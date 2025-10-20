海で楽しむ秋の一日！「第12回 港のマルシェ」10/26（日）新岡山港で開催＜国際両備フェリー＞
マルシェ会場に、突然音楽が流れたら、それが合図！ 仮装したスタッフを探して「トリック・オア・トリート！」と声をかけよう！
国際両備フェリー株式会社（岡山県岡山市中区新築港9-1｜両備グループ）は、2025年10月26日（日）に、新岡山港（岡山市中区）で、恒例の「港のマルシェ」を開催します。
今回で12回目を迎える人気イベントには、岡山の名物グルメがずらり20店！旬の味を楽しめるフードブースのほか、子どもたちに大人気のゲームコーナーやガラポン抽選、おかでんチャギントンのラッピングバス展示など、親子で楽しめる企画が盛りだくさんです。
さらに今回は、ハロウィンお菓子パーティーを初開催！たまルン来場ポイントも200pt、プレゼントいたします。
海辺の秋風を感じながら、家族みんなで一日中楽しめるマルシェへ出かけてみませんか？
イベントHP：https://ryobi-shodoshima.jp/news/news_4581/
★岡山の人気グルメが大集合！
バーガー、スイーツ、海鮮、ラーメンなど、20店舗の味自慢が勢ぞろい。
おむすび堂、福神丸、よつば堂、とらやヤンキーバーガーなど、地元で愛される名店が
出店します。ご家族みんなでシェアしながら海辺での食事を楽しんでください！
★子どもも夢中！遊べるコーナーいろいろ
・ キッズゲームコーナー：わなげ・ストラックアウト・スーパーボールすくい
（たまルンポイント50ptがそれぞれ必要です）
・ ガラポン抽選会：1,000円ごとのお買い物で1回チャレンジ！
小豆島往復フェリーチケットなど、うれしい賞品が当たるかも！
・ チャギントンラッピングバス展示：かわいいバスの中を見学＆記念撮影♪
その他、挑戦者にはプレゼントがもらえるクイズ企画など盛りだくさん！
おかでんチャギントン
ストラックアウト
★初開催！ハロウィンお菓子パーティー
マルシェ会場に音楽が流れたら合図！
仮装したスタッフを見つけて「トリック・オア・トリート！」と声をかけよう。
お菓子がもらえるハロウィン限定のサプライズイベントです。（1回約10分／4～5回実施予定）
フォトスポットも登場します！
★夕暮れの海を、ゆったり眺める「サンセットクルーズ」も
「サンセットクルーズ」
（先着250名・事前申込制）
16:00～17:30に出航する特別クルーズ。
岡山県立興陽高校吹奏楽部の演奏を聴きながら、夕暮れの海を楽しめます。
（料金：大人2,500円、小学生1,000円、幼児無料）
＜販売：チケットサイト＞
https://t.livepocket.jp/e/krfo_ec_251026
おりんぴあどりーむ
イベント概要
開催日時：10月26日（日）9:00～15:00 ※少雨決行
開催場所：新岡山港フェリーのりば（岡山県岡山市中区新築港9-1）
主 催：国際両備フェリー株式会社（お問合せ：050-3615-6352）
両備ホールディングス株式会社 たまルンプロモーションセンター
アクセス：バス⇒岡山駅バスターミナル1番乗り場｜岡電バス［新岡山港］行きにご乗車ください。（約40分）/車⇒岡山駅より車で約30分（無料駐車場をご用意）
備考：天候等により内容変更・欠航の場合あり。 詳細はイベントHPをご確認ください。
▲マルシェ・クルーズ利用のお客様は無料です
