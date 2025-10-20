海で楽しむ秋の一日！「第12回　港のマルシェ」10/26（日）新岡山港で開催＜国際両備フェリー＞

両備ホールディングス株式会社マルシェ会場に、突然音楽が流れたら、それが合図！ 仮装したスタッフを探して「トリック・オア・トリート！」と声をかけよう！

国際両備フェリー株式会社（岡山県岡山市中区新築港9-1｜両備グループ）は、2025年10月26日（日）に、新岡山港（岡山市中区）で、恒例の「港のマルシェ」を開催します。

今回で12回目を迎える人気イベントには、岡山の名物グルメがずらり20店！旬の味を楽しめるフードブースのほか、子どもたちに大人気のゲームコーナーやガラポン抽選、おかでんチャギントンのラッピングバス展示など、親子で楽しめる企画が盛りだくさんです。

さらに今回は、ハロウィンお菓子パーティーを初開催！たまルン来場ポイントも200pt、プレゼントいたします。

海辺の秋風を感じながら、家族みんなで一日中楽しめるマルシェへ出かけてみませんか？

イベントHP：https://ryobi-shodoshima.jp/news/news_4581/

★岡山の人気グルメが大集合！

バーガー、スイーツ、海鮮、ラーメンなど、20店舗の味自慢が勢ぞろい。

おむすび堂、福神丸、よつば堂、とらやヤンキーバーガーなど、地元で愛される名店が

出店します。ご家族みんなでシェアしながら海辺での食事を楽しんでください！

★子どもも夢中！遊べるコーナーいろいろ

・ キッズゲームコーナー：わなげ・ストラックアウト・スーパーボールすくい

（たまルンポイント50ptがそれぞれ必要です）

・ ガラポン抽選会：1,000円ごとのお買い物で1回チャレンジ！

小豆島往復フェリーチケットなど、うれしい賞品が当たるかも！

・ チャギントンラッピングバス展示：かわいいバスの中を見学＆記念撮影♪

その他、挑戦者にはプレゼントがもらえるクイズ企画など盛りだくさん！

おかでんチャギントンストラックアウト

★初開催！ハロウィンお菓子パーティー

マルシェ会場に音楽が流れたら合図！

仮装したスタッフを見つけて「トリック・オア・トリート！」と声をかけよう。

お菓子がもらえるハロウィン限定のサプライズイベントです。（1回約10分／4～5回実施予定）

フォトスポットも登場します！

★夕暮れの海を、ゆったり眺める「サンセットクルーズ」も

「サンセットクルーズ」

（先着250名・事前申込制）

16:00～17:30に出航する特別クルーズ。

岡山県立興陽高校吹奏楽部の演奏を聴きながら、夕暮れの海を楽しめます。

（料金：大人2,500円、小学生1,000円、幼児無料）

＜販売：チケットサイト＞

https://t.livepocket.jp/e/krfo_ec_251026

イベント概要

おりんぴあどりーむ

開催日時：10月26日（日）9:00～15:00 ※少雨決行

開催場所：新岡山港フェリーのりば（岡山県岡山市中区新築港9-1）

主 催：国際両備フェリー株式会社（お問合せ：050-3615-6352）

両備ホールディングス株式会社 たまルンプロモーションセンター

イベントHP：https://ryobi-shodoshima.jp/news/news_4581/

アクセス：バス⇒岡山駅バスターミナル1番乗り場｜岡電バス［新岡山港］行きにご乗車ください。（約40分）/車⇒岡山駅より車で約30分（無料駐車場をご用意）

備考：天候等により内容変更・欠航の場合あり。 詳細はイベントHPをご確認ください。

会社概要

▲マルシェ・クルーズ利用のお客様は無料です

■国際両備フェリー株式会社 https://ryobi-shodoshima.jp/

本 社 ：岡山県岡山市中区新築港9-1

主な事業：一般旅客定期航路事業（高松港-小豆島池田港、新岡山港-小豆島土庄港）、ホテル業

■両備ホールディングス株式会社 たまルンプロモーションセンター https://www.tamarun.jp/

本部所在地：岡山県岡山市北区磨屋町3-10 岡山ニューシティビル８F

■両備グループ https://ryobi.gr.jp/(https://ryobi.gr.jp/)

事務局：岡山県岡山市北区下石井二丁目10番12号 両備ホールディングス株式会社内

主なグループ企業：両備ホールディングス株式会社、株式会社両備システムズ、岡山交通株式会社、

和歌山電鐵株式会社、株式会社中国バスなど