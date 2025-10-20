ロロ・ピアーナ：バーグドルフ・グッドマンにて特別なインスタレーションと限定商品を発売

ロロ・ピアーナ ジャパン株式会社

ロロ・ピアーナは、ニューヨーク市との長年にわたる深い絆を祝し、10月17日から11月3日まで、ニューヨークの象徴的な高級百貨店バーグドルフ・グッドマンにて、特別なインスタレーションと限定商品を展開いたします。原材料から完成品にいたるまで、本インスタレーションは、メゾンが絶え間なく追求する独自性を遊び心あふれる解釈で表現しています。10月17日、ウィンドウとファサード・ライトアップのお披露目とともに幕を開けます。

インスタレーションは、バーグドルフ・グッドマンのレディスとメンズストア両方のウィンドウを飾り、レディスのストアではファサードのライトディスプレイと店内の限定パーソナライゼーションサービスが展開されます。ロロ・ピアーナが構想し制作したウィンドウは、卓越したディテールと素材でメゾンのコードに敬意を表し、創造性、遊び心、そして伝統を見事に融合しています。洗練されたアールデコ様式が漂うウィンドウは、ロロ・ピアーナの創業以来の価値観と歴史への賛歌です。レディスストアのファサードは、予想外で魅惑的な演出で彩られ、この特別な機会をさらに際立てます。ロロ・ピアーナのレディス・アクセサリーのショップでは、グランデ・ウニタ・スカーフとウニト・ブランケットのパーソナライゼーションサービスを行います。熟練した職人の監修のもと、お客様のお好みに合わせて両アイテムをパーソナライズすることができます。

ウィンドウ

バーグドルフ・グッドマンのメンズおよびレディスストアの魅惑的なウィンドウは、ロロ・ピアーナのコードを、卓越したディテールと素材で称え、創造性、伝統、そして遊び心を融合します。独特のアールデコ調の雰囲気が漂うウィンドウは、メゾンの創業以来の価値観、歴史、独自性への探求、そしてニューヨークという街への賛歌です。ロロ・ピアーナの職人を表現した木製の人形が飾られ、輝くゴールド、ディープブラウン、ダークグリーンといった豊かな色彩のパレットが彩りを添え、1924年以来続くメゾンの伝統と歴史を物語ります。

レディスのウェアに焦点を当てた最初のウィンドウは「繊維の達人」と題され、カシミヤなどの原材料が繊維の収納袋に詰められ、ミニチュアのロロ・ピアーナのトラックで運ばれ、繊細な生地へと織り上げられるためにイタリアへ向かう物語が描かれています。

次のウィンドウは、ベビーカシミヤの繊細で軽やかな美しさを称え、ブラウンの色調で彩られた曇り空を背景に、ミニチュアの山羊たちが、吊り下げられた天秤の上を優雅に浮かんでいます。

続くウィンドウでは、アザミの花の美しさが際立ちます。特徴的な花々が瑞々しいベースの中で咲き誇ります。1951年以来、ロロ・ピアーナの紋章の一部となっているフィオーレ・ディ・カルド（アザミの花）は、伝統的にピエモンテ州クアローナの工場で、最も貴重な生地の表面をブラッシングする道具として用いられてきました。

次のウィンドウでは、クンメルの背景にニューヨークのスカイラインが描かれ、クアローナ工場の職人たちが拡大鏡と針を手に、流れ落ちる生地の品質を検査する様子が描かれ、彼らのたゆまぬ努力と熟練の技に敬意を表しています。

次なるアートに彩られたウィンドウの主役は、イタリアの先駆的アーティスト、マルチェロ・ドゥドヴィッチによる絵画的なスケッチです。アールデコ時代の気取らないスタイルと優雅さを表現したこれらのスケッチは、ロロ・ピアーナの事業拡大期を通して、店舗やオフィスを彩ってきました。

最後のレディスのウィンドウには、バーグドルフ・グッドマンのために特別に作られたスカーフが、アザミの花のモチーフを描いたグリーンの背景とともに展示されています。その周りには、世界中の最高品質の繊維の産地を示す地球儀が飾られています。これは、世界のあらゆる場所で卓越性を追求するロロ・ピアーナの姿勢を称えるものであり、そのすべてがニューヨークへと運ばれ、バーグドルフ・グッドマンという象徴的な店舗で完成品として販売されます。ニューヨークは、メゾンにとって常に特別な場所です。

最初のメンズのウィンドウには、メゾンの象徴的なカラーであるクンメルを背景に、アイコニックなスーツケースストライプのモチーフをあしらったミニチュアのヴィンテージカーが展示されています。これは、ロロ・ピアーナのクラシックカーへの情熱と旅の芸術へのオマージュです。

次のウィンドウには、メゾンの紋章が刻印された８つの繊維の収納袋が展示されています。この紋章は、かつて貴重な原材料に印を付けるためのスタンプとして用いられていました。ダークグリーンの壁に沿って、生地用スタンプが置かれた棚が左右対称に並んでいます。

