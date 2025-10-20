BITPOINT、法人のイーサリアム活用支援を強化

株式会社ビットポイントジャパンBITPOINT、法人のイーサリアム活用支援を強化

SBIグループ傘下の暗号資産交換業者である株式会社ビットポイントジャパン（ブランド名：BITPOINT、本社：東京都港区、代表取締役社長：中田 健、以下「当社」）は、株式会社Def consulting（証券コード：4833、本社：東京都港区、代表取締役社長：下村 優太、以下「Def consulting」）と、イーサリアムトレジャリー事業の高度化を目的とした業務提携を締結し、Def consultingのイーサリアム活用支援を開始したことをお知らせいたします。

当社では、法人のお客さま向けのビットコイン・イーサリアムを中心とした暗号資産の取得・保管・活用支援を強化しております。

本提携はその一環として実施するものであり、当社は法人のお客さまによる暗号資産の戦略的な取得・保管・活用を支援する体制をさらに強化してまいります。

提携の背景

Def consultingは、2025年9月17日付の「トレジャリー戦略の方針転換に関するお知らせ」および同年9月26日付の「イーサリアム（ETH）を活用した運用開始のお知らせ」にて公表したとおり、デジタル資産を「次世代の重要な経営資源」と位置づけ、日本を代表するデジタル資産保有企業となることを目指しています。

この戦略を最短最速で推進し、イーサリアムトレジャリー企業として日本No.1、ひいてはグローバルで存在感を示すプレーヤーとなるため、暗号資産交換業において国内トップクラスの高いセキュリティ水準と豊富な取引実績を有する当社が最適なパートナーと判断され、今回の提携が実現いたしました。

提携内容

当社は本提携を通じて、Def consultingのイーサリアムトレジャリー事業を以下の側面から支援します。

■専任トレーダーチームによる暗号資産の取得支援

市場動向を的確に捉えた取引執行により、タイムリーかつ効率的な資産取得をサポートします。

■保有暗号資産の有効活用支援

当社のステーキングサービスや提携企業との連携を通じて、暗号資産を活かした新たな取り組みを支援します。

■業界ネットワークの活用による事業領域拡大支援

当社が有する企業ネットワークおよび業界団体との関係性を活かし、Def consultingのイーサリアムトレジャリー事業の高度化や事業領域拡大を後押しします。

■先進的な活用手法の共同開発

両社の知見を活かし、適切なリスク管理体制のもと、DeFi（分散型金融）など新たな活用領域への取組みを進めてまいります。

今後の展望

当社は本提携を皮切りに、法人の財務（トレジャリー）領域における暗号資産活用を支援する取り組みを本格的に推進してまいります。

【会社概要】

■株式会社Def consulting

Def consultingは、ITソリューションを軸とした総合コンサルティングファームを運営しておりますが、2025年より新たにデジタル資産トレジャリー事業を開始し、イーサリアムを中心としたデジタル資産をバランスシートに組み入れることで、持続的な企業価値向上を目指しています。

公式サイト: https://def-consulting.co.jp/

■株式会社ビットポイントジャパン

ビットポイントジャパンは、SBIグループ傘下の暗号資産交換業者として、暗号資産販売所サービス「BITPOINT」を展開し、法人・個人向けにビットコインをはじめとする暗号資産の売買・保管・活用サービスを提供しています。

手数料無料の「ゼロつみたて」や手数料無料・国内No.1※の年率を誇るステーキングサービスなど、暗号資産による資産形成に適した革新的なサービスを展開しています。

※国内暗号資産交換所比較、2025年10月20日 当社調べ。

公式サイト: https://www.bitpoint.co.jp/

（株式会社ビットポイントジャパン）

