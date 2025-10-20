¡Ö¥¤¥ï¥·¡×¤È¤Ä¤¯¤¬¥¤¥ï¥·¤ÎÃç´Ö¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£Åö´Û½éÅ¸¼¨¡ª¡Ö¥½¥È¥¤¥ï¥·¡×Å¸¼¨Ãæ¡ª
¡¡¡Ö¥µ¥á¤Î»ô°é¼ïÎà¿ôÆüËÜ°ì¡×¤Î¥¢¥¯¥¢¥ïー¥ë¥É°ñ¾ë¸©ÂçÀö¿åÂ²´Û¤Ç¤Ï¡¢°ñ¾ë¸©¤Ç¤Ï½éµÏ¿¤È¤Ê¤ëÄÁ¤·¤¤µûÎà¡¢¡Ö¥½¥È¥¤¥ï¥·¡×¤ÎÅ¸¼¨¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¤´Êó¹ð¤·¤Þ¤¹¡£¤´Â¿Ë»¤È¤ÏÂ¸¤¸¤Þ¤¹¤¬¡¢¼èºàÊý¡¹¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¥½¥È¥¤¥ï¥·
¡¡2025Ç¯9·î30Æü¡¢Æü¤´¤í¤«¤éÅ¸¼¨À¸Êª¤ÎÆþ¼ê¤Ë¤´¶¨ÎÏ¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ëÆüÎ©»Ô¤Îµù¶È´Ø·¸¼Ô¤ÎÊý¤è¤ê¡Ö¸«¤¿¤³¤È¤â¤Ê¤¤µû¤¬Êá¤ì¤¿¡×¤È¤ÎÏ¢Íí¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£ÁáÂ®¿¦°÷¤¬¶î¤±¤Ä¤±¤Æ³ÎÇ§¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤ÎÆ»30Ç¯¤Î·Ð¸³ËÉÙ¤Ê¿¦°÷¤Ç¤â¤Ï¤Ã¤¤ê¤È¤½¤Î¼ï¤òÃÇÄê¤Ç¤¤Ê¤¤¤Û¤ÉÄÁ¤·¤¤µû¡Ö¥½¥È¥¤¥ï¥·¡×¤ÎÃç´Ö¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤¿¤¿¤á¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¿åÂ²´Û¤ËÈÂÆþ¤¹¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÈÂÆþ¸å¡¢¾Ü¤·¤¯¼ï¤ÎÆ±Äê¤ò¹Ô¤Ã¤¿·ë²Ì¡¢°ñ¾ë¸©¤Ç¤ÎÊá³ÍµÏ¿¤Ï½é¤á¤Æ¤È¤Ê¤ë¡Ö¥½¥È¥¤¥ï¥·¡×¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬È½ÌÀ¤·¤¿¤¿¤á¡¢¤³¤ÎÄÁ¤·¤¤µû¤òÂ¿¤¯¤ÎÊý¡¹¤ËÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤¿¤á¡¢Å¸¼¨¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤È¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤É¤Á¤é¤«¤È¤¤¤¦¤È¡Ö¥¦¥Ê¥®¡×¤Ë¶á¤¤¡Ä
¡¡¡Ö¥½¥È¥¤¥ï¥·¡×¤Ï¡¢¥½¥È¥¤¥ï¥·²Ê¤ËÊ¬Îà¤µ¤ì¤ëµûÎà¤Ç¡¢Ì¾Á°¤Ë¡Ö¥¤¥ï¥·¡×¤È¤Ä¤¤Þ¤¹¤¬¡¢°ìÈÌÅª¤Ë¡Ö¥¤¥ï¥·¡×¤È¸À¤ï¤ì¤ë¡Ö¥Þ¥¤¥ï¥·¡×¤ä¡Ö¥«¥¿¥¯¥Á¥¤¥ï¥·¡×¤È¤ÏÁ´¤¯°ã¤¦Ê¬Îà¤Îµû¤Ç¡¢¤à¤·¤íÂÎ·Á¤¬Âç¤¤¯°Û¤Ê¤ë¡Ö¥¦¥Ê¥®¡×¤ÎÃç´Ö¤Ë¶á¤¤µû¤Ç¤¹¡£ÆüËÜ¹ñÆâ¤Ç¤Ï¡¢¼ç¤Ë¶å½£¤ÎÆîÉô¤äÆîÀ¾½ôÅç¤Ê¤É¤ÎÃÈ¤«¤¤³¤°è¤ËÊ¬ÉÛ¤·¥Þ¥ó¥°¥íー¥Ö¤Ê¤É¤ËÀ¸Â©¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ËÜ½£¤ÇÊá³Í¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