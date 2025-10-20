最大35,787円相当の超超特大ボリューム！『大阪王将 MEGA中華ガチャSUPER』登場！

株式会社イートアンドホールディングス

イートアンドグループで冷凍食品販売のEC事業を手がける株式会社ナインブロック（所在地：大阪府大阪市 代表取締役社長：池田道隆）は、大阪王将公式通販サイト（ https://o-ohsho.jp/ ）および楽天市場・Yahoo!ショッピングをはじめとする各種ECモールにて、2025年10月より『大阪王将 MEGA中華ガチャSUPER』を販売開始。A5等級国産黒毛和牛・うなぎ・うになど豪華食材や中華惣菜が抽選で当たります。

『大阪王将 MEGA中華ガチャSUPER』は大阪王将公式通販サイトにてご購入いただくと、最大35,787円相当の「A5等級国産黒毛和牛・うなぎ・うになどを含む豪華中華惣菜セット（A賞）」など人気中華惣菜がランダムで当たるキャンペーンです。

大阪王将の人気冷凍惣菜に加え、A賞には「A5等級国産黒毛和牛」「うなぎ」「冷凍うに」などの豪華食材をラインアップ。また、A賞・C賞には通常販売に先行して大容量の新商品『ぷるもち水餃子』『肉焼売』を投入しました。C賞にはその他にも『羽根つき餃子50個』や『羽根つきスタミナ肉餃子30個』など大容量商品が満載です。ぜひ冷凍庫を空けた状態でチャレンジしてください。さらに末賞に当たるD賞には今回特別に「北海道めんこい鍋くまちゃん温泉」の、かわいすぎる『バニラくまちゃんシャーベット』をプレゼントいたします。A～D賞すべてに魅力的な商品が詰まっており、どのセットが届いても"うれしい驚き"を感じていただける内容です。

販売価格は5,999円ですが、D賞でも9,490円相当以上のセットが必ず入っているのでとってもお買い得です。

『大阪王将 MEGA中華ガチャSUPER』について

【開催期間】

2025年12月15日(月)9:59まで

※完売次第終了いたします

【商品名】 大阪王将 MEGA中華ガチャSUPER

【価格】 5,999円送料無料

【商品内容】

＜A賞＞通常販売価格35,787円相当

・A5等級国産黒毛和牛 こくうま霜降り切落

400g(200g×2)×1袋

・カットうなぎ70g(タレ・山椒付き)×5袋

・冷凍うに100g×1袋

・ぷるもち水餃子超特盛72個入(1,224g)×1袋

・肉焼売特盛30個入(1,050g)×1袋

・羽根つき餃子50個入(1,225g)×1袋

・羽根つきスタミナ肉餃子30個入(735g)×1袋

・餃子のタレ×6袋

・パラっと炒めたチャーハン(200g)×10袋

・カレーチャーハン(230g)×10袋

・スタミナ焼きそば(175g×2袋)×5袋

＜B賞＞通常販売価格17,200円相当

・カットうなぎ70g(タレ・山椒付き)×2袋

・こだわり餃子12個タレ付き(292g)×1袋

・大粒肉焼売8個 (240g)×1袋

・若鶏の唐揚げ(400g)×1袋

・海老のチリソース(200g)×1袋

・酢豚セット2～3人前

(120g肉15個前後・たれ80g)×1袋

・スタミナ焼きそば(175g×2袋)×2袋

・直火炒めチャーハン(230g)×5袋

・カレーチャーハン(230g)×5袋

・大阪王将公式通販たまごスープ(6.7g)×5袋

・大阪王将公式通販特製フリーズドライわかめスープ(4.3g)×5袋

＜C賞＞通常販売価格11,820円相当

・ぷるもち水餃子超特盛72個入(1,224g)×1袋

・肉焼売特盛30個入(1,050g)×1袋

・羽根つき餃子50個入(1,225g)×1袋

・羽根つきスタミナ肉餃子30個入(735g)×1袋

・餃子のタレ×6袋

・直火炒めチャーハン(230g)×8袋

＜D賞＞＞通常販売価格9,490円相当

・元祖肉餃子50個(850g)×1袋

・餃子のタレ×6袋

・大粒肉焼売8個 (240g)×1袋

・直火炒めチャーハン(230g)×2袋

・カレーチャーハン(230g)×2袋

・豚カルビチャーハン(210g)×2袋

・若鶏の唐揚げ(400g)×1袋

・バニラくまちゃんアイス×1袋 ※おまけ

※商品は予告なくリニューアルする事があります。

※在庫状況によりセット内容が一部変更になる場合がございます。

本店URL： https://o-ohsho.jp/products/set/1529

【販売サイト】

大阪王将公式通販サイト本店（ https://o-ohsho.jp/ ）の他、楽天市場店、Yahoo!ショッピング店、Amazon店、dショッピング店、au PAYマーケット店、

Qoo10店、ANA Mall店、DMM店、JRE MALL店、メルカリshops でも取り扱っております。

【抽選期間】

発売後、順次抽選予定

【発送時期】

ご注文日から1週間以内に発送予定。商品の発送は購入後順次実施される抽選後に行います。

※お届け日時はご指定いただけません。

商品のお届け先はご注文時に指定されたお届け先となります。

抽選結果の発表は発送をもってかえさせていただきます。

抽選結果についてお問い合わせをいただいても、回答致しかねますので、予めご了承くださいませ。

※在庫状況によりセット内容が一部変更になる場合がございます。