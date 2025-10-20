ÂÞ°æ»Ô¼çºÅ ¥Ó¥¸¥Í¥¹¥×¥é¥ó¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¡ÖFUKUROI BiZCON-CROWN 2026¡×±¿±Ä¤òEXPACT¤¬¼õÂ÷ ～¡Ú°ìÈÌ¡Û¡Ú³ØÀ¸¡Û2¤Ä¤Î¶èÊ¬¤Ç10·î1Æü¤è¤ê»²²Ã¼ÔÊç½¸³«»Ï～
ÀÅ²¬¤òµòÅÀ¤ËÃÏÊý¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤äµ¯¶È²È»Ù±ç¡¢³ØÀ¸¸þ¤±¥¢¥ó¥È¥ì¶µ°é¿ä¿ÊÅù¤ò¹Ô¤¦EXPACT³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊÀÅ²¬¸©ÀÅ²¬»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò ¹âÃÏ ¹ÌÊ¿¡¢°Ê²¼¡§¥¨¥¯¥¹¥Ñ¥¯¥È¡Ë¤Ï¡¢ÂÞ°æ»Ô¤¬¼çºÅ¤¹¤ë¥Ó¥¸¥Í¥¹¥×¥é¥ó¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¡ÖFUKUROI BiZCON-CROWN 2026¡Êhttps://fukuroi.bizcon.crown.shizuoka.jp¡Ë¡×¤Î±¿±Ä¤ò¼õÂ÷¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£ËÜ¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¤ÏºòÇ¯ÅÙ¤ËÂ³¤2²óÌÜ¤Î³«ºÅ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ÃÏ°è¤Ë¤ª¤±¤ëµ¯¶È²È°éÀ®¤ä¿·µ¬»ö¶È¤ÎÁÏ½Ð¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢ÃÏ°è»º¶È¤Î³èÀ²½¤ò¿Þ¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Í¥¾¡¼Ô¤Ë¤ÏºÇÂç100Ëü±ß¤Î¾Þ¶â¤¬¼øÍ¿¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£10·î1Æü¤è¤ê°ìÈÌ¤ÎÉô¤È³ØÀ¸¤ÎÉô¡¢2¤Ä¤Î¶èÊ¬¤Ç»²²Ã¼Ô¤òÊç½¸¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¡ÖFUKUROI BiZCON-CROWN 2026¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¸ø¼°¥Úー¥¸¡§https://fukuroi.bizcon.crown.shizuoka.jp(https://fukuroi.bizcon.crown.shizuoka.jp)
