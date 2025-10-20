JPYC岡部氏登壇、double jump.tokyo株式会社が2025年11月14日にステーブルコインビジネスイベントをTISと共催

doublejump.tokyo inc.

ブロックチェーン技術を活用したWeb3サービスを提供するdouble jump.tokyo株式会社（所在地：東京都新宿区、代表取締役：上野広伸・松谷幸紀、以下「当社」）は、TISインテックグループのTIS株式会社（ 所在地：東京都新宿区、代表取締役社長：岡本安史、以下「TIS」））と共同でステーブルコイン活用をテーマにした無料イベントを開催いたします。

ステーブルコイン最前線のトップランナーたちが語るイベント

2025年11月14日開催のイベント詳細、ステーブルコインの最前線

法整備の進展や国内初の円建て「ステーブルコイン」であるJPYCの発行決定を背景に、ステーブルコインの普及は着実に広がりを見せており、企業での活用も現実のものとなりつつあります。しかし、多くの企業担当者様が「自社にどう活用できるのか」「導入のハードルは何か」といった点で、具体的な一歩を踏み出せずにいるのではないでしょうか。

本イベントでは、ステーブルコインの発行、システム開発、ガバナンス、会計といった各領域のトップランナーが一堂に会し、最新動向から具体的なユースケース、導入時のリアルな課題までを徹底解説します。

自社での活用の可能性を探る経営層・企画担当者の皆様にとっては、次の一歩を踏み出すための重要なヒントが得られる貴重な機会です。 また、情報収集・ネットワーキングを求めている方に有益なイベントになります。ぜひご利用ください。

開催概要

日 程： 2025年11月14日(金) 17:00～20:00（受付開始 16:30～17：00）

会 場：TIS豊洲オフィス32階（TIS INTEC Group Innovation Hub）

〒135-0061 東京都江東区豊洲2-2-1豊洲ベイサイドクロスタワー

参加費： 無料

対 象：ステーブルコインの事業活用に関心のある企業の

経営層経営企画・事業企画のご担当者様

主 催：TIS株式会社/ double jump.tokyo株式会社

登壇者

JPYC株式会社：代表取締役 岡部 典孝

株式会社Hinode Technologies：執行役員 村上 浩文

Komlock lab株式会社：代表取締役 布目 雅登

TIS株式会社：ソーシャルイノベーション事業部 Web3ビジネス企画部 石黒 統

double jump.tokyo株式会社：代表取締役 松谷 幸紀

参加申し込み方法

以下のイベント参加申し込みサイトからお申し込みください。

U R L：https://1114event.peatix.com/

double jump.tokyo株式会社について

double jump.tokyo株式会社は、ブロックチェーン技術を活用した複数のゲーム開発実績を持つ、日本発のWeb3インフラ企業です。これまでに培った開発力と運用ノウハウを活かし、現在は法人向けデジタル資産管理プラットフォーム「N Suite」を中心に、ステーブルコインをはじめとする暗号資産の安全な管理・運用を支援しています。また、ゲーム特化型ブロックチェーン「Oasys」のメインディベロッパーとして、信頼性の高いブロックチェーン基盤の構築にも携わっています。企業が安心してWeb3を活用できる社会の実現を目指し、次世代のデジタル経済インフラを創出しています。