続くウィンドウでは、ピエール・ルイジ・ロロ・ピアーナの「ラグジュアリーは、品質と密接に結びついている」という言葉が、セルジオ・ロロ・ピアーナが愛用したダークグリーンの背景に、木製の織機で織り込まれています。

最後のウィンドウでは、テキスタイルを屋内に保管するのではなく、最初のコンセプトストアのウィンドウで展示するというロロ・ピアーナのビジョンを表現しています。そこでは、クンメルを背景に生地のロールが積み重ねられ、伝統的な店舗のディスプレイを彷彿とさせます。

ファサード・ライトアップ

バーグドルフ・グッドマンのレディスストアのファサードは、予想外の魅惑的なライトアップで彩られ、この特別なイベントをさらに盛り上げるとともに、店舗のウィンドウとの魅惑的な対話を通してロロ・ピアーナの物語を称えます。ディスプレイは、ロロ・ピアーナが貴重なカシミヤを調達しているモンゴルの風景から始まり、メゾンの象徴であるアザミの花畑へとシームレスに移行する、視覚的な旅として展開されます。頭上では、一本の糸が優雅に舞い、メゾンのクアローナ工場を形作ります。この糸は上昇を続け、地球を一周してニューヨークに到着すると、原糸の収納袋を積んだロロ・ピアーナのトラックがファサードを横切ります。街のスカイラインが現れ、ロロ・ピアーナの職人を表現した人形が姿を現し、最終的にはバーグドルフ・グッドマンの輪郭そのものへと変化し、見事な視覚的スペクタクルを最高潮へと導きます。

アニメーション全体はダイナミックなライトマッピングによって導かれ、ファサードの建築構造を強調しています。この技術により、直線、曲線、立体感といった建物の幾何学的特徴が際立ち、存在感とエネルギーが生まれます。

10月17日夕方に記念のセレモニーが開催され、バーグドルフ・グッドマンのファザードが、同店史上最も精巧なイルミネーションで彩られます。

バーグドルフ・グッドマン限定商品

本イベントを記念し、バーグドルフ・グッドマンでは、ロロ・ピアーナの卓越した歴史と、ひそやかなハイパーラグジュアリーを際立たせる、限定商品も発売されます。ウェア、バッグ、アクセサリーは、控えめなエレガンスを醸し出し、無限の汎用性を実現し、バーグドルフ・グッドマンでのみ入手可能な限定ファブリック、レザー、色合いで提供されます。メンズは、温かみのあるラストカラーの柔らかく構築的なウールオーバーシャツにパンツを合わせ、洗練さと自然なリラックス感を融合させています。レディスは、トーンオントーンのグレーのカシミヤのアンサンブルがシルエットに沿って優しくドレープし、大胆なアニマル柄のクロシェハットが遊び心のあるタッチを添えています。このコレクションは、メゾンの独特のスタイルと細部へのこだわりを表現し、厳選された限定カラーパレットは、シグネチャーのレッドとベージュを特徴とし、カテゴリー間の調和のとれたフィル・ルージュを描きます。

グランデ・ウニタ・スカーフとウニト・ブランケットのパーソナライゼーションサービス

バーグドルフ・グッドマンのメンズとレディスストアには、それぞれロロ・ピアーナらしい外観と雰囲気で装飾されたスペースがあり、象徴的なグランデ・ウニタ・スカーフのストーリーを伝えることで、訪れる人々をメゾンの世界に誘います。タイムレスで汎用性の高いこの極上のカシミヤのスカーフは、テキスタイルの伝統に深く根ざした家宝のようなアイテムです。1980年代初頭に発売されたロロ・ピアーナの最初の完成品であり、1994年にニューヨークの最初のコンセプトストアで展示されました。メゾンのピエモンテの工場で生産された貴重なカシミヤ生地を使用し、縁に沿ってカットして細長い形に仕上げられています。このアクセサリー分野への初進出は、メゾンの生地作りの伝統と、エレガントなラグジュアリーグッズの新時代をつなぐ架け橋となりました。最高品質の繊維、タイムレスなエレガンス、機能性、そして究極の快適さが完璧に調和しています。グランデ・ウニタ・スカーフは、繊維や生地を超えたロロ・ピアーナのサクセスストーリーの礎となっています。スカーフの特徴的な「フリッソン」仕上げは、バターのように柔らかな生地に独特の光沢と輝きを加えています。

レディスのアクセサリーショップでは、グランデ・ウニタ・スカーフとウニト・ブランケットのパーソナライゼーションサービスを実施し、オーダー体験をさらに充実させています。ロロ・ピアーナの熟練した職人の監修のもと、お客様ご自身でスカーフとブランケットをパーソナライズしていただくことができます。イニシャルの特別な刺繍は、メゾンの独自性への追求を体現すると同時に、ヘリテージアイテムとしての魅力を高めます。アイテムは、アースカラーやニュートラルトーン、ピンクのパステルカラー、グリーンやブルーのシェード、そしてチェック柄にはレッドのアクセントなど、メゾンを象徴する落ち着いた色合いから鮮やかな色合いまで、幅広いカラーパレットで展開されています。

