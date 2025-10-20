【Amazon限定販売中】幻の「白州18年」が当たる！超大吉設定の豪華ウイスキーくじ《季節みくじ【第2弾】466口限定》
【企画概要】「白州18年」が目玉の《季節みくじ 第2弾》がAmazon限定で始動
長引くジャパニーズウイスキーの品薄状況は、愛好家にとって深刻な課題です。タチバナE酒販は、この現状を打破し、希少な長期熟成ボトルとの出会いを創出する《季節みくじ》企画の第2弾を、熱いリクエストに応え緊急始動しました。
前作の《季節みくじ》は、その好評ぶりから完売という実績を達成。本第2弾も、引き続きAmazon「タチバナE酒販」のみでの限定販売とすることで、特別な体験を求める愛好家だけに届けられます。
超大吉に君臨する"幻のシングルモルト"「白州18年」
本企画の核となるのは、超大吉に設定された市場価値が極めて高い「白州18年」です。もはや市場ではほとんど流通しない、18年以上の熟成を経たこの“幻のシングルモルト”を核に、大大吉には山崎12年、大吉には白州12年を設定。豪華景品がもたらす「一期一会」の瞬間が、購入者に確かな高揚感を提供します。
豪華ウイスキーくじ《ウイスキー季節みくじ【第2弾】466口限定》
超大吉：白州18年
大大吉：山崎12年
大吉：白州12年
《季節みくじ 第2弾》賞品ラインナップ詳細（全466口）
超大吉：白州18年（2口）
備考：18年以上の熟成を経た“幻”の一本。市場流通は極めて少なく、希少価値の高いシングルモルトです。
大大吉：山崎12年（2口）
備考：世界的に評価されるジャパニーズウイスキーの代表格。華やかで奥行きのある香味が魅力です。
大吉：白州12年（2口）
備考：爽やかなスモーキーさと複雑な熟成香が特徴。現在は入手困難な長期熟成ボトルです。
中吉：白州シングルモルト（4口）
喜吉：響 Japaneseハーモニー（3口）
福吉：イチローズモルト クラシカルエディション（3口）
縁吉：イチローズモルト リミテッドエディション（3口）
幸吉：マッカラン ダブルカスク（10口）
宝吉：知多 シングルグレーン（10口）
栄：ライスブレンデッドウイスキー はなぐり（187口）
吉：グレーンウイスキー 巳乃霞（240口）
合計口数：466口
販売概要：限定466口、Amazon店限定販売 迅速かつ丁寧な配送体制
商品名：ウイスキー季節みくじ 第2弾〈466口限定〉
価格：1口 3,980円（税込）＋送料990円
販売開始日：2025年10月3日
販売場所：Amazon「タチバナE酒販」限定販売：https://x.gd/KWTB6
限定販売 賞品特徴：白州18年、山崎12年、白州12年など希少銘柄を多数ラインナップ
■ 商品の特長
超大吉（白州18年）から大吉（白州12年）までの景品は、現在市場で入手困難な希少性の高い長期熟成ウイスキーです。
全てのウイスキーは、温度・湿度管理を徹底した自社倉庫にて適切に在庫管理されており、最良の状態でお客様のもとに届けられます。
本企画は限定466口のみの提供となり、数量限定のため、予定数に達し次第、販売終了となります。
主要EC展開とお客様の声、品質管理への徹底したこだわり
自社倉庫で商品を管理
株式会社アップライジングが運営するタチバナE酒販の《超みくじ》企画は、Amazon、楽天市場、Yahoo!ショッピング、など、複数のオンラインストアを通じて展開しており、購入者からは「開ける瞬間の高揚感がたまらない」「どの銘柄にも丁寧な選定を感じる」といった声が寄せられています。
また、外部倉庫には依存せず、自社で温度・湿度を管理しています。お客様の手元に届くその瞬間まで、ウイスキーが最良の状態であるよう心を込めて取り組んでおります。これが、当社のくじ企画の信頼性を支える、お客様への「安心」の提供であると考えています。
（※本くじ企画（第1弾）でいただいていた口コミ一例）
今回は目的のウイスキーが当たりませんでしたが、届いてから開けるまでのウキウキするこの感じは何回経験してもやめられませんね。また挑戦したいと思います。
何が、来るか楽しみな時間…開けても、原価割れ無し…悪く無いです。
どれが当たっても値段的に損は無いので、ウイスキーが好きであれば楽しめると思います！
ワクワクしながら、到着を待ちました♪また、チャレンジしたいとおもいます
ウイスキーくじの体験とともに届いた、お客様からの写真の一例です
