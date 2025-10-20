¡Ú¶ÈÀÓÊó¹ð¡Û¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó»Ù±ç¤ÎNAVICUS¡¢3»ÍÈ¾´üÏ¢Â³¤ÎÀ®Ä¹¤Ç2»ÍÈ¾´üÏ¢Â³¤Î±Ä¶È¹õ»ú¤òÃ£À®
³ô¼°²ñ¼ÒPR TIMES¡ÊÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§»³¸ý Âó¸Ê¡¢Åì¾Ú¥×¥é¥¤¥à¡¦Ì¾¾Ú¥×¥ì¥ß¥¢¡§3922¡Ë¤Î¥°¥ëー¥×²ñ¼Ò¤Ç¤¢¤ë³ô¼°²ñ¼ÒNAVICUS¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ÉðÆâ °ìÌð¡¢°Ê²¼¡§NAVICUS¡Ë¤Ï¡¢2025Ç¯ÅÙÂè3»ÍÈ¾´ü¤Þ¤Ç¤Ë3»ÍÈ¾´üÏ¢Â³¤ÇÀ®Ä¹¤·¡¢2»ÍÈ¾´üÏ¢Â³¤Ç±Ä¶È¹õ»ú¤òÃ£À®¤·¤Þ¤·¤¿¡£»ö¶È´ðÈ×¤Î¶¯²½¤È¼è°ú³ÈÂç¤òÇØ·Ê¤Ë¡¢»ýÂ³Åª¤ÊÀ®Ä¹¥µ¥¤¥¯¥ë¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
³ô¼°²ñ¼ÒPR TIMES¡¡2025Ç¯ÅÙÂè2»ÍÈ¾´ü·è»»ÀâÌÀ»ñÎÁ¤è¤êÈ´¿è
¡Ú¶ÈÀÓ¥Ï¥¤¥é¥¤¥È¡§V»ú²óÉü¤È¼ý±×´ðÈ×¤Î¶¯²½¡Û
NAVICUS¤Ï¡¢SNS¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤ª¤è¤Ó¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£»Ù±ç¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿»ö¶È¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢PR TIMES¥°¥ëー¥×¤Ë»²²è¤·¤¿¸å¤Î2024Ç¯ÅÙÂè3»ÍÈ¾´ü¤Ë¤Ï°ì»þÅª¤ËÇä¾å¹â1²¯100Ëü±ß¡¦±Ä¶ÈÂ»¼º2,000Ëü±ß¤Þ¤ÇÍî¤Á¹þ¤ß¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢2025Ç¯ÅÙÂè2»ÍÈ¾´ü¤Ë¤ÏÇä¾å¹â1²¯5,700Ëü±ß¡¢±Ä¶ÈÍø±×3,000Ëü±ß¤Ø¤ÈµÞ²óÉü¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Âç¼ê´ë¶È¤òÃæ¿´¤Ë¼è°ú¤¬³ÈÂç¤·¡¢¥×¥í¥¸¥§¥¯¥ÈÃ±²Á¤ª¤è¤Ó·ÑÂ³Î¨¤ÎÁÐÊý¤¬²þÁ±¡£±Ä¶ÈÍø±×Î¨15¡óÄ¶¤ò°Ý»ý¤·¤Ê¤¬¤é¡¢»ýÂ³Åª¤ÊÀ®Ä¹¤È¼ý±×À¤ÎÎ¾Î©¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¥Ö¥é¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤Î¶¯²½¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¡¢2024Ç¯12·î¤Ë¤Ï¥³ー¥Ý¥ìー¥È¥µ¥¤¥È¤òÁ´ÌÌºþ¿·¡£
»ö¶ÈÆâÍÆ¤äNAVICUS¤Î¶¯¤ß¤ò¤è¤ê¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯É½¸½¤·¡¢¼è¤êÁÈ¤ß»öÎã¤äÂÐÃÌµ»ö¤Ê¤É¤Î¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ò³È½¼¤·¤¿·ë²Ì¡¢Éý¹¤¤¶È³¦¤ÎÂç¼ê´ë¶È¤«¤é¤ÎÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¬Áý²Ã¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¶¯¤ß¤ò¤â¤Ä¥áー¥«ー¡¦¾®Çä¶È³¦¤ª¤è¤Ó¥²ー¥à¡¦¥¨¥ó¥¿¥á¶È³¦¤Ë¸þ¤±¤¿¾ðÊóÈ¯¿®¡¦±Ä¶È³èÆ°¤È¤·¤Æ¡¢ÅÐÃÅ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤âÃíÎÏ¡£
