プロフォトグラファーがライカで撮り下ろした作品満載のフォトエッセイ『ライカで紡ぐ十七の物語』刊行。レンズレビューとしても堪能できるこれまでにない一冊

株式会社玄光社（本社：東京都千代田区）は、プロフォトグラファー・南雲暁彦氏のフォトエッセイ『ライカで紡ぐ十七の物語』を、2025年10月16日に発売しました。

ライカで撮影した1枚の写真から始まる、レンズレビューとフォトグラファーの物語

『ライカで紡ぐ十七の物語』2025年10月16日発売

本書は、プロフォトグラファーの南雲暁彦氏がライカで撮り下ろした作品を満載した全17章からなるフォトエッセイ。撮影に取り組むプロセスやその時々の心情を綴りながら、各章1本のライカマウントレンズを紹介する内容となっています。

1950年代の伝説のオールドレンズから最新型のレンズまで17本を掲載

使用されるのは、1950年代の伝説のオールドレンズから最新型のレンズまで様々。それぞれのレンズの個性を最大限に引き出すべく、撮影のシチュエーションや被写体選び、ロケーション、時間や天候など、シャッターを切る南雲氏のこだわりと撮影に向き合う心情が綴られ、そこにはプロの作品制作の現場を垣間見るような驚きと発見があります。



フォトグラファーならではの視点で語られる言葉は、これまでの既存の製品レビューや制作レポートとは一線を画します。撮影者が被写体と向き合い、自分と対峙し、どのように作品制作に昇華していくのかが綴られていきます。

写真集としても読める、ライカで撮影された作品の数々

文章とともにふんだんに掲載された作品も大きな見どころです。フォトグラファーの技術と感性により銘玉レンズの特徴を活かした写真は、美しさの中にどこか儚さを感じさせるものです。作品集としても楽しめるこの書籍は、ライカ好きに限らず、写真に関わるすべての人に取っていただきたい一冊となっています。

掲載作品より

(C)Akihiko Nagumo

※こちら(https://r.voyager.co.jp/epm/e1_553578_29092025130844)から試し読みもできます。

https://r.voyager.co.jp/epm/e1_553578_29092025130844

<目次>

はじめに

第一鏡 そして写真に帰る。 Leica SUMMICRON-M 50mm F2

第二鏡 時の衣 Leica NOCTILUX 50mm F1.0(第二世代/Type E-58)

第三鏡 軽妙洒脱 Minolta M-ROKKOR 40mm F2

第四鏡 名前のある存在 Leitz Canada TELE-ELMARIT 90mm F2.8(第一世代)

第五鏡 明日は晴れる Leitz Wetzlar SUMMICRON 35mm F2(第一世代/GERMANY)

第六鏡 切り札 Leica SUPER-ELMAR-M18mm F3.8 ASPH.

第七鏡 写真じゃない時間 Voigtlander HELIAR classic 50mm F1.5

第八鏡 横浜写真探偵譚 Leitz HEKTOR 2.8cm F6.3

第九鏡 机上の正論 Leica APO-SUMMICRON-M 35mm F2 ASPH.

[スペシャルコラム] ソリロキー

第十鏡 頬にかかる風 Leitz ELMAR 3.5cm F3.5

第十一鏡 不器用な正義 Konica UC-HEXANON 35mm F2

第十二鏡 消えゆく光景の中で Leica SUMMILUX-M 35mm F1.4 ASPHERICAL(第二世代 / 手磨き非球面)

第十三鏡 轍 Leica SUMMILUX-M 21mm F1.4 ASPH.

第十四鏡 青い炎 Leitz HEKTOR 12.5cm F2.5(ビゾフレックス用)

第十五鏡 東京 Fujifilm FUJINON L 5cm F2.8

第十六鏡 明鏡止水 Leica SUMMILUX-M 35mm F1.4 ASPH.

第十七鏡 軌道 Leitz SUMMICRON 5cm F2(第一世代/Rigid)

レンズリスト

おわりに

著者プロフィール

南雲暁彦 / Akihiko Nagumo

TOPPAN株式会社 チーフフォトグラファー「匠」

1970年 神奈川県出身 幼少期をブラジル・サンパウロで育つ。日本大学芸術学部写真学科卒

世界遺産を中心に世界約300都市での撮影実績を持つ。風景から人物、スチルライフとフィールドは選ばない。

著書に「Still Life Imaging スタジオ撮影の極意」「IDEA of Photography 撮影アイデアの極意」(ともに玄光社)

APA会員。知的財産管理技能士。多摩美術大学統合デザイン学科・長岡造形大学デザイン学科非常勤講師

【書籍仕様】

タイトル：ライカで紡ぐ十七の物語

著者：南雲暁彦

発売日：2025年10月16日全国発売

判型：A5判・224頁

定価：本体2,500円＋税

出版元：株式会社玄光社

ISBN：978-4768330425

Amazon販売ページ：https://amzn.to/4nRvO8V

【会社概要】

商号 : 株式会社玄光社

所在地 : 〒102-8716 東京都千代田区飯田橋4-1-5

設立 : 1931年

事業内容 : 出版

URL : https://www.genkosha.co.jp/