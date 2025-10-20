“人手不足”をテクノロジーで突破する！店舗・現場のDX最前線が集結「EC・店舗Week 秋 2025」今週10月22日（水）より幕張メッセで開催

RX Japan 株式会社

RX Japan株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長：田中岳志）は2025年10月22日（水）～24日（金）、幕張メッセにて「EC・店舗 Week 秋 2025」 を開催いたします。

日本では少子高齢化の進行により、生産年齢人口（15～64歳）が1995年の8,716万人をピークに減少を続け、2023年には7,395万人まで低下。総人口に占める割合も59.5％にとどまり*¹、労働力の供給が構造的に不足しています。

帝国データバンクの調査によると、2025年4月時点で正社員の人手不足を感じている企業は51.4％、非正社員では30.0％と、いずれも高止まりの傾向*²が続いています。特に小売・サービス業では、業務の多くが人手に依存*³しており、採用難や定着率の低さが経営課題となっています。

こうした状況は、店舗運営や現場業務の持続可能性を脅かす要因となっており、テクノロジーによる業務効率化や省人化のニーズが急速に高まっています。

本展では、“人手不足”の対策としてAI・IoT・ロボティクスなど最新技術を活用した業務効率化・無人化ソリューションなどが一堂に出展し、店舗運営や小売りなどの現場における深刻な人手不足という社会課題に対し、解決策となる最新サービス・ソリューションをその場で比較検討、ご取材いただくことができます。ぜひ会場までお越しください。

最新サービス・ソリューションをご紹介（一部）

株式会社 ランシステム 無人化ソリューション人件費最大７５％削減！【清掃解除・移動・精算・接客まで】無人化ソリューション

自遊空間において人件費の約30～75％を削減できた実績を持つソリューションをパッケージ化した商品です。 無人入会システム、セルフ入場システム、電子鍵での入室管理（QR鍵システム）、セルフ移動システム、セルフ精算システム、清掃解除システム、リモート接客システムをパッケージ化した商品で、ネットカフェやカラオケなど店舗の運用を革新的に変化させるソリューションです。

AVITA 株式会社 アバター接客サービス「AVACOM」アバターワーカーという新しい働き方や雇用も創出！【アバター接客サービス】

アバターや生成AIなどのAI技術によって接客を効率化するオンライン接客サービスです。マルチプラットフォームに対応しており、AIの活用やリモート接客（遠隔接客）により、WEBサイト上でのオンライン接客による売上・契約増加や、問い合わせ効率の向上、店舗や受付の無人化・省人化、人手不足の解消に貢献します。アバターの姿で遠隔地から場所を選ばす仕事ができるアバターワーカーという新しい働き方や雇用を生み出しています。

株式会社 ナノコネクト おもてなしAIエージェント「LinKa」人員不足解消や成約率・来店数向上を実現！【おもてなしAIエージェント】

要望や状況をヒアリングし、一人ひとりに最適な方法で解決に導く「おもてなしAIエージェント」です。Web上や店舗での手続き・接客・問い合せ対応をAIで完結できます。 ゲーミフィケーションメカニズムを応用した人間味のある対応で、「強い」信頼関係とコミュニケーション空間を創出。生成AIと独自AIアルゴリズムで、人員不足解消や成約率・来店数向上を実現します。初心者でも手間なく導入・運用できます。

株式会社 エフケイシステム KIO-116 1D2Dスキャナー＆プリンター内蔵 キオスク端末施設の受付端末やクーポン発券機、決済POS端末など、幅広い用途で活用【最新キオスク端末】

タッチモニター搭載のキオスク端末で1D/2Dコードリーダーとサーマルプリンターが標準搭載。搭載されているPCAP方式のタッチパネルは、反応が良く、軽い操作性が特徴。コードリーダー内蔵なので、QRやバーコードなどの読み取り連動のソフトウェアに対応します。また搭載プリンターは、クーポン発行などの発券機能を備えたシステムで活用できます。施設の受付端末やクーポン発券機、決済POS端末など、幅広い用途で活用できます。

展示会概要

名称：EC・店舗Week 秋 2025

構成展：店舗の人手不足対策 EXPO、ECサイトのUI/UX EXPO、EC管理・物流 EXPO、店舗管理・運営 EXPO

併催：Japan IT Week、Japan DX Week、営業・デジタルマーケティング Week

会期：2025年10月22日（水）～24日（金）10:00-17:00

会場：幕張メッセ

主催：RX Japan 株式会社



ご取材ではなく、通常の来場のご登録はこちら（無料）＞＞ https://www.japan-it.jp/hub/ja-jp/visit/lp-ec-storeweek.html(https://www.japan-it.jp/hub/ja-jp/visit/lp-ec-storeweek.html?utm_campaign=prtimes251020&utm_medium=referral&utm_source=prtimes)

