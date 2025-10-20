【キル フェ ボン】ガーベラの花に想いを込めて、11月22日「いい夫婦の日」に贈る限定タルト登場！「いい夫婦の日のタルト」







「キル フェ ボン」は、1991年にオープンしたタルト専門店です。オープン以来、四季折々の旬のフルーツや厳選した食材をふんだんに使用したタルトを中心に展開。店内中央に設置した大きなショーケースには、彩り豊かなタルトが常時20種類ほど並びます。店名の「キル フェ ボン」は、フランス語で“なんていい陽気なんだろう”という意味です。