¶Ë¤á¤ÆÄÁ¤·¤¯¡¢2020Ç¯¤Ë´ä¼ê¸©¤ÇÊá³Í¤µ¤ì¤¿µÏ¿¤Ï¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢°ñ¾ë¸©¤Ç¤ÎÊá³ÍµÏ¿¤Ïº£²ó¤¬½é¤á¤Æ¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤¬È½ÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡º£²óÈÂÆþ¤µ¤ì¤¿¡Ö¥½¥È¥¤¥ï¥·¡×¤ÏÂÎÄ¹50cm¡¢ÄêÃÖÌÖ¤Ë¤è¤êµù³Í¤µ¤ì¤¿¤¿¤áÈÂÆþÅö½é¤Ï½ý¤Ê¤É¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢½ù¡¹¤Ë´Ä¶¤Ë¤â´·¤ì¡¢½ý¤Î¼£Ìþ¤È¤È¤â¤Ë±Â¤â¿©¤Ù¤Æ¤¯¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢10·î17Æü(¶â)¤è¤êÅ¸¼¨¿åÁå¤Ë°ÜÆ°¤·Å¸¼¨¤ò³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¥½¥È¥¤¥ï¥·¡×¤ÎÅ¸¼¨¤Ï¡¢Åö´Û¤Ç¤Ï½é¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡Âç¤¤ÊÎÚ¤ò»ý¤Á¶ä¿§¤Ëµ±¤¯µûÂÎ¤Ï¡¢¥¤¥ï¥·¤Ë¤Ï¤Þ¤ë¤Ç»÷¤º¡¢´é¤Ä¤¤Ê¤É¤Ï¤à¤·¤íÃ¸¿åµû¤Î¡Ö¥Ë¥´¥¤¡×¤Ë»÷¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ËÜÍè¡¢ÃÈ¤«¤¤³¤¤Î¥Þ¥ó¥°¥íー¥Ö¤Ê¤É¤Ë¤¯¤é¤¹ËÜ¼ï¤¬¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÍýÍ³¤«¤é¤Þ¤ë¤Ç´Ä¶¤Î°Û¤Ê¤ë°ñ¾ë¸©¤Î³¤¤Þ¤Ç¤¿¤É¤êÃå¤¤¤¿¤Î¤«¤Ï¤ï¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢ÉáÃÊ¡¢°ñ¾ë¤Î³¤¤Ç¤Ï¸«¤ë¤³¤È¤Î¤Ç¤¤Ê¤¤ÄÁ¤·¤¤¤³¤Îµû¤òÄÌ¤·¡¢Â¿¼ïÂ¿ÍÍ¤ÊÀ¸¤¤â¤Î¤ÎÀ¤³¦¤Ë¿¨¤ì¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ÚÅ¸¼¨¾ì½ê¡Û£³³¬¡¡½Ð²ñ¤¤¤Î³¤¥¾ー¥ó¡¡¡ÖÂçÀö¤ÎÀ¸Êª£±¡×¿åÁå
¢¨À¸Êª¤Î¾õ¶·¤Ë¤è¤êÆâÍÆ¤¬ÊÑ¹¹¤È¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖÂçÀö¤ÎÀ¸Êª1¡×¿åÁå
¥½¥È¥¤¥ï¥·
Ê¬Îà¡§¥½¥È¥¤¥ï¥·ÌÜ¥½¥È¥¤¥ï¥·²Ê
³ØÌ¾¡§Albula argentea
ÂÎÄ¹¡§80cm
Ê¬ÉÛ¡§ÂÀÊ¿ÍÎ¤ÎÃÈ³¤°è
À¸ÂÖ¡§Ç®ÂÓ¡¦°¡Ç®ÂÓ°è¤Î¥µ¥ó¥´¾Ì¤Ë¶á¤¤º½Äì¤ä¥Þ¥ó¥°¥íー¥Ö¤ËÀ¸Â©¤·¡¢µ¥¿å°è¤Ë¤âÆþ¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£¥¦¥Ê¥®¤ÎÃç´Ö¤ÈÆ±ÍÍ¡¢¡Ö¥ì¥×¥È¥±¥Õ¥¡¥ë¥¹¡×¤È¤¤¤¦Ìø¤ÎÍÕ¤Î¤è¤¦¤ÊÂÎ·Á¤Î»Æµû´ü¤ò·Ð¤ÆÀ®Ä¹¤¹¤ë¡£±ÑÌ¾¤Ï¡Ö¥Üー¥ó¥Õ¥£¥Ã¥·¥å¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¡¢¶¯¤¤°ú¤¤òÌ£¤ï¤¨¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢¥¹¥Ýー¥Ä¥Õ¥£¥Ã¥·¥ó¥°¤ÎÂÐ¾Ýµû¤È¤·¤Æ¿Íµ¤¤À¤¬¡¢¾®¹ü¤¬Â¿¤¯Ì£¤Ï¤¢¤Þ¤êÎÉ¤¯¤Ê¤¤¤È¤µ¤ì¤ë¡£
