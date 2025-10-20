ノーリツコンタクトセンターが「HDI格付けベンチマーク」最高評価「三つ星」を3年連続で獲得

～「問合せ窓口格付け」と「Webサポート格付け」のダブル受賞～湯まわり設備メーカーの株式会社ノーリツ（本社：兵庫県神戸市、代表取締役社長：竹中昌之）のコンタクトセンターは、HDI-Japan（運営会社：シンクサービス株式会社）が主催する、2025年公開格付け調査の「問合せ窓口格付け」「Webサポート格付け」両部門において、最高評価の三つ星を3年連続で獲得しました。今後もノーリツコンタクトセンターでは、人ならではの温かさでお客さまのお困りごとや疑問に適切・丁寧に対応していくとともに、ユーザビリティの高いデジタルコンテンツのご提供を通じて、多様化するお客さまのご要望に対して最適なサービスを提供し、満足度向上へ努めて参ります。■格付けと評価内容



■ HDI格付けベンチマークについて

HDI（Help Desk Institute）とは、1989年に米国で設立されたサポートサービス業界の世界最大の会員団体です。「HDI格付けベンチマーク」は、この国際基準に基づき、一般消費者と専門審査員で構成された審査員により、顧客の立場から各企業の電話対応（問合せ窓口）とオフィシャルWebサイト（Webサポート）を評価し、「三つ星」から「星なし」の4段階で格付けするものです。

・HDI-Japan 公式ウェブサイト：https://www.hdi-japan.com/