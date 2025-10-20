【新宿高島屋】『大北海道展』、10月22日（水）から開催！マグロ、サーモン、メロンを使った品をはじめ、パフェなどのスウィーツ、海鮮&お肉のお弁当などを揃えます！話題の店や初登場の店など約80店が登場！

株式会社高島屋

■2025年10月22日（水）～11月４日（火）

■新宿高島屋 11階催会場

※北海道産以外の原材料を使用している商品もございます。

新宿高島屋では、毎年ご好評いただいております「大北海道展」を開催いたします。

毎回、札幌に駐在する北海道展専任バイヤーが道内各地を訪ねてみつけた［推し］の味を集めていますが、今回は 「まぐろ」 「サーモン」 「メロン」 の3つにフォーカスするほか、毎回大人気の海鮮系とお肉系のお弁当や、北のスウィーツも充実させ、2週間あわせて約80店の美味をそろえ、イートインや実演販売をまじえてご紹介いたします。

- 会場で、できたてを楽しめるイートイン（一例）

1週目 10月22日（水）～28日（火）

新宿高島屋限定 [クロマグロ専門工房 鮪斗（yuto）] 戸井産本鮪まるごと食べ尽くし７彩丼（１人前）5,200円 ※各日50食限り

大トロ、中トロ、赤身、中落ちに加え、ほほ肉、脳天、カマトロまで、戸井産のマグロをご堪能ください。

百貨店初登場 新宿高島屋限定 [和だしらぁめん うめきち]特製煮干し塩らぁめん（1人前）1,350円

煮干し出汁を宗谷の塩で味付けた、スープの旨みが際立つ一杯。道産の麦豚チャーシューと桜姫鶏ワンタン入りの、新宿高島屋限定メニューです。

[ＮＩＫＵ ＮＥＥＤＳ＆]トリュフ香る新親子丼（1人前）2,200円 ※各日50食限り

知床産の骨付鶏を圧力鍋でホロホロに。濃厚なファフィ卵と伝統野菜「札幌黄（たまねぎ）」を使用。

２週目 10月29日（水）～11月4日（火）

新宿高島屋初登場 [サーモン食堂]蝦夷サーモン・セレブサーモン２種食べ比べいくら丼（1人前）2,629円

ほどよい脂身が特長の「蝦夷サーモン」。秘伝の塩圧締めで上品な脂を引き出した「セレブサーモン」。2種のサーモンの食べ比べをお楽しみください。

※「セレブサーモン」は、ノルウェー産・チリ産の養殖・下処理にこだわったサーモンです。

新宿高島屋初登場 [タイガーカレー]かみふらの産グルメ豚しゃぶカレー（１人前）1,950円

数種類のスパイスをミックスし、甘みと酸味のバランスを追求したスープカレー。

新宿高島屋初登場 [ダック ラーメン エイジ] 鴨醤油（1人前）1,450円

北海道産合鴨としじみの出汁スープが自家製麺とマッチ。鴨チャーシューと鴨のつみれをのせた、鴨づくしのラーメン。

- 脂ののった旬マグロを楽しむ！（一例）実演販売 [クロマグロ専門工房 鮪斗(yuto)] 戸井産本鮪４種丼（１折）2,997円 ※10月22日（水）～28日（火）

高島屋限定 実演販売 [おたる蝦夷屋]大宝弁当（1折）3,510円 ※各日30点限り ※10月22日（水）～11月4日（火）

- 養殖サーモンのおいしさを堪能！（一例）高島屋限定 実演販売 [旭川駅立売商会]大雪サーモン彩り御膳（1折）2,862円 ※10月22日（水）～28日（火）※各日30点限り

新宿高島屋限定 実演販売 [シハチ鮮魚店] 生トロサーモンと泊カブトサーモン食べ比べ丼 （1折）2,290円 ※10月29日（水）～11月4日（火）

高島屋限定 [釧路おが和]焼とうもろこしサーモン（100gあたり）1,080円 ※10月22日（水）～11月4日（火）

- メロンを楽しむスウィーツが大集合！（一例）高島屋限定 実演販売 [ピカタの森 駒ケ岳牛乳] 富良野メロンパフェ（1個）1,500円 ※各日30点限り ※10月22日（水）～11月4日（火）

旬の“秋メロン”がたっぷり。人気の牛乳ソフトとカスタード、マスカルポーネクリームがベストマッチ。

新宿高島屋初登場 高島屋限定 実演販売 [布袋スイーツ 毘沙門天] 左）北海道メロンシュー（1個）631円 各日80点限り、右）北海道メロンのエッグタルト（１個）540円 ※各日70点限り ※10月22日（水）～28日（火）

新宿高島屋初登場 [Patisserie PROUST] 左）北海道メロン（シングル）550円、（ダブル）650円、右）新宿高島屋限定 Hug～生メロン～（１個）600円 ※10月29日（水）～11月4日（火）

高島屋限定 実演販売 [ＭＯＲＩＨＩＣＯ.]ＪＢソフト（メロンミックス）（1個）748円 ※10月22日（水）～11月4日（火）

高島屋限定 実演販売 [小樽洋菓子舗ルタオ]ジャージーミルクパフェ～北海道産赤肉メロン～（1個）1,320円 ※10月22日（水）～11月4日（火）

- 北海道はお肉もおいしい！（一例）実演販売 [十勝豚丼いっぴん]豚ざんまい弁当（１折）1,512円 ※10月22日（水）～28日（火）

実演販売 [やきにくれすとらん沙蘭]道産牛赤身部位食べ比べ弁当（イチボ・ランプ・ウチモモ）（１折）2,700円 ※10月29日（水）～11月4日（火） ※各日50点限り

※品数には限りがございます。売切れの節はご容赦ください。

※やむを得ない事情により、商品の内容や価格の変更、販売時間の変更・中止となる場合がございます。

★詳しくは、こちらをご覧ください。

https://www.takashimaya.co.jp/shinjuku/event/hokkaido/

※お問い合わせ：TEL03-5361-1111（新宿高島屋 代表）