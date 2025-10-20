こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
インフキュリオン、ライフカードと提携し、BtoB決済サービス「まる投げPay by LIFECARD」の提供開始
～請求書カード払いの推進により、BtoB領域のキャッシュレスを拡大～
株式会社インフキュリオン（本社：東京都千代田区、代表取締役社長CEO 丸山弘毅、以下「インフキュリオン」）は、ライフカード株式会社（本社：神奈川県横浜市、代表取締役社長 増井啓司、以下「ライフカード」）と提携し、BtoB決済サービス「まる投げ Pay by LIFECARD」を2025年10月20日（月）より提供を開始します。
本サービスは、インフキュリオンが提供する請求書支払いプラットフォーム「Winvoice(ウィンボイス)」を基盤に採用することで、請求書カード払いの要件対応・運用業務・システム構築をワンストップで実現します。
◆「まる投げ Pay by LIFECARD」提供の背景
国内の法人間取引ではサービス利用や商品仕入れなどの対価の請求・支払いは請求書による掛け払いで、支払い方法も銀行振込が主流となっています。しかしながら、請求書による掛け払いは、支払者にとっては手元に現金が必要となる一方、請求者にとっては請求から支払いまで資金を受け取るまで1か月程度の時間を要することが一般的です。中小企業やフリーランスを中心に、このようなキャッシュフローの課題は経営課題に直結します。このような課題を解決するために昨今、請求書の請求者と支払者の仲介役として請求書の支払いを立替え、支払者のカード決済を実現する、BtoB決済サービスが注目を集めています。
クレジットカード事業を中心に、さまざまな決済事業を展開するライフカードにおいても、WEB完結型のビジネスクレジットカードの会員拡大を図るなど、BtoB領域におけるキャッシュレス普及を目指しています。このような背景のもと、BtoB領域における更なるキャッシュレス普及、および事業者の「請求書の支払いにクレジットカードを利用したい」といった需要に応えるため、インフキュリオンは、ライフカードと提携し、「まる投げ Pay by LIFECARD」の提供を開始します。(※1）
※1 本サービスはインフキュリオンが提供いたします。ライフカードはインフキュリオンの取次パートナーとして、本サービスをライフカードのお客様に紹介いたします。また、本サービスのご利用には所定の手数料が発生します。
◆「まる投げ Pay by LIFECARD」概要
本サービスを利用することで、受領した請求書の支払い方法を、銀行振込から支払者が既に持っているカードでの支払いに切り替えることができます。また、支払者は本サービスの利用により実質的な支払期日をカードの引き落とし日までとすることができるため、キャッシュフローに柔軟性も生まれます。カード決済後は支払者が指定した名義で、最短即日で請求元の銀行口座に請求金額の入金が行われ、カード利用を請求元に知られることはありません。さらに、本サービスの利用により銀行振込にかかる時間削減や、振込金額や口座番号の入力ミスによる誤振込等のリスクの削減、業務効率の改善効果も期待できます。
「まる投げ Pay by LIFECARD」を構築するにあたっては、基盤に「Winvoice」を採用しています。ライフカードは、カード決済を可能にするためのWeb画面を含めて、本サービスを請求書の支払者へ提供するために必要な、要件対応・運用業務・システム構築をワンストップで提供できる「Winvoice」を選定しました。
「まる投げ Pay by LIFECARD」の詳細は以下URLをご確認ください。
https://www.lifecard.co.jp/lp/bpsp_marunagepay/
【請求書支払いプラットフォーム「Winvoice」について】
「Winvoice」は、請求書のカード決済等を実現するために必要なライセンス・業務・システムをワンストップで提供する請求書支払いプラットフォームです。「Winvoice」を活用すると、自社の顧客に請求書カード払いのサービスを最短2か月で提供できます。また、WinvoiceのAPIを活用することで、自社が提供するサービスに、請求書カード払いの機能を組み込むこともでき、独自のUXをつくることも可能です。今後も、あらゆる支払いをよりスムーズにするための機能開発を計画しています。
