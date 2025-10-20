【秋の実りを、指先に。】mao nailの姉妹ブランド『OTEGALUN』から、秋の新色8色＋限定カラー2色がRelease！本日10月20日（月）より販売開始！

株式会社pucklin

OTEGALUNを運営する株式会社pucklin（本社：大阪市北区）は、2025年10月20日（月）10時より、秋の新色8種に加え、数量限定カラー2種を販売開始いたします。

”Harvest Kitchen(ハーベストキッチン)”をコンセプトに、秋の実りをイメージした全10色を展開。

mao gelの人気色をベースに、セルフネイルでも使いやすい3in1ジェルとしてお楽しみいただけます。

姉妹ブランドのmao nail公式LINE友だち追加キャンペーンも実施中です。友達追加いただいた方全員にmao nail公式ECサイトで使える1,000円OFFクーポンをプレゼントいたします。（本文にて、詳細はご確認ください）

商品特設ページはこちら▶︎https://shop.maonail.jp/collections/otegalun-2025-10-newcolors

OTEGALUNとは、プロ向けジェルブランド「mao gel」から生まれた、日本発祥のセルフジェルブランドです。セルフネイルユーザー向けに開発された3in1タイプで、セルフネイルでもサロン級のツヤ・持ち・塗りやすさを実現し、発売開始から高い支持を集めています。

より多くの方に商品を最高のパフォーマンスでご使用いただくために、SNSを通じてネイルの技術を惜しみなく無料公開しています。(Instagram：https://www.instagram.com/otegalun/、YouTube：https://youtube.com/c/maonail 、Blog：https://maonail.jp/category/blog/ )

商品紹介

"Harvest Kitchen" - 心温まる収穫祭 -

ようこそ、オテガルンの “Harvest Kitchen”へ。

秋の実りをふんだんに使った、美味しい料理が並ぶキッチン。

この秋、オテガルンがお届けするのは、実りの季節の幸福感をテーマにした、

美味しく、心温まるコレクションです。

さあ、美味しい秋を、指先から召し上がれ。

【新色8種】

オテガルン17 テラコッタオレンジ

【似合わない人がいない究極カラー】

料理に彩りと深みを添える、温かいパプリカスパイスのようなテラコッタオレンジ。

オテガルン18 ウォームベージュ

とろけるように甘く、口いっぱいに幸せが広がる。優しいミルクを混ぜたようなピンク。

オテガルン19 ワインレッド

芳醇な赤ワインに、旬の果実を漬け込んだ深みのある魅惑的なワインレッド。

オテガルン20 オレンジベージュ

果汁あふれる桃のコンポートに、甘いソースをかけた心ときめくオレンジベージュ。

オテガルン21 スモーキーブラウン

香ばしく焙煎したほうじ茶ラテのように、心がほっと安らぐ落ち着きのあるスモーキーブラウン。

オテガルン22 シナモンブラウン

甘くローストしたナッツに絡める、きらめきのシナモンシュガー。パールとザクザクのラメが贅沢に輝く、ぬくもりと深みを添えるブラウン。

オテガルン23 いちごピンク

朝摘みのフレッシュな苺のスパークリング。弾けるようなパールとラメがぎっしり詰まった、甘く優しいピンク。

オテガルン24 ココアブラウン

マシュマロをそっと浮かべた、とろけるように甘いココアブラウン。立ち上る湯気のように繊細なパールを忍ばせて。

オテガルンリミテッドIII オリーブグリーン

料理に深みを加える、香り高いハーブの一種。指先にこなれ感をプラスするオリーブグリーン。

オテガルンリミテッドIV パンプキンオレンジ

収穫祭の主役。こんがり焼かれたパイのように、なめらかなパールがリッチに輝き、黄金色のラメがチラチラとまたたく、甘くてほくほくのオレンジ。

販売概要

１）販売時期

発売日時：2025年10月20日(月)10:00 ～

２）購入方法

下記オンラインショップにて

https://shop.maonail.jp/collections/otegalun-2025-10-newcolors

3）お届け時期

10月20日より順次ご発送



4）まとめ買い割引制度

お客様のさらなる利便性向上のため、まとめ買い割引を実施中！

【対象商品】

mao gel/SoYU GEL/OTEGALUN カラージェル

（※パレットライン及びオテガルンセット商品を除く）

mao gel/OTEGALUN クリアジェル

（ヌレコ｜ヌレコ ミニ｜ヌレコ 100g｜ピタコ｜ピタコ ミニ｜ノンワイコ｜トメコ｜オテガルン ぺリコ｜オテガルン ノンワイコ）

・10個以上：10%OFF

・20個以上：15%OFF

・50個以上：20%OFF

※異なる種類やカラーの組み合わせでも、対象商品であれば合算して割引が適用されます。

※割引はカート内で適応されます。

※プロ会員の方は、プロ会員価格からさらに割引が適用されます。

サロンワークにおける在庫補充や定番商品のまとめ買いに、ぜひご活用ください。

5）公式LINE友達追加キャンペーン

姉妹ブランドのmao nail公式LINEを友だち追加していただいた方には、1,000円OFFクーポンをプレゼントしております。

さらに、新規LINE登録者の方へ、セルフネイルHow to本 『mao nail流 セルフネイルメソッド』をプレゼントいたします。セルフの方でも分かりやすく、プロの方にとっても参考になるテクニックやヒントが満載です。

新商品のお試しや追加購入の際に、ぜひご活用ください。

【会社概要】

株式会社pucklin

所在地： 〒530-0047

大阪府大阪市北区西天満2-6-8

ホームページ： https://maonail.jp

Instagram：https://www.instagram.com/maonail

YouTube：https://youtube.com/c/maonail