【期間限定】ハロウィン＆秋のおすすめ赤ワインとワインに合う焼肉を販売！

焼肉トラジを展開する株式会社トラジ（代表取締役社長：金 信彦、本社：東京都江東区）は、2025年10月20日（月）より、国内の焼肉トラジ各店舗にてハロウィンと秋のおすすめとして、赤ワインとワインに合う焼肉メニューを期間限定で販売いたします。

【赤ワインに合う季節メニュー】

詳細を見る :https://www.ebisu-toraji.com/news/news20251017/ポルチーニソースで食べる牛ツラミとキノコの盛合わせポルチーニソースで食べる牛ツラミとキノコの盛合わせ

秋の味覚キノコを贅沢にしようした季節限定のソースが、牛頬肉の旨みを引き立て芳醇な赤ワインとベストマッチ！

1,800円～（税込1,980円）～

キノコの盛合わせ 1,200円～（税込1,320円）～

追加ポルチーニソース 300円（税込330円）

※写真はイメージです。※金額は店舗により異なります。

【ハロウィンのおすすめ赤ワイン】 販売期間：10月20日～31日迄

DEMUERTE CLASSIC デムエルテ クラシック

産地：スペイン/ D.O.イエクラ

ブドウ品種：モナストレル50%、シラー50%

カラフルでスタイリッシュなドクロラベル。

完熟ベリーのアロマとナツメグやペッパーなどのスパイスのヒントが感じられ、フルボディながらシルキーなタンニン、スパイシーな余韻が心地良い1本。

グラス 1,200円（税込1,320円）

フルボトル 6,800円（税込7,480円）

【秋のおすすめ赤ワイン】 販売期間：11月17日～30日迄

MARQUES de CASA CONCHA MERLOT マルケス デ カーサ コンチャ メルロ

産地：チリ/ セントラル・ヴァレー

ブドウ品種：メルロ

深い赤色の外観。スグリ、野イチゴ、チェリー、プラムを思わせる果実のアロマにスパイスのニュアンス、樽熟成由来のヴァニラやモカの香りが加わり、複雑な風味をもたらしています。口の中に凝縮した濃い果実味が広がります。比較的豊かな酸があり、骨格のしっかりした骨太の味わい。ビロードのような舌触りとしっかりとしたタンニンが調和しています。

グラス 1,200円（税込1,320円）

フルボトル 6,800円（税込7,480円）

■販売店舗（全49店舗）※一部取り扱いの無い店舗がございます

東京：31店舗

神奈川：8店舗

埼玉：1店舗

千葉：4店舗

愛知：1店舗

京都：1店舗

大阪：2店舗

福岡：1店舗

