11/25~26 『ATAMI Weekday~１泊2日のディープ熱海旅~』を開催！

熱海市地域おこし協力隊（旅づくりコーディネーター）による企画『ATAMI Weekday~１泊2日のディープ熱海旅~』を開催します！

2025年11月25日（火）～26日（水）の1泊2日で、通常の熱海観光では出会うことができない面白い人に会う、また体験をする企画をこの度企画しました。

「一味違った熱海を経験してみたい」「まちづくりや地域活性化に興味がある」方等、様々な方のご参加お待ちしております！

ツアー参加費は無料（熱海市までの交通費、宿泊費、食費は参加者負担）。

参加条件は「11月25日～26日に熱海市内にご一泊いただける方（ゲストハウス、旅館等の種別は問わない）」「熱海市以外に在住の方」とさせていただきます。

※チラシデータの確認事項をご参照の上、以下URLからお申込みください。

申込みフォームはこちら(https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSelKC-oGTTT89OUP2ifVT3t95SYyT2vNu35yrlTP4by2dK2iA/viewform?usp=dialog)