【期間限定】ハロウィン＆秋のおすすめ赤ワインとワインに合う焼肉を販売！

株式会社トラジ

焼肉トラジを展開する株式会社トラジ（代表取締役社長：金 信彦、本社：東京都江東区）は、2025年10月20日（月）より、国内の焼肉トラジ各店舗にてハロウィンと秋のおすすめとして、赤ワインとワインに合う焼肉メニューを期間限定で販売いたします。





【赤ワインに合う季節メニュー】


ポルチーニソースで食べる牛ツラミとキノコの盛合わせ
ポルチーニソースで食べる牛ツラミとキノコの盛合わせ

秋の味覚キノコを贅沢にしようした季節限定のソースが、牛頬肉の旨みを引き立て芳醇な赤ワインとベストマッチ！



1,800円～（税込1,980円）～



キノコの盛合わせ　　1,200円～（税込1,320円）～


追加ポルチーニソース　　300円（税込330円）





【ハロウィンのおすすめ赤ワイン】　　　販売期間：10月20日～31日迄



DEMUERTE CLASSIC　　デムエルテ　クラシック

産地：スペイン/ D.O.イエクラ


ブドウ品種：モナストレル50%、シラー50%



カラフルでスタイリッシュなドクロラベル。


完熟ベリーのアロマとナツメグやペッパーなどのスパイスのヒントが感じられ、フルボディながらシルキーなタンニン、スパイシーな余韻が心地良い1本。



グラス　　　1,200円（税込1,320円）


フルボトル　6,800円（税込7,480円）





【秋のおすすめ赤ワイン】　　　　販売期間：11月17日～30日迄


MARQUES de CASA CONCHA MERLOT　マルケス デ カーサ コンチャ メルロ

産地：チリ/ セントラル・ヴァレー


ブドウ品種：メルロ



深い赤色の外観。スグリ、野イチゴ、チェリー、プラムを思わせる果実のアロマにスパイスのニュアンス、樽熟成由来のヴァニラやモカの香りが加わり、複雑な風味をもたらしています。口の中に凝縮した濃い果実味が広がります。比較的豊かな酸があり、骨格のしっかりした骨太の味わい。ビロードのような舌触りとしっかりとしたタンニンが調和しています。



グラス　　　1,200円（税込1,320円）


フルボトル　6,800円（税込7,480円）






■販売店舗（全49店舗）※一部取り扱いの無い店舗がございます


東京：31店舗


神奈川：8店舗


埼玉：1店舗


千葉：4店舗


愛知：1店舗


京都：1店舗


大阪：2店舗


福岡：1店舗


