医療法人明和会 亀田病院、LINEで24時間予約可能に

コモン・クリエーション株式会社（本社：福岡県福岡市、代表取締役：牟田和貴）は、当社が提供する予約システム「Med-Well（メドウェル）(https://solution.common-creation.com/mw/med-well?utm_source=prtime&utm_medium=referral&utm_campaign=17.000084723)」が、医療法人明和会 亀田病院（神奈川県横浜市）に採用され、2025年10月20日よりLINE公式アカウントを活用した診療予約サービスの提供を開始したことをお知らせします。

【背景・導入の経緯】

亀田病院では従来、電話対応に加えWebサイトでも一部の診療予約を行っていましたが、「患者様がもっと簡単に予約ができる環境を整えたい」というご要望や、職員の電話対応・予約管理業務の負担軽減が課題となっていました。

当社では、こうした医療現場の効率化と患者様の利便性向上を目指し、LINEを活用した診療予約システム「Med-Well」をご提案。亀田病院におけるDX推進の一環として、今回の導入に至りました。

【LINEで24時間予約が可能に、さらに事前問診まで完結】

今回の導入により、一部の診療科がLINE公式アカウントから予約ができるようになりました。

患者様はLINEアプリから亀田病院の公式アカウントを友だち追加後、チャットボットの案内に沿って診療科を選択し、必要情報をWebページで入力するだけで簡単に診療予約が可能となりました。

面倒な会員登録や複雑な操作は不要で、直感的に予約完了まで進めることができます。

また、内科と整形外科については予約と同時に事前問診も入力可能です。来院前に必要な情報を事前に登録いただくことで、受付手続きがよりスムーズに進みます。

病院側では管理画面から事前に問診票を印刷できるため、あらかじめ患者様の症状を把握できるという利点もあります。

【患者様・医療機関双方に大きなメリット】

本サービスの導入によって、患者様は電話の混雑や受付時間を気にすることなく、ご自身のタイミングで予約ができるようになります。

また、亀田病院のスタッフにとっても、電話対応の負担が減少し、本来の医療・ケア業務により注力できる環境が実現が見込まれます。

【ご利用手順】

- LINEアプリで「亀田病院」公式アカウントを友だち追加

医療法人明和会亀田病院 LINE公式アカウント(@182jelzq)

2. トーク画面のメニューから「予約受付」をタップ

3. チャットボットの案内に沿って診療科を選択

友だち登録からチャットボット選択

4. Web予約フォームで必要事項を入力し、希望日時を選択

【今後の展望】

Web予約フォームの入力の流れ

コモン・クリエーション株式会社は、今後も「Med-Well」の技術を通して、全国の医療機関の業務効率化と患者様の医療体験向上を支援し、医療現場のDX推進に貢献してまいります。

【お問い合わせ先】

本サービスまたは「Med-Well」導入についてのお問い合わせは、コモン・クリエーション株式会社までご連絡ください。

Med-Well について :https://solution.common-creation.com/mw/med-well?utm_source=prtime&utm_medium=referral&utm_campaign=17.000084723

【企業情報】

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/84723/table/17_1_b57dd8b6db95f215d5f73bb31b460d86.jpg?v=202510210155 ]

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/84723/table/17_2_81b39a8273725c5c2b9a9edbee526619.jpg?v=202510210155 ]