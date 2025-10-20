10月23日～26日限定　大阪宅建と大阪シティバスによるハロウィンバスが登場

一般社団法人大阪府宅地建物取引業協会

（こどもミュージアムバス1）（こどもミュージアムバス2）↑大阪宅建のマスコットキャラクター「たくっち」

一般社団法人大阪府宅地建物取引業協会（所在地：大阪市中央区、会長 山本 清孝（以下、大阪宅建と言います。））は、2025年10月23日（木）～26日（日）に大阪シティバス株式会社（所在地：大阪市西区、代表取締役社長 中村 和浩）と共に地域の保育園児や小学生が制作してくれたハロウィンの装飾を車内にデコレーションしたハロウィンバスイベントを開催します。

本件は、10月23日～26日の限定イベントとなり、バス車内には大阪宅建のマスコットキャラクター「たくっち」がハロウィン仕様でバス車内のどこかに隠れる予定となります。どこにいるのか普段は注目しない場所も探してみていただくことで、バスの魅力にも気付いていただける機会になると考えています。

また、25日または26日に本バスに乗車された方にはたくっちからお菓子の詰め合わせを先着順にプレゼントします。（なくなり次第終了。）ハロウィン仕様に変化しているこどもミュージアムバスに是非ご乗車してみてください。

※こどもミュージアムバスの当日の運行エリア等は、開催数日前にHP等にて公開いたしますので、営業所等へのお問い合わせはご遠慮ください。

【取材いただける内容】企画担当へのインタビュー、イベントの様子、参加者に対するインタビューなど

【取材のご参加について】本件に関するお問い合わせまでご連絡ください。

【事務局】

（一社）大阪府宅地建物取引業協会（〒540-0036 大阪市中央区船越町2-2-1）

TEL：06-6943-0621 FAX：06-6809-4462

URL：https://www.osaka-takken.or.jp/