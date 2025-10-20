【期間限定】ハロウィン＆秋のおすすめ赤ワインとワインに合う焼肉を販売！
焼肉トラジを展開する株式会社トラジ（代表取締役社長：金 信彦、本社：東京都江東区）は、2025年10月20日（月）より、国内の焼肉トラジ各店舗にてハロウィンと秋のおすすめとして、赤ワインとワインに合う焼肉メニューを期間限定で販売いたします。
【赤ワインに合う季節メニュー】
ポルチーニソースで食べる牛ツラミとキノコの盛合わせ
秋の味覚キノコを贅沢にしようした季節限定のソースが、牛頬肉の旨みを引き立て芳醇な赤ワインとベストマッチ！
1,800円～（税込1,980円）～
キノコの盛合わせ 1,200円～（税込1,320円）～
追加ポルチーニソース 300円（税込330円）
※写真はイメージです。※金額は店舗により異なります。
【ハロウィンのおすすめ赤ワイン】 販売期間：10月20日～31日迄
DEMUERTE CLASSIC デムエルテ クラシック
産地：スペイン/ D.O.イエクラ
ブドウ品種：モナストレル50%、シラー50%
カラフルでスタイリッシュなドクロラベル。
完熟ベリーのアロマとナツメグやペッパーなどのスパイスのヒントが感じられ、フルボディながらシルキーなタンニン、スパイシーな余韻が心地良い1本。
グラス 1,200円（税込1,320円）
フルボトル 6,800円（税込7,480円）
【秋のおすすめ赤ワイン】 販売期間：11月17日～30日迄
MARQUES de CASA CONCHA MERLOT マルケス デ カーサ コンチャ メルロ
産地：チリ/ セントラル・ヴァレー
ブドウ品種：メルロ
深い赤色の外観。スグリ、野イチゴ、チェリー、プラムを思わせる果実のアロマにスパイスのニュアンス、樽熟成由来のヴァニラやモカの香りが加わり、複雑な風味をもたらしています。口の中に凝縮した濃い果実味が広がります。比較的豊かな酸があり、骨格のしっかりした骨太の味わい。ビロードのような舌触りとしっかりとしたタンニンが調和しています。
グラス 1,200円（税込1,320円）
フルボトル 6,800円（税込7,480円）
■販売店舗（全49店舗）※一部取り扱いの無い店舗がございます
https://www.ebisu-toraji.com/searchshop/
東京：31店舗
神奈川：8店舗
埼玉：1店舗
千葉：4店舗
愛知：1店舗
京都：1店舗
大阪：2店舗
福岡：1店舗
