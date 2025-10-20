【Recboo】paiza株式会社とアライアンス契約を締結。ITエンジニアの採用を支援する体制を強化。

株式会社ノックラーン

スタートアップ企業の中途採用を支援する採用コンサルティング・代行サービス『Recboo（リクブー）』を運営する株式会社ノックラーン（東京都大田区、代表取締役：福本 英）は、paiza株式会社（東京都港区、代表取締役社長/CEO：片山 良平氏）とアライアンス契約を締結したことをお知らせします。

概要

両社の強みをかけ合わせることで、スタートアップの成長に欠かせないITエンジニアの採用を精度高く支援する体制を整備してまいります。

アライアンス契約締結の背景

ITエンジニアの需要が高まっている昨今、優秀なITエンジニアを獲得しようと多くの企業が奔走している状況です。特に、転職潜在層に対するアプローチがITエンジニア採用における重要な課題であるといえます。

paizaは、現役ITエンジニア向け転職支援サービスである「paiza転職」や、ITエンジニア志望、IT素養の高い学生の就職支援サービス「paiza新卒」、さらには若手・未経験向け転職支援サービスである「EN:TRY」などを提供しています。

また、国内最大規模のITエンジニア向け学習・就職・転職プラットフォームを運営しており、登録者数は約92万人（2025年9月時点）、4,800社を超える企業が採用に利用しており、スキルテストの結果から可視化された技術力をもとに、企業の求めるスキルを保有する人材にリーチすることができます。

両社が培ってきたスカウトノウハウとRecbooが得意とするCxOクラス、部門長クラスの採用支援実績、paizaが得意とするITエンジニア採用支援実績といった強みをかけ合わせることでスタートアップ企業の採用課題である優秀なITエンジニアの囲い込みに貢献できると考え、今回のアライアンス契約に至りました。

提携内容の詳細

1. ITエンジニア採用の母集団形成の強化

paizaのプラットフォームで利用可能な多彩なスカウトサービス、スキルマッチング機能と、Recbooが持つ採用設計・スカウト運用のノウハウをかけ合わせることで、スタートアップが抱える「企業が求める人材の母集団の形成」という課題を解消します。

今後は、求人要件や企業フェーズに応じた最適なアプローチ設計・ターゲティング支援を共同で実施していきます。

2. スカウト・選考プロセスの最適化

両社のデータ分析とノウハウを活かし、スカウト返信率や選考通過率を向上させる仕組みを構築します。

Recbooによる選考フロー設計・候補者体験改善と、paizaのスキルマッチング機能の連携により、ITエンジニア採用における「精度の高いマッチング」を実現します。

今後の展望

今回のアライアンス契約を機に、両社は今後スタートアップ企業におけるITエンジニア採用の取り組みを強化していきます。

さらに、他分野における連携も視野に入れ、スタートアップ企業の経営課題を人材面から包括的に解決するパートナーを目指します。

Recbooについて

「Recboo」は、株式会社ノックラーンが提供する中途採用支援サービスです。東証プライム上場のエアトリグループ子会社としてスタートアップ企業を中心にCxOなどのハイレイヤー採用などを支援しております。

主に、スタートアップのシードから上場企業まで採用支援に多数の実績をもち、採用戦略から実行支援まで一気通貫で柔軟に対応できるのが特徴です。

直近ではAI・ロボティクス・ブロックチェーン・3Dモデリング・バイオ系などのDeepTechスタートアップ企業の採用支援実績も豊富にあり、採用難易度が高い幅広いターゲットに合わせたダイレクトリクルーティングノウハウを保持しているのが強みになります。

特徴

・圧倒的なダイレクトリクルーティング運用ノウハウを用いた採用支援

・採用戦略設計から実行まで一気通貫で支援できる体制

・CXOクラスのハイレイヤー採用特化の支援も可能

・既存DBに加え、国内外の研究室アプローチなどバイネームアプローチも対応可能

paizaについて

paizaはITエンジニア向け転職・就職・学習プラットフォームです。オンラインでのプログラミングテスト「paizaスキルチェック」を受験してスキルを証明し、それを使って転職・就職する独自のサービスで、2025年9月現在、paizaの登録者数は約92万人。4,800社を超える企業が採用に利用しています。「paizaスキルチェック」の総受験回数は3,320万回（2025年9月現在）に達しています。

「paiza転職」は、ITエンジニアの“スキルを可視化“し、実力重視で企業とマッチングするITエンジニア向け転職サービスです。そのほか、学生向け就職サービス「paiza新卒」、未経験、若手エンジニア向け転職サービス「EN:TRY」、フリーランスエンジニア向けマッチングサービス「paizaフリーランス」および転職・就職直結型のプログラミング学習サービス「paizaラーニング」を展開しています。現役エンジニアの転職はもちろん、「paizaラーニング」で学んだ後に「スキルを可視化」して転職、就職する例も多数生まれています。

サービスサイト：https://paiza.jp/

社名：株式会社ノックラーン

所在地：東京都大田区大森本町1丁目5番地1号 2階

代表取締役：福本 英

事業内容：採用コンサルティング・アウトソーシング事業

設立日：2022年3月14日

公式サイト：https://recboo.com/

本プレスリリースに関するお問い合わせ

取材依頼や業務提携、導入相談などに関するお問い合わせは、下記よりご連絡ください。

お問い合わせフォーム：https://recboo.com/contact

メールアドレス：info@knocklearn.com