô¤Ò¤Þ¤ï¤ê¡Õ¤¬¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Ë²Ã¤ï¤ê¡¢¥¢¥¸¥¢¤ÇÍ£°ì¥´¥Ã¥Û¤Î¡Ô¤Ò¤Þ¤ï¤ê¡Õ¤ò´Õ¾Þ¤Ç¤¤ëÈþ½Ñ´Û¤È¤·¤Æ¿Æ¤·¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡££²£°£²£°Ç¯£´·î¡¢´ÛÌ¾¤ò¡Ö£Ó£Ï£Í£Ð£ÏÈþ½Ñ´Û¡×¤Ë²þ¤á¡¢Æ±Ç¯£··î¤ËÎÙÀÜ¤¹¤ëÉßÃÏÆâ¤Ë·úÀß¤µ¤ì¤¿ÃÏ¾å£¶³¬·ú¤Æ¤ÎÈþ½Ñ´Û¤Ë°ÜÅ¾¡£À¾ÍÎ³¨²è¤«¤é¸½Âå¥¢ー¥È¤Þ¤ÇÉý¹¤¤¥Æー¥Þ¤Ç¤Î¡È¸ÄÀÅª¤ÇÌ¥ÎÏÅª¤ÊÅ¸Í÷²ñ¡É¤òÇ¯£µ²ó¤Û¤É³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤ë¡££²£°£²£µÇ¯£¸·î£²£¹Æü¡Ê¶â)¤ËÎß·×Æþ´Û¼Ô¿ô£·£°£°Ëü¿Í¤òÃ£À®¤·¤¿¡£
¡ã£Ó£Ï£Í£Ð£ÏÈþ½ÑºâÃÄ¤Î¥Ñー¥Ñ¥¹¡ä
°Â¿´¡¦°ÂÁ´¤Ç¿®Íê¤µ¤ì¤ëÈþ½Ñ´Û¤È¤·¤Æ ·Ý½ÑÊ¸²½¤Ç¿´Ë¤«¤Ê¼Ò²ñ¤ò¤Ä¤¯¤ê·Ý½ÑÊ¸²½¤òÌ¤Íè¤Ø¤Ä¤Ê¤°
¡Î¼Ò²ñ¤ËÄó¶¡¤¹¤ë£³¤Ä¤Î²ÁÃÍ¡Ï
¡¡Â¿ÍÍÀ¤Î¤¢¤ë¿Íºà¤ä¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Ë¤è¤ê¡¢·Ý½ÑÊ¸²½¤Îº£¤ÈÌ¤Íè¤ò¤Ä¤¯¤ëÎÏ¤ò°é¤à
¡¡¿È¶á¤ÊÈþ½Ñ´Õ¾Þ¤Î¾ì¤ÎÄó¶¡¤Ë¤è¤ê¡¢¿Í¡¹¤Î´¶À¤ÈÃÎÅª¹¥´ñ¿´¤ò»É·ã¤¹¤ë
¡¡¡Ô¤Ò¤Þ¤ï¤ê¡Õ¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤ò¼é¤ê¡¢³èÆ°À®²Ì¤È¤È¤â¤ËÌ¤Íè¤Ë»Ä¤¹
¢£ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¢£
£Ó£Ï£Í£Ð£ÏÈþ½Ñ´Û ¹Êó»öÌ³¶É(¥¦¥¤¥ó¥À¥àÆâ)
¢©£±£°£³-£°£°£±£´ ÅìµþÅÔÃæ±û¶èÆüËÜ¶¶éÚ³ÌÄ®£²-£±£´-£±£±¡¡³û²¼¥Ó¥ë£²³¬
TEL¡¡:¡¡£°£³-£¶£¶£¶£±-£¹£´£´£· FAX¡¡:¡¡£°£³-£³£¶£¶£´-£³£¸£³£³
e-mail¡¡:¡¡sompo-m-pr@windam.co.jp