ÂÞ°æ»Ô¤¬³«ºÅ¤¹¤ë¡ÖFUKUROI BiZCON-CROWN 2026¡×¤Ï¡¢ÃÏ°è»º¶È¤Î³èÀ²½¤È¿·¤·¤¤¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Î²ê¤ò°é¤Æ¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿¥Ó¥¸¥Í¥¹¥×¥é¥ó¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¤Ç¤¹¡£³ØÀ¸¤«¤é¼Ò²ñ¿Í¤Þ¤ÇÉý¹¤¯±þÊç¤Ç¤¡¢ÃÏ°è¤ÎÌ¥ÎÏÈ¯¿®¤äÃÏ°è²ÝÂê²ò·è¤ËÄ©¤à¥¢¥¤¥Ç¥¢¡¢À®Ä¹À¤Î¤¢¤ë»ö¶È¤¬ÂÐ¾Ý¤Ç¤¹¡£¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ê¥¹¥È¤Ë¤Ï¡¢3·î¤ÎºÇ½ª¿³ºº²ñ¤Þ¤Ç¤Î3¥õ·î´Ö¤Ë¤ï¤¿¤êÈ¼Áö»Ù±ç¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£»Ù±ç´ü´ÖÃæ¤Ï¡¢ÃÏ¸µ»ö¶È¼Ô¤È¤Î¸òÎ®¤ä½õ¸À¡¢±þ±ç¤Ê¤É¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢¥ªー¥ëÂÞ°æ¤Ç±þ±ç¤·¤¿¤¯¤Ê¤ë»ö¶È¤ÎÁÏ½Ð¤ÈÃÏ°è¤Î³èÎÏ¸þ¾å¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£ºÇ½ª¿³ºº¤Ë¤Ï¡¢ÂÞ°æ»ÔÄ¹¡¦Âç¾ìµ¬Ç·»á¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢ÀÅ²¬¥Ù¥ó¥Á¥ãー¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¶¨²ñ¡ÊSVSA¡ËÍý»öÄ¹¤Î¼Ä¸¶Ë»á¡¢Happy Quality³ô¼°²ñ¼ÒÂåÉ½¼èÄùÌò¤ÎµÜÃÏÀ¿»á¡¢Åö¼ÒÂåÉ½¼èÄùÌò¤Î¹âÃÏ¹ÌÊ¿¤¬¿³ºº°÷¤È¤·¤Æ»²²Ã¤·¤Þ¤¹¡£³Æ¶èÊ¬¤ÎºÇÍ¥½¨¼Ô¤Ë¤Ï¡¢¾Þ¶â¤Ê¤É¤¬¼øÍ¿¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤Û¤«¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¥×¥é¥ó¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¤Ë¶¨»¿¤¤¤¿¤À¤±¤ë´ë¶È¤ÎÊç½¸¤â¹Ô¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ãÊç½¸ÆâÍÆ¡ä
¢£Êç½¸´ü´Ö
2025Ç¯10·î1Æü¡Ê¿å¡Ë～11·î10Æü¡Ê·î¡Ë¢¨»ñÎÁ¤ÎÄó½Ð¤Ï11·î17Æü¡Ê·î¡Ë¤Þ¤Ç
¢£ÂÐ¾Ý»ö¶È¥×¥é¥ó
£±.¿·µ¬ÀµÚ¤ÓÀ®Ä¹À¤¬¤¢¤ê¡¢¼Â¸½²ÄÇ½À¤Î¹â¤¤»ö¶È
£².ÇÀ»ºÊª¤ä´Ñ¸÷»ñ¸»Åù¤ÎÃÏ°è¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò³èÍÑ¤·¤¿»ö¶È¤Þ¤¿¤ÏÃÏ°è²ÝÂê¤Î²ò·è¤Ë»ñ¤¹¤ë»ö¶È
¢£Êç½¸ÉôÌç
¡¦°ìÈÌ¤ÎÉô¡Ê»ö¶È¼Ô¡¦µ¯¶È½àÈ÷¼Ô¡¦³ØÀ¸±þÊç²Ä¡Ë
¡¦³ØÀ¸¤ÎÉô¡Ê»ÔÆâºß½»¤Þ¤¿¤Ïºß³Ø¤Î¹â¹»À¸¡¦ÀìÌç³Ø¹»À¸¡¦Ã»ÂçÀ¸¡¦Âç³ØÀ¸¡¦Âç³Ø±¡À¸¡Ë
¢¨´û¤Ëµ¯¶È¤·¤Æ¤¤¤ë¼Ô¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢¿·¤·¤¤¥Ó¥¸¥Í¥¹¥×¥é¥ó¤òÍ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò»²²Ã¾ò·ï¤È¤¹¤ë
