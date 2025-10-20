【ホテルニューグランド】『THE YOKOHAMA ILLUMINATION』を楽しむ宿泊プラン「イルミネーションステイ2025-26」

日本ホテル株式会社

ホテルニューグランド（横浜市中区山下町10番地／総支配人 木曽博文）では、2025年11月1日（土）～2026年2月28日（土）にご利用いただける、『THE YOKOHAMA ILLUMINATION』参加企画の宿泊プラン「イルミネーションステイ2025-26」を販売します。

▲タワー館 スーペリアフロア ベイフロントコーナーダブル

本プランでは、日本初の都市型循環式ロープウェイ「YOKOHAMA AIR CABIN」のチケットで、横浜のパノラマ夜景をお楽しみいただいた後は、お部屋で優雅にグラスを傾けながら窓に広がるイルミネーションをお楽しみいただけます。ルームサービスでお届けするスパークリングワインは、イタリア語で“美しい眺め”を意味する「ベラヴィスタ」をご用意、きめ細やかな泡と洗練された甘みと酸味のハーモニーが口いっぱいに広がる、煌びやかな夜景を眺めるのにふさわしい一品が煌めきを放つ街並みとともに贅沢な時間を彩ります。日本新三大夜景都市に選出された横浜の美しい夜景を、大切な方とご一緒にどうぞごゆっくりとご堪能ください。

期間 2025年11月1日（土）～2026年2月28日（土）

宿泊料金 1名様1室お1人様料金（朝食付き） \45,000～（税サ込）

2名様1室お1人様料金（朝食付き） \25,000～（税サ込）

3名様1室お1人様料金（朝食付き） \20,400～（税サ込）

お問合せ 宿泊予約 045-681-1841（代表） 9：00～19：00

公式HP https://www.hotel-newgrand.co.jp/pickup/stay.html

詳細

■チェックイン 14：00／チェックアウト 11：00

■窓に広がる“横浜時間”をご堪能いただけるタワー館より、お部屋タイプよりお選びいただけます。

タワー館グランドクラブフロア ツイン/ダブル

タワー館スーペリアフロア ベイフロント ハリウッドツイン/コーナーダブル

ベイサイド ツイン/ダブル

■ご朝食は、以下よりお選びいただけます。

タワー館5階ル・ノルマンディ（洋食）／本館5階たん熊（和食）／ルームサービス（洋食）

プラン特典

■YOKOHAMA AIR CABIN 搭乗引換券（片道）

日本初の都市型循環式ロープウェイ。JR桜木町駅前から横浜ワールドポーターズ前の運河パーク駅までの約630メートルの空中ルートを片道5分で結んでいます。最高地点約40メートルからは、横浜・みなとみらいの街並みと海の絶景が広がり、昼夜で異なる風景を堪能できます。

■スパークリングワイン「ベラヴィスタ」（フルボトル）

煌びやかな夜景を眺めながらのひとときにぴったりのスパークリングワインを、ルームサービスにてご用意します。イタリア語で“美しい眺め”を意味する「ベラヴィスタ」は、口に含むと、きめ細やかな泡が心地よく広がり、洗練された甘味と酸味のハーモニーをご堪能いただけます。

～『THE YOKOHAMA ILLUMINATION』 参加イベント～

本館中庭イルミネーション「光の庭園」もお楽しみいただけます

開催場所 本館中庭

開催期間 2025年11月15日(土)～2026年3月1日(日)

※クリスマス仕様の光の庭園は12月25日(木)まで

点灯時間 16：30～23：59

中央に噴水を配した緑あふれるヨーロッパ調の美しい庭園で、合計1.5万球の煌めくイルミネーションに包まれるロマンティックな空間をお楽しみいただけます。12月25日（木）までの期間は、光のアーチやギフトボックスなど、クリスマス仕様にアレンジした「光の庭園」をご覧いただけます。この時期ならではの、光や輝きに満ちた夢のような演出を、どうぞごゆっくりとお楽しみください。

▲画像は2024年開催時の「光の庭園」（クリスマス仕様時）

「光の庭園」は、2025年11月～2026年2月にかけて横浜都心臨海部の各地で行われるイルミネーションイベントをつなぐキャンペーン『THE YOKOHAMA ILLUMINATION』の参加イベントです。

光の演出「アクアブルーム」

～「光の庭園」開催期間中も通年開催の光の演出をご覧いただけます。～

※通年開催

19：00／19：30／20：00 （各回約3分間点灯）

ブルーとホワイトの照明が緩やかな波のように揺らぐ、光の演出をご覧いただけます。

ホテルニューグランド

1927年（昭和2年）に関東大震災の横浜復興のシンボルとしてヨーロッパスタイルの正統派ホテルとして開業しました。マッカーサー元帥やチャーリー・チャップリン、ベーブ・ルースなど、数多くの著名人に愛されてきた日本有数のクラシックホテルとして、歴史と伝統に培われた正統派のおもてなしでお客様をお迎えいたします。開業時より変わらぬ佇まいの本館は、1992年には横浜市歴史的建造物に指定、2007年には経済産業省が選んだ近代化産業遺産の認定を受けています。隣接するタワー館は1991年にオープン、客室は全室ハーバービューとなっており、横浜港の正面に面した客室からは、ベイブリッジや大桟橋、みなとみらいの夜景など、横浜の素晴らしい眺めを一望することができます。館内にはこだわりの美味しさを提供する多彩な6つのレストランやバー、ラウンジをご用意、ウェディングや各種パーティー、会議などにご利用いただける大小4つの宴会場を備えています。



HP：https://www.hotel-newgrand.co.jp/

Facebook：https://www.facebook.com/hotelnewgrand/

Instagram：https://www.instagram.com/hotelnewgrand/

X（旧Twitter）：https://twitter.com/HotelNewGrand_