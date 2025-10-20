エイジングケア（※1）ブランド「VIRCHE」が10月22日(水)～10月28日(火)の期間に博多阪急にてPOP UP SHOP初出店

株式会社ヴァーチェ

株式会社ヴァーチェ（本社：大阪府大阪市、代表取締役：藤原友香）が展開するエイジングケア（※1）ブランド「VIRCHE（ヴァーチェ）(https://virche.com/)」は、10月22日(水)～10月28日(火)の期間に博多阪急にてPOP UP SHOPを初出店します。今回が博多エリアでは初のPOP UP SHOP開催となります。

ブランド人気No.1の高保湿美容オイル「マルラオイル」をはじめとした全商品を販売するほか、毎年大人気のホリデー限定品を先行販売。贅沢に3種のバラの天然精油をブレンドした「マルラオイル 限定ローズの香り」の入ったセット「HOLIDAY COLLECTION 2025 - ELEGANCE GRACE -」を、いち早く購入できます。

また購入金額に応じた特典もご用意。7,000円（税込）以上でオリジナル巾着、10,000円（税込）以上で「リペアモイストローションマスク（1枚）」（非売品）または「リポソームマルラアイクリーム（サンプル）」をプレゼントします。（※2）

さらにPOP UP SHOP限定の「クイックトリートメント体験」、「肌チェック体験」を開催。どちらも予約不要かつ無料で体験いただけます。（※3）

「クイックトリートメント体験」では、マルラオイルを使ったフェイシャルマッサージを体験いただけます。

「肌チェック体験」では、診断結果やお悩みをもとにお客様に合わせたヴァーチェのスキンケアを提案します。

ヴァーチェ POP UP SHOP 博多阪急

＜店舗概要＞

出店期間：2025年10月22日(水)～10月28日(火)

出店場所：博多阪急（〒812-0012 福岡市博多区博多駅中央街1番1号）

営業時間：午前10時～午後8時（最終日は18時まで）

その他、アクセス等：https://www.hankyu-dept.co.jp/hakata/map/index.html

＜販売商品＞

▽期間限定

◆HOLIDAY COLLECTION 2025 - ELEGANCE GRACE -

価格：10,980円（税込）

内容：マルラオイル 限定ローズの香り、マルラオイル、マルラブレンドオイル［ブライト］

2025年のホリデー限定品はマルラオイル3本入りの豪華なスキンケアセット。「マルラオイル 限定ローズの香り」は贅沢に3種のバラの天然精油をブレンド。気品あふれるダマスクバラ、優雅な甘さのセンチフォリアバラ、素朴なやさしさのノバラが織りなす華やかで豊かな香りは、一日の終わりのスキンケアタイムを幸福な時間へと導きます。

▽その他、レギュラーアイテム

商品一覧：https://virche.com/item/ichiran.html

＜購入特典＞

・7,000円（税込）以上ご購入でオリジナル巾着プレゼント

・10,000円（税込）以上ご購入で「リペアモイストローションマスク（1枚）」（非売品）または「リポソームマルラアイクリーム（サンプル）」プレゼント

※数量限定のため先着となります

＜POP UP SHOP限定イベント＞（予約不要かつ無料）（※3）

■クイックトリートメント体験

カウンセリング後、肌悩みに合った商品を使ったフェイシャルマッサージを体験いただけます。

■肌チェック体験

肌の診断結果やお悩みをもとにお客様に合わせたヴァーチェのスキンケアを提案します。

※1）年齢に応じたケア

※2）なくなり次第終了となります

※3）混雑時にはお待ちいただく可能性がございます

ヴァーチェの「マルラオイル」とは

アフリカで”神の木”と呼ばれるマルラに実る果実から、わずかに採れる奇跡のオイルである「マルラオイル」。エイジングケア（※1）にかかせないビタミンE、オレイン酸、オメガ3・6を含み、抗酸化力はオリーブオイルの約10倍。抜群の保湿力が特長で、唯一無二の美容素材として注目されています。

マルラの木。アフリカ南部に生育する大木で、その強い生命力から現地では”神の木”と呼ばれる。マルラの実。1粒から採取されるマルラオイルは、わずか0.1ml。

～VIRCHEのマルラオイル～

VIRCHEは日本初となる国内製造マルラオイルを発売（※2）。100%マルラオイルだけを使用し、防腐剤・香料・着色料すべて無添加で、エコサートコスモスナチュラル認証を取得済。

”飲めるほどピュア”といわれる純度100%で、洗顔後すぐの濡れたままの状態で使用でき、肌にうるおいを与えます。

現在、累計販売個数130万本（※3）を突破し、公式オンラインレビュー3,000件以上(※4)。発売開始から10年、多くのお喜びをいただくロングセラー商品です。

＜VIRCHEのマルラオイルが選ばれる理由＞

◆ 厳しい品質基準を独自設定

品質コントロールのため、テクスチャーや匂いなど15項目の独自基準を設定。すべてクリアした原料のみを使用します。

◆ 鮮度へのこだわり

出荷直前まで毎日10分毎の温度室温管理を徹底。国内工場で小ロットで生産し、常に鮮度が高い状態でお届けします。

◆ 研究・進化を続ける

進化する製法、厳しい品質管理で常に最高なマルラオイルを提供。

※1）年齢に応じたケア

※2）当社調べ（2014年2月時点、日本国内の製造業において）

※3）2024年2月～2025年9月当社出荷実績

※4）2025年9月現在

株式会社ヴァーチェについて

株式会社ヴァーチェは、「満ち足りた人生の連鎖 ～いくつになっても、自分の可能性を感じられる。自ら人生の選択肢をひろげ、自分も、大切な人も、望む未来へと導びいていく。～ 」をヴィジョンに掲げ、アフリカにあるマルラの木の実からとれるマルラオイル使用のエイジングケアに特化したスキンケアアイテム・メイクアップアイテムを2014年から製造、販売しているメーカーです。

ブランド公式サイト :https://virche.com/ブランド公式インスタグラム :https://www.instagram.com/virche.jp/