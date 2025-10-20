当社脆弱性診断サービス提供事例のご紹介：eventechを推進するbravesoft株式会社

株式会社ハイブリッドテクノロジーズ

日本とベトナムを拠点にグローバルIT総合サービスを展開する株式会社ハイブリッドテクノロジーズ（本社：東京都中央区、代表取締役社長：平川 和真、証券コード：4260、以下「当社」）は、「あしたをオモシロク」の実現を目指すeventechカンパニー、bravesoft株式会社（代表取締役：菅澤英司、以下「bravesoft社」）が提供するイベントDXサービス「eventos（イベントス）※」に対し、Webシステム脆弱性診断サービスを提供いたしましたので、ご紹介いたします。

【bravesoft社の概要】

bravesoft社は、イベントの感情や体験の共有をテクノロジーで進化させるイベント×テクノロジーとして「eventech（イベンテック）※」を定義・推進し、イベント向け自社製品である「eventos」などの「自社プロダクト事業」と、テレビ局や有名企業とのアプリ開発などを手がける「パートナープロダクト事業」の2つの軸で事業を展開しています。31アイスクリームの公式アプリ「31Club」やお笑いアプリ「ボケて」、リアルタイムに結果が見られるWebアンケートシステム「Live!アンケート」なども同社の開発による代表事例です。

同社の自社プロダクト事業の主要サービスのひとつである「eventos」は、オンラインイベント・リアルイベント双方に対応可能なイベントの公式WEB・アプリを短期間で作成、公開可能なイベントDXサービスで、7,000件以上の導入実績と、累計350万人以上のユーザー利用を誇っています。

【当社が提供したソリューション】

当社はbravesoft社の運営する「eventos」に対し、Webアプリケーション診断サービスを提供いたしました。

【当社サービスが選ばれた理由】

bravesoft社は従前より、他社の脆弱性診断サービスを利用されていましたが、診断ソフトウェアが海外製のものであったことから、診断結果もすべて英語で通知されていました。これに対し、当社の脆弱性診断サービスが日本語のレポーティングに対応していることや、bravesoft社の想定よりも安価な提案ができた点を評価いただき、この度ご依頼を頂きました。

また、診断後、bravesoft社からは「他社レポートの項目と見劣りしない内容で、細かい記載があってわかりやすかった」「他社で行っていたツール診断では緊急度を量れず、対応していなかった部分を改修するきっかけになった」といった評価を頂きました。

【当社脆弱性診断サービスのご紹介】

当社の脆弱性診断サービスは、ベトナム国家サイバーセキュリティセンター（NCSC）とのアライアンスに基づき採用、育成された人材や、CISAやCISSP等の国際規格の認証資格を有するベトナム専門人材が担っております。また、

・オプション項目になるケースが多いAPI診断を網羅

・検出した脆弱性の危険度毎に、その改修方針と併せて日本語でレポーティングが可能

・検出された脆弱性をケアする改修作業もワンストップに対応可能

等の各種サポートを充実させることで、日本国内のセキュリティ市場におけるリードカンパニーとも遜色ないサービス品質を強みとしています。

当サービスに関しては、下記QRコード、リンク先でご紹介しております。

【当社脆弱性診断・サイバーセキュリティサービス紹介ページ】

https://hybrid-technologies.co.jp/lp/cyber-security/

今後とも当社は、「New View With You」をビジョンとし、顧客に適したデジタル技術を用いて、業務のみならずビジネス変革を提供することで、顧客の競争優位性を高め、社会をよくするための事業を運営してまいります。

※「eventech」及び「eventos」は、bravesoft社の登録商標です。

【bravesoft株式会社 概要】

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/91454/table/84_1_5adf272430213ed6ce14d30a3c66b04c.jpg?v=202510200855 ]

【株式会社ハイブリッドテクノロジーズ 概要】

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/91454/table/84_2_011e439e45c3ffefd882e7770c3da860.jpg?v=202510200855 ]