¥áー¥«ー¡¦¾®Çä¶È³¦¤Ç¤Ï¡ØÀëÅÁ²ñµÄ¥µ¥ß¥Ã¥È2024¡Ê²Æ¡ËÅìµþ¡Ù¡ØÀëÅÁ²ñµÄ¥¢¥É¥¿¥¤¥Ç¥¤¥º2024¡Ê½©¡ËÅìµþ¡Ù¡ØMarkeZine Day 2025 Autumn¡Ù¤Ë¡¢¥²ー¥à¡¦¥¨¥ó¥¿¥á¶È³¦¤Ç¤Ï¡ØGAME FUTURE SUMMIT 2024¡Ù¡ØGAME FUTURE SUMMIT 2025¡Ù¡ØCEDEC 2025¡Ù¤ËÅÐÃÅ¤·¡¢¶È³¦Æâ¤Ç¤ÎÇ§ÃÎ³ÈÂç¤ª¤è¤Ó¿·µ¬¸ÜµÒ¤È¤ÎÀÜÅÀ¶¯²½¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¿Íºà¤Ø¤ÎÅê»ñ¤È¿·Â´½éÇ¤µë¤Î°ú¤¾å¤²¡Û
NAVICUS¤Ï¡¢2026Ç¯4·îÆþ¼Ò¡Ê26Â´¡Ë¤è¤ê¡¢¿·Â´½éÇ¤µë¤ò·îµë28Ëü±ß¡Ê½ô¼êÅö´Þ¤à¡Ë¤Ø°ú¤¾å¤²¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î²þÄê¤Ï¡¢Ã±¤Ê¤ë¶ÈÀÓÈ¿±Ç¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡ÖºÇ¹â¿å½à¤Î¥µー¥Ó¥¹¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢ºÇ¹â¿å½à¤Î¿Íºà´Ä¶¤òÀ°¤¨¤ë¤³¤È¤¬ÉÔ²Ä·ç¤Ç¤¢¤ë¡×¤È¤¤¤¦NAVICUS¤ÎÍýÇ°¤Ë´ð¤Å¤¯¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
NAVICUS¤Ï¡¢SNS¤òÍÑ¤¤¤¿Ã»´üÅª¤Ê¥Ð¥º¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥È¤ÎÀè¤Ë¤¤¤ë¥¨¥ó¥É¥æー¥¶ー¤ò¸«¿ø¤¨¤¿ÃæÄ¹´üÅª¤Ê¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó»Ù±ç¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¸ÜµÒ¤Î²ÝÂê¤äÍýÁÛ¤Ø¤ÎÍý²ò¤ò¿¼¤á¡¢¼Ò²ñ¤Ø¤ÎÄó¶¡²ÁÃÍ¤òºÇÂç²½¤¹¤ë¤¿¤á¡¢°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤¬ÀìÌçÀ¤òËá¤¡¢¥Áー¥à¤È¤·¤ÆÄ©Àï¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤¦¤·¤¿»ÑÀª¤ò»Ù¤¨¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢Êó½·¤äÆ¯¤¯´Ä¶¤ò´Þ¤á¤Æ¡È¿Í¤Ø¤ÎÅê»ñ¡É¤ò¤è¤êÀÑ¶ËÅª¤Ë¹Ô¤¦Êý¿Ë¤Ç¤¹¡£º£¸å¤â¡¢¿·Â´½éÇ¤µë¤ª¤è¤ÓÁ´ÂÎ¤ÎµëÍ¿¿å½à¤Î·ÑÂ³Åª¤Ê°ú¤¾å¤²¤ò¿Ê¤á¡¢¤è¤êÂ¿ÍÍ¤Ê¿Íºà¤¬Ä¹´üÅª¤ËÀ®Ä¹¤Ç¤¤ëÁÈ¿¥¤Å¤¯¤ê¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÚÂåÉ½¡¦ÉðÆâ¤Î¥³¥á¥ó¥È¡Û
NAVICUS¤Ï¡¢SNS¤ò³èÍÑ¤·¤¿¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó»Ù±ç¤Î¤µ¤é¤Ê¤ë¿¼²½¤ò¿Þ¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥È¤Î¥Õ¥¡¥ó·ÁÀ®¤ä¥Ö¥é¥ó¥É²ÁÃÍ¸þ¾å¡¢¥¨¥ó¥É¥æー¥¶ー¤ÎÂÎ¸³²ÁÃÍ¸þ¾å¤Ë»ñ¤¹¤ë¿·¤¿¤Ê¥µー¥Ó¥¹³«È¯¤ò¿Ê¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÖÌÀÆü¤¬³Ú¤·¤ß¤Ë¤Ê¤ëµï¾ì½ê¤ò¤Ä¤¯¤ë¡×¤È¤¤¤¦¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Î¤â¤È¡¢¶È³¦No.1¤Î¥µー¥Ó¥¹¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤òÌÜ»Ø¤·¡¢À®Ä¹¤òÂ³¤±¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¹¥¶ÈÀÓ¤ÎÍ×°ø¤äÁÈ¿¥¤ÎÊÑ²½¡¢º£¸å¤ÎÅ¸Ë¾¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢note¤Ë¤ÆÌò°÷ÂÐÃÌµ»ö¤ò·ÇºÜ¤·¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¤³¤Á¤é¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
