エーアンドエイチプロモーション、「設立4周年目となるA&H Fes Vol4」を開催

エーアンドエイチプロモーション株式会社

エーアンドエイチプロモーションは、10月18・19日と日本科学未来館にて設立4周年目を迎える記念イベント「A&H Fes Vol4」を開催いたしました。

第一部・第二部ともにチケットがほぼ完売となり、会場内で販売されたグッズは次々と完売。

入手できなかったファンから惜しむ声が上がるなど、終始熱気に包まれたイベントとなりました。

同社は、俳優・日向野祥をはじめ、阿部快征、百成瑛など、多数の人気若手俳優が所属する芸能プロダクション。

舞台・映像・イベントなど幅広い分野で活躍するタレントたちが、“ファンとの絆”を大切にしながら日々成長を続けています。

代表の日向野は、

「会社設立から4年、ここまで来られたのはファンの皆様の支えがあってこそです。所属タレントだけでなく、ファンの皆様、そしてスタッフ一人ひとりの想いが、この会社を形づくっています。本当にありがとうございます。」とコメント。

さらに、第二部では新たな所属タレントとして橋本全一、安藤光輝、遠藤幸介の加入をサプライズ発表。

会場は大きな歓声に包まれ、今後の活動に大きな期待が寄せられました。

エーアンドエイチプロモーションは、これからも“人と想いをつなぐエンターテインメント”をテーマに、タレントとファン、そして社会を結ぶ新たな表現を追求してまいります。

【上】橋本全一

【下左】安藤光輝【下右】遠藤幸介

＜会社概要＞

会社名：エーアンドエイチプロモーション株式会社

代表者：代表取締役 日向野祥

事業内容：俳優・タレントマネジメント、舞台・映像・イベント制作 他

公式サイト：https://a-and-h-promotion.com/