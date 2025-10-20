捨てるものからARTする|リサイクルART作品展・ステージイベントを開催！「みんなのフェス」
リサイクルアート作品展夜はナイトミュージアムも！【入場無料】
長崎県内で募集した、廃材や捨てる物を使ったアート作品を一堂に展示！
家庭で出るペットトルや空き缶などの廃材が創造力によって、生まれ変わった個性豊かな作品をお楽しみください。11月1日(土）は、夜に作品をライトアップ！
音楽にダンス！誰でも楽しめる ステージイベント！
全国マーチングコンテスト出場の雲仙市立小浜中学校 吹奏楽部をはじめ、地元で活躍する団体やアーティストなど多数出演予定！
11月1日
- たけしま保育園（ダンス）
- やまかげ保育園（やまかげ太鼓）
- スターライトダンススクール（ダンス）
- Yushi（弾き語りJ-pop+R&B）
- 松井たかのり（弾き語り Rock）
- 小浜中学校吹奏楽部（マーチング）
- Nissy/Utsumi（DJ）
- Yushi（弾き語りJ-pop+R&B）
- the Roots（レゲエバンド）
- Djmiso（DJ）
- トビウオリアキ（ヴィオラ弾き語り）
11月2日
- studio Rolly Polly（ダンス）
- Dicha（メキシカン音楽）
- トコチャンズ（ユニットバンド）
- しらぬいバンド（バンド）
- いけだまさる（弾き語り）
- 笑いヨガ ブンちゃん（健康体操）
- まどか（弾き語り）
- ことぽけっと（ユニット）
- FUGENMUGEN’S（バンド）
- SPICA'S （デュオ）
- トカトカどん（打楽器マーチング）
- HOROYAKAN（アフリカン音楽）
※出演スケジュール等は、変更になる場合があります。最新情報はHPをご確認ください。(https://yukyukai.or.jp/minfes2025/)
マルシェにキッチンカーも出店
こだわりのグルメと個性豊かな雑貨・ワークショップが勢ぞろい！笑顔と出会いがあふれる、家族みんなで楽しめるマルシェです。
飲食ブース・雑貨・ワークショップ
- lilliy
- 虫屋PUPA
- 島原むすびす
- ドリームパーク・ゆめ工房
- MiraiAi
- Mar
- prunelle
- big mama ビッグママ
- おひるの森
- toaruhino（とあるひの）
- きまま焙煎所
- 花ぞのパン工房
- 山の上カフェ
- ありえ未来ワークセンター
- パッピンス
- R.coffee stand
- トネタワ
- Noble
- 石窯cafe TIMBERS
- ペーパームーンレストラン
- 創業令和7年匠
- あとりえBOTTO
- 森岳酒蔵Luna Base
- めぐみやキッチン
イベント概要
会場：雲仙岳災害記念館 がますドーム
住所：長崎県島原市平成町1-1
開館時間：9時00分～18時00分（入館は17時00分まで）
期間：11月1日（土）・11月2日（日）/ 10：00～19：00 ※2日は16：00迄
お問合せ：雲仙岳災害記念館 ： 0957-65-5555 実行委員会事務局 ： 0957-62-2961
●みんなのフェス実行委員会
株式会社ファイブタッグプラス/雲仙岳災害記念館/(株)しまばらリハビリテーションケアACT/社会福祉法人コスモス会/社会福祉法人島原市手をつなぐ育成会/社会福祉法人山陰会/社会福祉法人悠久会/南島原みんなの大楽校
●共催
島原市湧く！沸く！わくわく文化祭
●後援
⾧崎県/島原市/南島原市/雲仙市/
⾧崎県教育委員会/大村市教育委員会/諌早市教育委員会/島原市教育委員会/⾧崎県社会福祉協議会/⾧崎県文化団体協議会/⾧崎県障害者社会参加推進センター/⾧崎県知的障がい者福祉協会
●補助
⾧崎県文化団体協議会
ながさきピース文化祭応援事業
協賛企業
■ メディアの皆様へ
本イベントは取材・撮影が可能です。事前にご連絡いただければ、会場案内・撮影調整なども対応いたします。ぜひ貴媒体でのご取材・ご掲載をご検討いただけますよう、お願い申し上げます。