請求書支払いプラットフォーム「Winvoice」：https://infcurion.com/winvoice/
「Winvoice」資料ダウンロードページ： https://infcurion.com/winvoice/download/
【インフキュリオンについて】
インフキュリオンは、社会に最適な決済・金融機能を実装する「あらゆる産業・サービスのFintechパートナー」です。多彩な金融サービスを機能単位で柔軟に利用できるテクノロジーの開発やプラットフォームの提供、キャッシュレス決済事業のコンサルティングを行っています。
長年のコンサルティング実績で培った専門性とモダンで柔軟な次世代型決済システムを強みとして、BtoCのキャッシュレス決済からBtoBの企業間決済まで、あらゆる決済シーンを網羅する「一気通貫の決済プラットフォーム」を提供しています。
私たちは、お客さまの事業戦略に寄り添い、Fintech戦略の立案から新規金融サービスの創出までを包括的に支援。あらゆるリーディングカンパニーのビジネスを決済・金融を軸に支えることで、社会の課題解決と豊かな顧客体験の実現を目指しています。
＜インフキュリオン会社概要＞
会社名：株式会社インフキュリオン
代表者：代表取締役社長CEO 丸山弘毅
設立：2006年5月1日
本社：東京都千代田区麹町5-7-2 MFPR麹町ビル7F
加盟団体：
一般社団法人Fintech協会
一般社団法人キャッシュレス推進協議会
一般社団法人日本資金決済業協会
URL：https://infcurion.com/
※本リリースは発行日現在の情報をもとに作成されたものです。今後、内容の全部または一部に変更が生じる可能性があります。
※各社の社名、製品名およびサービス名は、各社の商号、商標または登録商標です。
本件に関するお問合わせ先
株式会社インフキュリオン 広報室
E-Mail：pr@infcurion.com
関連リンク
請求書支払いプラットフォーム「Winvoice」
https://infcurion.com/winvoice/
「Winvoice」資料ダウンロードページ
https://infcurion.com/winvoice/download/
株式会社インフキュリオン（本社：東京都千代田区、代表取締役社長CEO 丸山弘毅、以下「インフキュリオン」）は、ライフカード株式会社（本社：神奈川県横浜市、代表取締役社長 増井啓司、以下「ライフカード」）と提携し、BtoB決済サービス「まる投げ Pay by LIFECARD」を2025年10月20日（月）より提供を開始します。
本サービスは、インフキュリオンが提供する請求書支払いプラットフォーム「Winvoice(ウィンボイス)」を基盤に採用することで、請求書カード払いの要件対応・運用業務・システム構築をワンストップで実現します。
◆「まる投げ Pay by LIFECARD」提供の背景
国内の法人間取引ではサービス利用や商品仕入れなどの対価の請求・支払いは請求書による掛け払いで、支払い方法も銀行振込が主流となっています。しかしながら、請求書による掛け払いは、支払者にとっては手元に現金が必要となる一方、請求者にとっては請求から支払いまで資金を受け取るまで1か月程度の時間を要することが一般的です。中小企業やフリーランスを中心に、このようなキャッシュフローの課題は経営課題に直結します。このような課題を解決するために昨今、請求書の請求者と支払者の仲介役として請求書の支払いを立替え、支払者のカード決済を実現する、BtoB決済サービスが注目を集めています。
クレジットカード事業を中心に、さまざまな決済事業を展開するライフカードにおいても、WEB完結型のビジネスクレジットカードの会員拡大を図るなど、BtoB領域におけるキャッシュレス普及を目指しています。このような背景のもと、BtoB領域における更なるキャッシュレス普及、および事業者の「請求書の支払いにクレジットカードを利用したい」といった需要に応えるため、インフキュリオンは、ライフカードと提携し、「まる投げ Pay by LIFECARD」の提供を開始します。(※1）