ホリデーギフト

ホリデーシーズンには、ロロ・ピアーナはバーグドルフ・グッドマンにてメゾンの本質と伝統を反映した特別なギフトを厳選してご紹介します。大切な方への心温まる贈り物は、きっと忘れられない思い出となるでしょう。

新作〈ライブラリー・オブ・プリント〉スカーフ・コレクションや、ビーニー、キャッシュ・ストームシステム(R)やウィンド・ストームシステム(R)を用いたアイコニックなロロ・ピアーナのベースボールキャップなど、多彩なアイテムが揃います。

ニューヨーク市およびバーグドルフ・グッドマンとロロ・ピアーナについて

ニューヨーク市は、ロロ・ピアーナにとって常に特別な存在です。セルジオとピエール・ルイジ・ロロ・ピアーナ兄弟により、テキスタイルメーカーからラグジュアリーメゾンへと飛躍するきっかけとなったのがこの都市でした。兄弟はしばしばニューヨークを訪れ、その豊かな文化と活気あふれる芸術シーンに触発されました。ギャラリーや美術館を訪れたり、ニューヨークの街並みや百貨店を散策したりと、この大都市は尽きることのないインスピレーションの源となってきました。

1989年9月、ロロ・ピアーナはニューヨークに初のオフィスを開設。その数年後の1994年には、パーク・アベニューとマディソン・アベニューの間に最初のコンセプトストアをオープンしました。ここでは、メゾンの原点である上質な生地に加え、グランデ・ウニタ ・スカーフやホーシィー(R)・ジャケットなどの製品も展開。このコンセプトストアは、1998年にミラノ、そして1999年にはニューヨークのマディソン・アベニューにオープンした初の旗艦店の原型となり、2011年には改装・拡張を経てラグジュアリーな空間を演出する特別な場所へと変貌を遂げました。

1990年代には、バーグドルフ・グッドマンがメゾンのアクセサリー、スカーフ、帽子、手袋の販売を開始。これらのアイテムは、同店のラインナップに洗練されたエレガンスを加え、ラグジュアリーを求める顧客を魅了しました。2003年には、バーグドルフ・グッドマンに初のコーナーを設け、同店限定の商品を開発しました。

ロロ・ピアーナについて

ロロ・ピアーナは、イタリアの卓越性を象徴するメゾンです。上質な素材と、洗練されたスタイルが特徴であり、創業以来、最高品質の製品とサービスを提供することを徹底しています。

バーグドルフ・グッドマンについて

1901年以来、ニューヨークのランドマークであるバーグドルフ・グッドマンは、スタイル、サービス、そしてモダンラグジュアリーの最高峰を体現しています。ファッションの交差点である5番街と58丁目の角にあるこの象徴的な店舗は、一流デザイナーや新進デザイナーの作品を展開してきた豊かな歴史を持ち、世界中の目の肥えた顧客にとって唯一無二の目的地となっています。BG.comは、バーグドルフ・グッドマンの伝統を継承し、比類のないオンラインショッピング体験で、メンズとレディスの人気コレクションを紹介しています。バーグドルフ・グッドマンは、サックス・グローバルが所有する一流ラグジュアリーブランドおよび不動産資産ポートフォリオの一部です。

サックス・グローバルについて

サックス・フィフス・アベニュー、ニーマン・マーカス、バーグドルフ・グッドマン、サックス・オフ・フィフス、ラストコール、ホーチョウを擁する世界最大のマルチブランド高級小売企業です。小売ポートフォリオには、70のフルライン高級店、追加のオフプライス店、5つの独特なeコマース事業が含まれます。戦略的ビジョン、The Art of You の実現に注力する才能ある従業員とともに、サックス・グローバルは、各顧客に紛れもなくその人だけのパーソナライズされた体験を提供することで、ラグジュアリーショッピングの概念を再定義しています。北米で最も包括的なラグジュアリー顧客データプラットフォーム、最先端技術、そして世界で最も評価の高いブランドとの強力なパートナーシップを活用することで、サックス・グローバルはラグジュアリー小売業の未来を形作っています。サックス・グローバル・プロパティーズ＆インベストメンツは、サックス・フィフス・アベニューとニーマン・マーカスの旗艦店を含む、アメリカのラグジュアリー市場における約1,300万平方フィートの一流不動産保有および投資を統括しています。

マルチェロ・ドゥドヴィッチについて

イタリアの画家、イラストレーター、ポスターアーティストであり、イタリアを代表するポスター作家の一人。（1878年3月21日～1962年3月31日）ロロ・ピアーナ・ファミリーは、その人物像の優雅さに感銘を受け、彼のスケッチをコレクションしてきました。