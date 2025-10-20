経口液体サプリメント業界の競争戦略分析：主要企業の動向と市場優位性2025
経口液体サプリメント--「飲む栄養」が拓く次世代ウェルネス市場
経口液体サプリメントとは、栄養補助食品の一形態であり、錠剤やカプセルと異なり、液体として直接経口摂取できる製品群を指す。一般に、ビタミン、ミネラル、アミノ酸、ハーブ抽出物、コラーゲン、プロバイオティクスなどを含有し、迅速な吸収性や摂取のしやすさが特徴である。近年では、「食事の補完」から「パーソナルヘルスケアの一環」へと進化しつつあり、医療現場、高齢者介護、アスリート栄養、女性の美容用途など、多層的な消費シーンでの存在感を高めている。また、粉末や錠剤に比べて体感速度が速く、味やフレーバー設計も柔軟に対応できることから、機能性とユーザー体験の両面で製品差別化が進んでいる。新型コロナウイルス以降、人々の「予防志向」「免疫強化」への関心が一層高まったことで、経口液体サプリメント市場はヘルスケア業界の中でもとりわけ注目度の高いカテゴリとなっている。
年平均成長率4.8%の堅実成長、市場規模は72.4億ドルへ
LP Informationの最新レポート「グローバル経口液体サプリメント市場の成長2025-2031」（https://www.lpinformation.jp/reports/220331/oral-liquid-supplements）によると、世界の経口液体サプリメント市場は2025年から2031年までの予測期間中、年平均成長率（CAGR）4.8%で拡大し、2031年には市場規模が72.4億米ドルに達する見通しである。この成長を支える背景には、健康寿命延伸を目指す中高年層の増加、機能性食品への関心拡大、そして手軽な「飲むサプリ」への消費者嗜好の変化がある。特にアジア太平洋地域では、韓国、中国、日本を中心に高齢化と健康志向の交差点に位置する需要が高まり、マーケットドライバーとしての役割を果たしている。欧米では、スポーツ栄養や美容サプリメントとしての位置付けが強く、ブランドによるライフスタイル提案型のマーケティングが功を奏している。
図. 経口液体サプリメント世界総市場規模
図. 世界の経口液体サプリメント市場におけるトップ28企業のランキングと市場シェア（2024年の調査データに基づく；最新のデータは、当社の最新調査データに基づいている）
グローバル企業が競い合う高度競争市場、トップ10でシェア42%
当該市場ではNestle、Abbott、Coca-Cola（Fairlife）、PepsiCo（Muscle Milk）、Glanbia（SlimFast）などのグローバル食品・飲料大手が参入しており、健康志向製品への投資と技術開発に余念がない。また、Cosmax、TCI Group、Infinitus、SALUS Haus、KT&G Corp（Cheong-Kwan-Jang）といったアジア系のOEM/ODMおよび伝統漢方ブランドも台頭している。2024年時点で、世界トップ10社が売上高ベースで約42.0%の市場シェアを占めており、寡占化が進む一方で、ニッチな機能性訴求や独自素材による中小企業の新規参入も後を絶たない。このように、プレーヤーの多様化と技術差異化が同時進行する市場構造は、各社に対しブランド構築力と製品設計力の両立を求めている。
パーソナライズと即効性が次なる成長キーワード
近年、消費者のニーズは単なる「栄養補給」から、「目的別」「時間帯別」「ライフスタイル適合型」へと高度化している。朝用集中力サプリ、夜用睡眠サポート、美容特化型、ダイエット特化型、さらにはホルモンバランスや腸内環境ケアに特化した製品が市場を賑わせている。こうした潮流の中、AIを活用したパーソナライズ提案や、機能性表示食品制度への対応も今後の競争力を左右する要素となる。液体サプリメントは、吸収性の高さと風味設計の自由度を活かし、「すぐ効く」「美味しい」「続けやすい」といった価値提案において他剤形に対し優位性を持つ。今後、ウェルネステックやD2Cチャネルとの融合によって、新たな健康価値の創出とユーザーリテンションが期待されるであろう。
レポート概要
タイプ別セグメント：
Proteins
Vitamins and Minerals
Collagen
Plant Extracts
Other
用途別セグメント：
Beautiful Healthy
Overall Health
Weight Management and Sports Nutrition
Immune Health
Other
