DKB、タイトル曲「Irony」のダンススポイラー映像を公開…歴代級のカムバックを予告

抜群のパフォーマンス力でグローバルK-POPファンを魅了している8人組ボーイズグループDKB（ダークビー）が、10月23日（木）リリース予定の9thミニアルバム『Emotion』のタイトル曲『Irony』のダンススポイラー映像を公開した。

所属事務所Brave Entertainmentは10月17日(金)および20日(月)午前0時、DKBの公式YouTubeチャンネルおよびSNSを通じて、新曲の振付制作過程とスポイラーを収めた2本の映像を順次公開。ファンの期待を一気に高めた。

17日(金)に公開された『FOOTAGE PRACTICE ROOM』では、リーダーD1のティーチングのもと、メンバーが真剣に振付を仕上げていく姿が映し出されている。集中しながらも意見を交わし、息の合った動きで群舞を完成させていく過程は、グループの結束力と実力を象徴している。

続いて20日(月)に公開された『FOOTAGE SPOILER』では、新曲『Irony』のイントロと一部のパフォーマンスが初公開された。DKBは“パフォーマンス職人”の異名にふさわしく、力強くも繊細な動きと独自の表現力で視線を釘付けに。より洗練された音楽性とステージングを予告している。

9thミニアルバム『Emotion』は、アイロニーなときめき、抜け出せない誘惑、自由と解放、情熱的なロマンス、そして別れと始まり── “愛”をテーマにした様々な感情を、DKBらしい音楽で描き出した作品。メンバー自らが作詞・作曲・振付に参加し、より深く真摯な感情を込めている。

タイトル曲『Irony』は、中毒性のあるギターリフが印象的なポップロックジャンルのナンバー。恋人の行動が「愛なのか、冗談なのか」分からない“曖昧な瞬間”を描き、甘くも混乱する感情をパワフルに表現している。DKBの新たな一面を感じられる楽曲として注目が集まっている。

連日ティージングコンテンツを公開しながらカムバックに拍車をかけるDKBの9thミニアルバム『Emotion』は、10月23日(木)午後6時に各種音楽配信サイトおよびオフラインを通じて正式リリースされる。

【DKB 『DKB:FOOTAGE\Irony\PRACTICE ROOM』】

[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=ZLpByds4yd4 ]

【DKB 『DKB:FOOTAGE\Irony\SPOILER』】

[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=c4xjAvQ9KHI ]

