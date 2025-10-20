合成食用着色料市場の規模、過去の成長動向、分析、機会および2035年までの予測である
Survey Reports LLCは、2025年10月に「合成食品着色料市場セグメンテーション：色タイプ別（青、赤、緑、黄、その他の色タイプ）；用途別（飲料、乳製品、ベーカリー・菓子、スナック・シリアル、その他の用途）；形態別（液体、粉末、ゲル、エマルジョン）；溶解性別（水、 染料、油）；製品タイプ別（顔料、染料、その他）-グローバル市場分析、動向、機会、および予測、2025-2035」を発表しました。この報告書は、合成食品着色料市場の予測評価を提供し、成長要因、市場機会、課題、および合成食品着色料市場に対する脅威を含む、複数の主要な市場動向を強調しています。
合成食品着色料市場 概要
合成食品着色料は、食品や飲料の色を追加または復元して外観を向上させるために使用される人工的に製造された化学物質です。植物や動物由来の天然着色料とは異なり、合成着色料は化学合成によって製造されるため、より鮮やかで安定性が高く、コスト効率に優れた着色が可能です。加工食品、キャンディ、飲料、ベーカリー製品などに広く使用され、バッチ間の視覚的な魅力と一貫性を維持するのに役立ちます。合成着色料は食品安全性当局によって規制されていますが、潜在的な健康影響に関する懸念から、天然代替品の需要が高まっています。しかし、その効率性と鮮やかな色調により、業界で広く使用され続けています。
Surveyreportsの専門家は、合成食品着色料市場に関する調査分析を実施し、2025年の合成食品着色料市場規模がUSD 14億ドルに達したと推定しました。さらに、合成食品着色料市場は2035年末までにUSD 26億ドルの売上高に達すると予測されています。合成食品着色料市場は、2025年から2035年の予測期間中に約5.3%の年平均成長率（CAGR）で成長すると見込まれています。
Surveyreportsのアナリストによる定性的な合成食品着色料市場分析によると、合成食品着色料の市場規模は、パッケージ食品の需要増加、カラフルな飲料の人気の高まり、合成食品着色料のイノベーション、コスト効率の良さ、優れた性能、加工食品およびパッケージ食品の需要増加により拡大すると予測されます。合成食品着色料市場における主要な企業には、BASF SE, Vinayak Ingredients India Pvt Ltd., Kolorjet Chemicals Pvt Ltd., Rung International, Denim Colourchem （P） Limited, Nestlé, Alliance Organics LLP., Cargill Incorporated., Arun Colour Chem Private Limited, Jamsons.
当社の合成食品着色料市場調査報告書には、北米、欧州、アジア太平洋、中東・アフリカ、ラテンアメリカという5つの地域とその国々に関する詳細な分析も含まれています。当社の調査報告書には、日本のクライアントの特定のニーズに合わせた詳細な分析も含まれています。
目次
● 合成食品着色料市場規模、成長分析、および各国における主要市場プレーヤーの評価
● 2035年までの世界合成食品着色料市場（北米、欧州、アジア太平洋、ラテンアメリカ）の需要と機会分析（日本を含む各国別）
● アナリストによるCレベル幹部への提言
● 市場の変動と将来展望の評価
● 市場セグメント分析：色タイプ別、用途別、形態別、溶解性別、製品タイプ別、地域別
● 最近の動向、輸出入データ、市場動向、政府指針の分析
● 戦略的な競争機会