¢£¿³ºº¥¹¥±¥¸¥åー¥ë
½ñÎà¿³ºº¡§2025Ç¯11·î²¼½Ü
ÌÌÃÌ¿³ºº¡§2025Ç¯12·î11Æü¡ÊÌÚ¡Ë¡¦12Æü¡Ê¶â¡Ë
ºÇ½ª¿³ºº¡¢¥×¥ì¥¼¥ó¥Æー¥·¥ç¥ó¡§2026Ç¯3·î14Æü¡ÊÅÚ¡Ë¼Â»Ü¾ì½ê¡§ÂÞ°æ»Ô¿·»º¶È²ñ´Û¥¥é¥Ã¥È
¢£¾Þ¶â
¡¦°ìÈÌÉôÌç ºÇÍ¥½¨¾Þ 100Ëü±ß¡¢¥³¥ïー¥¥ó¥°¥¹¥Úー¥¹¡ÖBIRDS¡×¤Î1Ç¯´ÖÍøÍÑ¸¢ ¤Û¤«
¡¦³ØÀ¸ÉôÌç ºÇÍ¥½¨¾Þ 20Ëü±ß¡¢¥³¥ïー¥¥ó¥°¥¹¥Úー¥¹¡ÖBIRDS¡×¤Î1Ç¯´ÖÍøÍÑ¸¢ ¤Û¤«
¡¡¢§¥³¥ïー¥¥ó¥°¥¹¥Úー¥¹¡ÖBIRDS¡×
¡¡https://www.city.fukuroi.shizuoka.jp/soshiki/14/3/sougyo/13312.html
¢§±þÊç¤Ï°Ê²¼¤Î¿½¤·¹þ¤ß¥Õ¥©ー¥à¤è¤ê
https://x.gd/Yij7q(https://x.gd/Yij7q)
¢£EXPACT³ô¼°²ñ¼Ò¤È¤Ï
TOMOL¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ò±¿±Ä¤¹¤ëEXPACT¤Ï¡¢¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤ä¥Ù¥ó¥Á¥ãー´ë¶È¤Î»ñ¶âÄ´Ã£¡ÊÍ»»ñ/¥¨¥¯¥¤¥Æ¥£/Êä½õ¶â¡Ë¤«¤é¡¢¿Í»ö¡¢¹Êó»Ù±ç¤Þ¤Ç´ë¶È¤ÎÀ®Ä¹¥¹¥Æー¥¸¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢Éý¹¤¯¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¤ò¹Ô¤¦¡£ÆÃ¤Ë¡¢ÆÀ°Õ¤È¤¹¤ë»ñ¶âÄ´Ã£»Ù±ç¤Ë¤ª¤¤¤ÆÊä½õ¶â¡Ê¾®µ¬ÌÏ»ö¶È¼Ô»ýÂ³²½Êä½õ¶â¡¢¤â¤Î¤Å¤¯¤êÊä½õ¶â¤Ê¤É¡Ë¤ò³èÍÑ¤·¤¿»ñ¶âÄ´Ã£»Ù±ç¼Ò¿ô¤¬300¼Ò¤òÄ¶¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢Êä½õ¶âÅù»ñ¶âÄ´Ã£¤Ë¤è¤ë»Ù±çÁí³Û¤Ï»ñ¶âÄ´Ã£»Ù±çÁí³Û¤Ï2025Ç¯»þÅÀ¤Ç¡Ö40²¯±ß¡×¤òÆÍÇË¤òÆÍÇË¡£¤½¤Î¤Û¤«¡¢Startup WeekendÀÅ²¬¤ÎÎ©¤Á¾å¤²¤ä³ØÀ¸¤Ë¸þ¤±¤¿µ¯¶È¹ÖºÂ¤ä¥»¥ß¥Êー¤Î¼Â»Ü¤Ê¤ÉÌó6Ç¯´ÖÀÅ²¬¤Ë¤ª¤±¤ëµ¯¶È²È°éÀ®¤Ë¤â¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡ã²ñ¼Ò³µÍ×¡ä
¡Ê£±¡Ë ¼Ò¡¡¡¡ Ì¾ ¡¡¡§EXPACT³ô¼°²ñ¼Ò¡Ê https://expact.jp/ ¡Ë
¡Ê£²¡ËÂåÉ½¼Ô¼èÄùÌò¡§¹âÃÏ ¹ÌÊ¿
¡Ê£³¡ËËÜ¼Ò½êºßÃÏ¡¡¡§ÀÅ²¬¸©ÀÅ²¬»Ô°ª¶èº°²°Ä®8ÈÖÃÏ¤Î12
¡Ê£´¡Ë Àß¡¡¡¡ Î©¡¡¡§2018Ç¯7·î
¡Ê£µ¡Ë »ö ¶È Æâ ÍÆ ¡§»ñ¶âÄ´Ã£»Ù±ç¡ÊÍ»»ñ¡¦VC¡¦Êä½õ¶â¡Ë¡¢¿Í»öÀ©ÅÙ¹½ÃÛ¡¦ºÎÍÑ»Ù±ç¡¢¹ÊóPR»Ù±çÅù
