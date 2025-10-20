織田博子個展「世界のおじちゃんと友達」展（2025.11.9~16）Farm to Home（山手線「駒込」駅）にて開催　世界を旅して描く魅力的なおじちゃん達のイラスト、画集を展示【作家在廊日あり】

合同会社しろいぶた本展のメインビジュアル：チャイハネで友達と過ごすアザルヌーシュ（イラン）

～世界の文化と、今年のテーマである“友達”に基づいた新作6枚を初公開～

マンガ家の織田博子は、人気シリーズ「世界のおじちゃん」を中心とした個展「世界のおじちゃんと友達」展を開催いたします。

本展では、“友達”をテーマとした新作6枚を初公開。過去の代表的な作品とともに展示いたします。

友達との語らいの時間は、誰にとってもかけがえのないものです。仕事や家庭での顔とはまた違う、素の顔を見せるおじちゃん達をお楽しみください。

作家が在廊（15(土)、16(日)を除く）し、サインや似顔絵などをプレゼントいたします。ぜひご来場ください。

※急な予定変更の場合がありますので、各種SNS（instagram(https://www.instagram.com/odahiroko/),X(https://x.com/OdaHirokoIllust),Facebook(https://www.facebook.com/illust.odahiroko)）をご確認ください

イラストシリーズ「世界のおじちゃん」について

“みんな違って、みんな同じ、世界のおじちゃん。―― 多様な文化、衣食住。だけど似ている、想い、表情、人の営み。”をテーマに、マンガ家・織田博子が描き続けているシリーズ。



旅する中で出会った人たちを中心に、世界各国の魅力あふれるおじちゃんがイラストになっています。

家族用のバイクに乗るアルナブ（インド）

鷹匠のラハト（カザフスタン）シュヴァイネ・ハクセを食べるハインツ（ドイツ）絵に命を与えるユーリ（ロシア）

それぞれの土地に根付いた家庭料理や衣装、住まい方…各国の異なる多様な文化を描くと同時に、国や地域を超えた、世界どこでも変わらない人の営みも表現。ときには朗らかな笑顔、ときには真剣なまなざし、ときには慈しみ深いしぐさを見せるおじちゃんたち。

それぞれの生き様や、厚みのある人生が表情に現れています。ひとりひとりは全然違うのに、どこか共通した魅力があります。

ファッション集団・サプールのジョハネス・ムテバ（コンゴ）昔とった杵柄を見せるムハンマド（モロッコ）仲間と歌うマリアッチのマリオ（メキシコ）

ぜひ、あなたの「推しおじちゃん」を見つけてみてください。

開催概要

日 時 ：2025/11/9（日）～11/16（日） 11:00～18:00(15日のみ14:00～18:00)

開催場所：Farm to Home （豊島区駒込3-1-12）

JR山手線・東京メトロ南北線「駒込駅」より徒歩1分

※会場はカフェ営業しておりますので、ご来訪の際は1オーダーをお願い いたします。

在廊日：9日（日）～14日（金）11:00～18:00予定。15(土)、16（日）は不在

作家に確実にお会いになりたい方は、事前にメール(info@odahiroko.jp)にてご予約ください。

※急な予定変更の場合がありますので、各種SNS（instagram(https://www.instagram.com/odahiroko/),X(https://x.com/OdaHirokoIllust),Facebook(https://www.facebook.com/illust.odahiroko)）をご確認ください

※会場はカフェ営業しておりますので、ご来訪の際は1オーダーをお願いいたします。

関連イベント

2025年11月9日 12:00～12:30 トークイベント「世界のおじちゃんと友達」 ※予約不要、無料

展示内容

新作イラスト6点（テーマ「おじちゃんと友達」）

過去作品の展示

販売：画集、マグカップ、トートバッグ、カレンダー、ポストカードなど関連グッズ、織田博子の過去の書籍を販売予定

作家プロフィール

Photo by @mabataki_foto織田博子（おだひろこ）



マンガ家、料理研究家。著作に『世界家庭料理の旅(https://amzn.to/4pKM9xG)』『女一匹シベリア鉄道の旅(https://amzn.to/3IMtnFr)』『世界の子育て くらべてみたら、心がふわっとラクになった(https://amzn.to/46FNL33)』など多数。産経新聞連載「世界の食卓Trip(https://www.sankei.com/article/20250912-JU2VSDZSRZOYDINA75PJ2YHYB4/)」を執筆し、各国の文化や暮らしを子細に描く。料理イベント「世界家庭料理の旅(https://hokuo-kodure.peatix.com/events)」を主催し、料理を通じた異文化交流を展開。さらに、アフリカ最大のポップカルチャーイベント「Comic Con Africa」での講演や、ブルガリアでの個展開催など、国際的に活動の場を広げている。

会場情報

Farm to Home

豊島区駒込3-1-12（山手線・東京メトロ「駒込」駅徒歩30秒）

過去の展示の様子

個展「織田博子の世界」（2025年6月／RYOZAN PARK HOKORA）個展「織田博子の世界」（2025年6月／RYOZAN PARK HOKORA）内装・オープニングパーティ（演奏：駒崎万集）

動画

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=RX4dcWbO_aE ]

メディア掲載のご依頼

本展に関する取材・掲載をご検討いただけましたら幸いです。

新聞・ラジオ・テレビ・ウェブ媒体でのご紹介をお願い申し上げます。

※訪問予定の日時をメール(info@odahiroko.jp)にてお知らせいただけますと確実に対応可能です。

本件に関するお問い合わせ

合同会社しろいぶた（担当：オガワ）

050-3396-6023

織田博子 公式サイト(http://odahiroko.jp/)

E-mail：info@odahiroko.jp

世界のおじちゃん 公式サイト(https://steep.sakura.ne.jp/ojichan/)

公式サイト：https://odahiroko.jp

参考リンク

マンガ家・織田博子の個展「織田博子の世界ー世界の家庭料理、おじちゃん、子育てー」（山手線「大塚駅」）が開催中（～2025.7.21）［在廊予定あり］(https://mainichi.jp/articles/20250626/pr2/00m/020/069000c)（PR TIMES）（毎日新聞・2025年6月）





世界を旅したイラストレーターの10年分の画業、80枚を掲載した「世界のおじちゃん画集」が発売。魅力あるおじちゃん達を通じて、各国の魅力を伝える(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000001.000133305.html)（PR TIMES・2023年11月）