静電紡糸繊維の世界市場調査レポート:成長、収益、メーカー収入、販売、市場動向2025~2031年
静電紡糸繊維の基本特性
静電紡糸繊維（Electrospun Fiber）は、静電紡糸技術を用いてナノサイズの繊維を作成する技術であり、非常に細かい繊維構造を持つことが特徴である。この繊維は、高比表面積、優れた物理的強度、優れた透過性を持ち、医療、フィルター、電子機器など多岐にわたる用途が期待されている。特に、ナノテクノロジーやマテリアルサイエンスといった分野における革新が進む中で、静電紡糸繊維は、高機能材料としての重要な役割を果たしている。
その物理的特性から、静電紡糸繊維は非常に高い純度性と反応性を持ち、さまざまなコーティングや改質処理を施すことが可能である。また、環境調和性が求められる市場においても、再生可能素材を利用した繊維の製造が可能であり、持続可能な製品開発に貢献している。このように、静電紡糸繊維はその特性を活かし、今後さらに多くの産業で重要な役割を果たすことが予想される。
多産業における静電紡糸繊維の応用と成長の可能性
静電紡糸繊維は、化学、医療、エレクトロニクス、環境技術、さらには自動車産業など、さまざまな産業で使用される可能性がある。特に、フィルター技術や医療分野においては、その高表面積と優れた透過性が活かされ、医療用マスクや創傷治療材、ドラッグデリバリーシステムなどに応用されている。
LP Information調査チームの「グローバル静電紡糸繊維市場の成長2025-2031」（https://www.lpinformation.jp/reports/564351/electrospun-fiber）によれば、静電紡糸繊維市場は2025年から2031年にかけて年平均成長率（CAGR）5.6%で成長し、2031年には市場規模が2.5億米ドルに達する見込みである。これは、環境配慮型製品への需要の高まりとともに、医療やフィルター産業における静電紡糸繊維の需要増加が主な要因となると予測されている。この成長は、静電紡糸繊維の高機能性と新しい応用可能性を反映しており、今後の技術進化とともにさらなる市場拡大が期待される。
図. 静電紡糸繊維世界総市場規模
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000332180&id=bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000332180&id=bodyimage2】
図. 世界の静電紡糸繊維市場におけるトップ10企業のランキングと市場シェア（2024年の調査データに基づく；最新のデータは、当社の最新調査データに基づいている）
LP Informationのトップ企業研究センターによると、静電紡糸繊維の世界的な主要製造業者には、HIFYBER、Donaldson、SPURなどが含まれている。2024年、世界のトップ3企業は売上の観点から約49.0%の市場シェアを持っていた。
技術革新と市場競争を加速させる要因
静電紡糸繊維市場における競争優位性は、性能（繊維の微細さや均一性）、コスト、製造の安定性、技術革新に大きく依存する。特に、ナノテクノロジーや材料科学の進展が競争を加速させ、より高機能な繊維材料の開発が進められている。例えば、ナノコーティングや複合材料を使った静電紡糸繊維は、従来の繊維に比べてより高い耐久性や特殊な機能（抗菌性や耐熱性）を備えており、これらの技術革新が市場での競争力を左右している。
また、製造コストの低減と生産プロセスの効率化も競争において重要な要素であり、今後の技術進展によって、より多くの企業が市場に参入することが予想される。静電紡糸繊維の技術障壁は高いが、その特性を最大限に引き出す技術的ノウハウが確立されることで、競争は一層激化することになるだろう。
