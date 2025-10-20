捨てるものからARTする|リサイクルART作品展・ステージイベントを開催！「みんなのフェス」

リサイクルアート作品展夜はナイトミュージアムも！【入場無料】

社会福祉法人悠久会

長崎県内で募集した、廃材や捨てる物を使ったアート作品を一堂に展示！

家庭で出るペットトルや空き缶などの廃材が創造力によって、生まれ変わった個性豊かな作品をお楽しみください。11月1日(土）は、夜に作品をライトアップ！

音楽にダンス！誰でも楽しめる ステージイベント！

全国マーチングコンテスト出場の雲仙市立小浜中学校 吹奏楽部をはじめ、地元で活躍する団体やアーティストなど多数出演予定！

11月1日- たけしま保育園（ダンス）- やまかげ保育園（やまかげ太鼓）- スターライトダンススクール（ダンス）- Yushi（弾き語りJ-pop+R&B）- 松井たかのり（弾き語り Rock）- 小浜中学校吹奏楽部（マーチング）- Nissy/Utsumi（DJ）- Yushi（弾き語りJ-pop+R&B）- the Roots（レゲエバンド）- Djmiso（DJ）- トビウオリアキ（ヴィオラ弾き語り）11月2日- studio Rolly Polly（ダンス）- Dicha（メキシカン音楽）- トコチャンズ（ユニットバンド）- しらぬいバンド（バンド）- いけだまさる（弾き語り）- 笑いヨガ ブンちゃん（健康体操）- まどか（弾き語り）- ことぽけっと（ユニット）- FUGENMUGEN’S（バンド）- SPICA'S （デュオ）- トカトカどん（打楽器マーチング）- HOROYAKAN（アフリカン音楽）

※出演スケジュール等は、変更になる場合があります。最新情報はHPをご確認ください。(https://yukyukai.or.jp/minfes2025/)

マルシェにキッチンカーも出店

こだわりのグルメと個性豊かな雑貨・ワークショップが勢ぞろい！笑顔と出会いがあふれる、家族みんなで楽しめるマルシェです。

イベント概要

飲食ブース・雑貨・ワークショップ- lilliy- 虫屋PUPA- 島原むすびす- ドリームパーク・ゆめ工房- MiraiAi- Mar- prunelle- big mama ビッグママ- おひるの森- toaruhino（とあるひの）- きまま焙煎所- 花ぞのパン工房- 山の上カフェ- ありえ未来ワークセンター- パッピンス- R.coffee stand- トネタワ- Noble- 石窯cafe TIMBERS- ペーパームーンレストラン- 創業令和7年匠- あとりえBOTTO- 森岳酒蔵Luna Base- めぐみやキッチン

会場：雲仙岳災害記念館 がますドーム

住所：長崎県島原市平成町1-1

開館時間：9時00分～18時00分（入館は17時00分まで）

期間：11月1日（土）・11月2日（日）/ 10：00～19：00 ※2日は16：00迄

お問合せ：雲仙岳災害記念館 ： 0957-65-5555 実行委員会事務局 ： 0957-62-2961

●みんなのフェス実行委員会

株式会社ファイブタッグプラス/雲仙岳災害記念館/(株)しまばらリハビリテーションケアACT/社会福祉法人コスモス会/社会福祉法人島原市手をつなぐ育成会/社会福祉法人山陰会/社会福祉法人悠久会/南島原みんなの大楽校

●共催

島原市湧く！沸く！わくわく文化祭

●後援

⾧崎県/島原市/南島原市/雲仙市/

⾧崎県教育委員会/大村市教育委員会/諌早市教育委員会/島原市教育委員会/⾧崎県社会福祉協議会/⾧崎県文化団体協議会/⾧崎県障害者社会参加推進センター/⾧崎県知的障がい者福祉協会

●補助

⾧崎県文化団体協議会

ながさきピース文化祭応援事業

協賛企業

■ メディアの皆様へ

本イベントは取材・撮影が可能です。事前にご連絡いただければ、会場案内・撮影調整なども対応いたします。ぜひ貴媒体でのご取材・ご掲載をご検討いただけますよう、お願い申し上げます。