横浜市ふるさと納税返礼品に家電が充実しました！

横浜市

横浜市では、ふるさと納税を通じて地域の魅力を感じてもらい、応援していただけるよう、返礼品のラインナップを順次拡充しています。

このたび新たに、横浜市内に本社や開発拠点を構える企業による家電製品を返礼品として追加しました。最先端の技術と洗練されたデザインが融合した、高品質な製品を取り揃えています。横浜ならではのものづくりの力を感じられる、魅力的な家電返礼品をふるさと納税で手に入れませんか？

おうちや車、年末の大掃除でも大活躍！ケルヒャー高圧洗浄機がついに登場！

■コンパクトな収納一体型高圧洗浄機

ケルヒャー高圧洗浄機 K Mini

収納一体型で使いやすさ抜群。短いノズルとしなやかなホースで狭い場所もラクに洗浄可能。アクセサリーも本体にすっきり収納でき、持ち運びも簡単。パワフルな洗浄力を、スマートに使いこなせる一台です。

（寄附金額：90,000円）

https://www.furusato-tax.jp/product/detail/14100/6750023

■軽い！使いやすい！パワフルな家庭用ハンディクリーナー

ケルヒャーハンディクリーナー CVH ３ Plus

わずか520gの軽量ボディに、2kgのペットボトルも持ち上げる吸引力を搭載。洗える二重フィルターで清潔＆静音、狭い場所もすき間ノズルで快適に掃除。USB充電スタンド付きで、いつでもすぐ使える便利さ。毎日の掃除がもっとラクに、もっと楽しく。

（寄附金額：47,000円）

https://www.furusato-tax.jp/product/detail/14100/6750024

■ケルヒャー製品は、年末に向けて続々登場予定です！

▼掲載予定商品一例（掲載が確定しているものではありません。）

話題のイヤーカフ型イヤホン「音アクセ」登場。充実の８色カラーバリエーション

■アクセサリー感覚のイヤーカフ型ワイヤレスイヤホン「音アクセ」

Victor 完全ワイヤレスイヤホン HA-NP1T

耳をふさがず、音楽も周囲の音も自然に楽しめるオープンイヤータイプ。高性能10mmドライバーでクリアな音質、音漏れも低減。3つのサウンドモードや最大24時間再生、防滴仕様で日常使いに最適。豊富なカラーバリエーションで、ファッションにもフィットします。

（寄附金額：50,000円）

https://www.furusato-tax.jp/product/detail/14100/6637710

ほかにも充実のラインナップ。是非チェックしてみてください。

■軽量・高精細のモバイルデュアルモニター

Mobile Dual Monitor 15.6inch HT-DM27156

15.6インチ×2画面搭載の折りたたみ式モバイルデュアルモニター。高精細IPSパネルでFHD表示、横長・縦長どちらにも対応。360度回転で自由な視野を確保し、アルミ合金製でわずか1.6kgの軽量設計。マルチデバイス対応で、外出先でも快適な作業環境を実現します。

（寄附金額：160,000円）

https://www.furusato-tax.jp/product/detail/14100/6602078

■高画質 ２カメラドライブレコーダー

２カメラ ドライブレコーダー KENWOOD DRV-G50W

前後2カメラ搭載にて安心の前後同時録画。夜間も鮮明に記録する「ハイクリアチューン」や、ナンバープレートもくっきり映すフルHD画質を採用。GPS対応で位置情報も記録可能。高品質な日本製で、安心の3年保証付きです。

（寄附金額：103,000円）

https://www.furusato-tax.jp/product/detail/14100/6553123

■高性能な全自動防湿保管庫

オートクリーンドライ ED-120CATP3（B）

シックなブラックボディが人気の高機能ドライボックス。光触媒機構の電子ドライユニットで脱臭・抗菌・防カビ効果を発揮して庫内を清潔に保ち、湿度30～50％RHでカメラやレンズ、メディア類を最適環境で保管。省エネ設計やLEDバーライト、庫内コンセントなど使いやすさも充実。日本製電子ドライユニット搭載で信頼性も抜群です。

（寄附金額：191,000円）

https://www.furusato-tax.jp/product/detail/14100/6630083