https://note.navicus.jp/n/nd17965ea1d49
¡Ú³ô¼°²ñ¼ÒNAVICUS¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
NAVICUS¤Ï¡¢´ë¶ÈÍÍ¤äÃÏÊý¼«¼£ÂÎÍÍ¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó»Ù±ç¤ò¹Ô¤¦¡Ö¥Õ¥¡¥óºî¤ê¡×¤Î²ñ¼Ò¤Ç¤¹¡£
»ö¶È²ñ¼Ò¤Ë¤ª¤¤¤ÆSNS¡¦¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°ÎÎ°è¤ÇÂ¿¿ô¤Î¼ÂÀÓ¤ò½Ð¤·¤¿¥¹¥Ú¥·¥ã¥ê¥¹¥È¤¬Â¿¤¯ºßÀÒ¡£´ë¶ÈÍÍ¤ÎÌÜÅª¤Ë¹ç¤ï¤»¡¢SNS¤òµ¯ÅÀ¤È¤·¤¿ÀïÎ¬¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¤ä¼ÒÆâÃ´Åö¤Î°éÀ®¡¢±¿ÍÑÂå¹Ô¡¢¥¢¥«¥¦¥ó¥ÈÊ¬ÀÏ¡¢¥ª¥Õ¥é¥¤¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î´ë²è¡¦¤´»Ù±ç¤Ê¤ÉÉý¹¤¯¥µ¥Ýー¥È¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¤´»Ù±çÀè¤ÎÎß·×¥Õ¥©¥í¥ïー¿ô¤Ï1²¯620Ëü¿Í¤òÄ¶¤¨¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡Ê2025Ç¯5·î»þÅÀ¡Ë¡£
2023Ç¯12·î¤è¤ê³ô¼°²ñ¼ÒPR TIMES¤Î¥°¥ëー¥×¤Ë»²²è¤·¡¢Æü¡¹¤´»Ù±ç¤ÎÉý¤ò³ÈÂçÃæ¤Ç¤¹¡£
¡ã»ö¶ÈÆâÍÆ¡ä
¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥óÀïÎ¬Àß·×
¥¥ã¥ó¥Úー¥ó´ë²è¡¦±¿±Ä
SNS¡ÊX¡¦Facebook¡¦Instagram¡¦LINE¡¦TikTok¡¦YouTube¡¦Discord¤Û¤«¡Ë±¿ÍÑÂå¹Ô¡¦±¿ÍÑ»Ù±ç
Web¹¹ð±¿ÍÑ
¥Õ¥¡¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ê¥ª¥Õ¥é¥¤¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¡¦À¸ÊüÁ÷ÈÖÁÈ¤Û¤«¡Ë´ë²è¡¦±¿±Ä
¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¥»¥ß¥Êー¼Â»Ü
¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó»Üºö¤Î¸ú²ÌÊ¬ÀÏ
¥²ー¥à¡¦¥¨¥ó¥¿¥á¶È³¦¤ËÆÃ²½¤·¤¿¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£»Ù±ç
¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¶ÈÌ³»Ù±ç
ÃÏÊý¼«¼£ÂÎSNS¥×¥í¥âー¥·¥ç¥ó
InstagramºÎÍÑ»Ù±ç
ITWeb¥µー¥Ó¥¹¤Î¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°Á´ÈÌ
¥³ー¥Ý¥ìー¥È¥µ¥¤¥È ¡¡https://www.navicus.jp/
¸ø¼°X¡¡https://x.com/navicus_jp
¸ø¼°Facebook¡¡https://www.facebook.com/navicus.inc/
¸ø¼°note¡¡https://note.com/navicus