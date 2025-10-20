こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
【キル フェ ボン】ガーベラの花に想いを込めて、11月22日「いい夫婦の日」に贈る限定タルト登場！「いい夫婦の日のタルト」
発売期間：2025年11月16日(日)～11月23日(日)
キルフェボン株式会社（本社：静岡県静岡市、代表取締役：石川 智哉）は、タルト専門店「キル フェ ボン」全12店舗にて、2025年11月16日(日)～11月23日(日)の期間限定で、11月22日の“いい夫婦の日”にあわせて「いい夫婦の日のタルト」を発売いたします。
昨年多くの方にご好評いただいた「いい夫婦の日のタルト」は、マダガスカル産カカオのみを使用したヴァローナ社の「マンジャリ」を採用。華やかでフルーティな香りを引き立て、くちどけなめらかなチョコレートクリームに、レモンクリームのほどよい酸味を重ねました。さらに、ガーベラの花びらを思わせるブラッドオレンジ風味のメレンゲをあしらい、やさしい印象に仕上げています。
ガーベラの花が伝える“感謝”や“希望”の想いをのせて、夫婦の時間にそっと寄り添う一品です。ビターなチョコレートと爽やかな酸味、やわらかなブラッドオレンジ風味のメレンゲが一体となり、口の中でやさしく溶け合う、心温まる味わいをお楽しみいただけます。
※写真は21cmのホールケーキです。
～概要～
■発売期間
2025年11月16日(日)～11月23日(日)
■発売店舗
キル フェ ボン全12店舗
(グランメゾン銀座/東京スカイツリータウン・ソラマチ店/東京ドームシティ店/青山/横浜
静岡/浜松/名古屋栄/グランフロント大阪店/京都/福岡/仙台）
■ 関連URL
https://www.quil-fait-bon.com/mtr/2025_1122.php
～商品概要～
用途やシーンに合わせてお選びいただけ、カットケーキでもお楽しみいただけます。
「いい夫婦の日のタルト」
発売期間： 2025年11月16日(日)～11月23日(日)
発売価格： piece \1,090/whole(13cm)\4,212 / whole (21cm) \ 8,726
マダガスカル産のカカオのみを使用したヴァローナ社のマンジャリを使用。くちどけ滑らかなチョコレートクリームにさわやかな酸味のレモンクリームを重ね、
ガーベラの花びらをイメージした、ブラッドオレンジ風味の淡いピンク色のメレンゲを絞りました。
ガーベラは、贈る本数に合わせた花言葉があります。
タルトのガーベラと共に、あなたにぴったりな花言葉を贈ってみてはいかがでしょうか。
～キル フェ ボンについて～
「キル フェ ボン」は、1991年にオープンしたタルト専門店です。オープン以来、四季折々の旬のフルーツや厳選した食材をふんだんに使用したタルトを中心に展開。
店内中央に設置した大きなショーケースには、彩り豊かなタルトが常時20種類ほど並びます。店名の「キル フェ ボン」は、フランス語で“なんていい陽気なんだろう”という意味です。
本件に関するお問合わせ先
キルフェボン株式会社 広報担当 土井・伊東・春山・川端
TEL：03-5875-0165 (平日9：00～18：00) FAX：03-6447-2071 E-mail：pr1@quil-fait-bon.com
関連リンク
キルフェボンオフィシャルサイト
https://www.quil-fait-bon.com/
いい夫婦の日のタルトについて
https://www.quil-fait-bon.com/mtr/2025_1122.php
