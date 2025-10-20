渋谷とともに成長する、GMOインターネットグループ　セルリアンタワー・グループ本社ロビーと16階を全面リニューアル

GMOインターネットグループ

「すべての人にインターネット」をコーポレートキャッチとする、GMOインターネットグループ（代表取締役グループ代表：熊谷正寿）は、渋谷の街とともに成長の歩みを進めてきたグループ本社、「セルリアンタワー」（東京都渋谷区）のロビー階に、グループの新たな“顔”として「グループ総合受付」を新設するとともに、ビジネスを加速させる拠点として、16階のワンフロアすべてを来客用の会議室・ミーティングスペースとする全面リニューアルを実施し、2025年10月20日（月）に運用を開始しました。

この取り組みにより、来社いただくすべての方へ「最高のおもてなし」と「感動体験」をお届けするとともに、グループ全体の事業推進をさらに加速します。

【リニューアルの背景と目的】

2001年に入居した当時約500名だったグループパートナー（従業員）数は、現在、約8,000名規模にまで拡大しました。この事業成長に伴い、グループ本社のセルリアンタワー内の増床や、2019年の渋谷フクラスをグループ第2本社とする2棟体制への移行など、渋谷エリアでの事業基盤を段階的に強化してまいりました。

今回のグループ本社機能の増強は、これまでの歴史における重要な節目と位置づけ、今後のさらなる事業拡大を支える環境を整備するものです。

【リニューアルの概要】

今回のリニューアルでは、デザイン性と機能性を高め、お客様へのおもてなしを強化するとともに、コミュニケーションを円滑にし、ビジネス機会を最大化することをめざしました。

■グループの新たな“顔”となる総合受付（ロビー階）

セルリアンタワーの“顔”であるロビー階には、大理石調で統一した落ち着いたカウンターを設置。向かって左側には横幅約6m、高さ3m超の大型LEDディスプレイを構え、グループのロゴ映像や自然の風景などを投影し、吹き抜けの天井と相まって、ご来訪される皆様を開放的な空間でお迎えします。

■創造性を刺激し、ビジネスを加速させる会議室フロア（16階）

フロア全体をご来客用の会議室・ミーティングスペースとし、従来の約2倍となる全24室を配置いたしました。これにより、ビジネスの重要な局面において、必要な時に確実にご利用いただける環境を実現しています。フロア内では、iPadでご注文いただいたドリンクを自律走行ロボットがお届けするなど、最新テクノロジーを活用したおもてなしをご提供いたします。

デザイン設計は、グループ第2本社・渋谷フクラスの会議室エリアなども手掛けられたNAP建築設計事務所の中村拓史氏が担当。天井や鉄骨をあえて露出させたインダストリアルなデザインの中に、自然素材、アート、グリーンを随所に配することで、ご利用者のインスピレーションを刺激し、創造性あふれる空間を目指しました。また、壁や床などに用いられている三角形の幾何学模様は、GMOインターネットグループが進める「梁山泊経営」を象徴しています。志を持ったグループ各社が独立して成長しながらも、強い結束とシナジーを発揮する思想を表しています。



また、16階フロア全体を「GMO Gallery」とし、現代アート作家ジュリアン・オピー氏の作品を展示することで、お客様とのディスカッションを活性化し、インスピレーションと創造性を刺激する場としています。

GMOインターネットグループは、これからも渋谷とともに成長を続けてまいります。ぜひご期待ください。

【GMOインターネットグループについて】（https://group.gmo/(https://group.gmo/)）

GMOインターネットグループは、ドメインやサーバーレンタル、決済などビジネスの基盤となるサービスをご提供するインターネットインフラ事業を主軸に、インターネットセキュリティ、インターネット広告、インターネットメディア事業、インターネット金融事業、暗号資産事業を展開する総合インターネットグループです。

お客様に喜ばれるサービスを迅速かつ低価格で提供するために、サービスは機器の選定から設置、構築、開発、運用までを内製化することを基本方針としています。そのため、グループ120社以上に在籍する約8,000名のパートナーのうち、ITのモノづくりを担う開発者（エンジニア・クリエイター）が50%を超えています。

GMOインターネットグループ株式会社】（URL：https://group.gmo/(https://group.gmo/)）

会社名 GMOインターネットグループ株式会社（東証プライム市場 証券コード：9449）

所在地 東京都渋谷区桜丘町26番1号 セルリアンタワー

代表者 代表取締役グループ代表 熊谷 正寿

事業内容 持株会社（グループ経営機能）

■グループの事業内容

インターネットインフラ事業

インターネットセキュリティ事業

インターネット広告・メディア事業

インターネット金融事業

暗号資産事業

資本金 50億円