※1 本サービスはインフキュリオンが提供いたします。ライフカードはインフキュリオンの取次パートナーとして、本サービスをライフカードのお客様に紹介いたします。また、本サービスのご利用には所定の手数料が発生します。
◆「まる投げ Pay by LIFECARD」概要
本サービスを利用することで、受領した請求書の支払い方法を、銀行振込から支払者が既に持っているカードでの支払いに切り替えることができます。また、支払者は本サービスの利用により実質的な支払期日をカードの引き落とし日までとすることができるため、キャッシュフローに柔軟性も生まれます。カード決済後は支払者が指定した名義で、最短即日で請求元の銀行口座に請求金額の入金が行われ、カード利用を請求元に知られることはありません。さらに、本サービスの利用により銀行振込にかかる時間削減や、振込金額や口座番号の入力ミスによる誤振込等のリスクの削減、業務効率の改善効果も期待できます。
「まる投げ Pay by LIFECARD」を構築するにあたっては、基盤に「Winvoice」を採用しています。ライフカードは、カード決済を可能にするためのWeb画面を含めて、本サービスを請求書の支払者へ提供するために必要な、要件対応・運用業務・システム構築をワンストップで提供できる「Winvoice」を選定しました。
「まる投げ Pay by LIFECARD」の詳細は以下URLをご確認ください。
https://www.lifecard.co.jp/lp/bpsp_marunagepay/
【請求書支払いプラットフォーム「Winvoice」について】
「Winvoice」は、請求書のカード決済等を実現するために必要なライセンス・業務・システムをワンストップで提供する請求書支払いプラットフォームです。「Winvoice」を活用すると、自社の顧客に請求書カード払いのサービスを最短2か月で提供できます。また、WinvoiceのAPIを活用することで、自社が提供するサービスに、請求書カード払いの機能を組み込むこともでき、独自のUXをつくることも可能です。今後も、あらゆる支払いをよりスムーズにするための機能開発を計画しています。
請求書支払いプラットフォーム「Winvoice」：https://infcurion.com/winvoice/
「Winvoice」資料ダウンロードページ： https://infcurion.com/winvoice/download/
【インフキュリオンについて】
インフキュリオンは、社会に最適な決済・金融機能を実装する「あらゆる産業・サービスのFintechパートナー」です。多彩な金融サービスを機能単位で柔軟に利用できるテクノロジーの開発やプラットフォームの提供、キャッシュレス決済事業のコンサルティングを行っています。
長年のコンサルティング実績で培った専門性とモダンで柔軟な次世代型決済システムを強みとして、BtoCのキャッシュレス決済からBtoBの企業間決済まで、あらゆる決済シーンを網羅する「一気通貫の決済プラットフォーム」を提供しています。
私たちは、お客さまの事業戦略に寄り添い、Fintech戦略の立案から新規金融サービスの創出までを包括的に支援。あらゆるリーディングカンパニーのビジネスを決済・金融を軸に支えることで、社会の課題解決と豊かな顧客体験の実現を目指しています。
＜インフキュリオン会社概要＞
会社名：株式会社インフキュリオン
代表者：代表取締役社長CEO 丸山弘毅
設立：2006年5月1日
本社：東京都千代田区麹町5-7-2 MFPR麹町ビル7F
加盟団体：
一般社団法人Fintech協会
一般社団法人キャッシュレス推進協議会
一般社団法人日本資金決済業協会
URL：https://infcurion.com/
※本リリースは発行日現在の情報をもとに作成されたものです。今後、内容の全部または一部に変更が生じる可能性があります。
※各社の社名、製品名およびサービス名は、各社の商号、商標または登録商標です。
本件に関するお問合わせ先
株式会社インフキュリオン 広報室
E-Mail：pr@infcurion.com
関連リンク
請求書支払いプラットフォーム「Winvoice」
https://infcurion.com/winvoice/
「Winvoice」資料ダウンロードページ
https://infcurion.com/winvoice/download/