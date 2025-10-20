海で楽しむ秋の一日！「第12回　港のマルシェ」10/26（日）新岡山港で開催＜国際両備フェリー＞

両備ホールディングス株式会社


マルシェ会場に、突然音楽が流れたら、それが合図！　仮装したスタッフを探して「トリック・オア・トリート！」と声をかけよう！

国際両備フェリー株式会社（岡山県岡山市中区新築港9-1｜両備グループ）は、2025年10月26日（日）に、新岡山港（岡山市中区）で、恒例の「港のマルシェ」を開催します。


今回で12回目を迎える人気イベントには、岡山の名物グルメがずらり20店！旬の味を楽しめるフードブースのほか、子どもたちに大人気のゲームコーナーやガラポン抽選、おかでんチャギントンのラッピングバス展示など、親子で楽しめる企画が盛りだくさんです。


さらに今回は、ハロウィンお菓子パーティーを初開催！たまルン来場ポイントも200pt、プレゼントいたします。


海辺の秋風を感じながら、家族みんなで一日中楽しめるマルシェへ出かけてみませんか？


イベントHP：https://ryobi-shodoshima.jp/news/news_4581/



★岡山の人気グルメが大集合！



　バーガー、スイーツ、海鮮、ラーメンなど、20店舗の味自慢が勢ぞろい。


　おむすび堂、福神丸、よつば堂、とらやヤンキーバーガーなど、地元で愛される名店が


　出店します。ご家族みんなでシェアしながら海辺での食事を楽しんでください！




★子どもも夢中！遊べるコーナーいろいろ



・ キッズゲームコーナー：わなげ・ストラックアウト・スーパーボールすくい　


（たまルンポイント50ptがそれぞれ必要です）


・ ガラポン抽選会：1,000円ごとのお買い物で1回チャレンジ！


　　小豆島往復フェリーチケットなど、うれしい賞品が当たるかも！


・ チャギントンラッピングバス展示：かわいいバスの中を見学＆記念撮影♪


その他、挑戦者にはプレゼントがもらえるクイズ企画など盛りだくさん！



おかでんチャギントン

ストラックアウト

★初開催！ハロウィンお菓子パーティー



　　マルシェ会場に音楽が流れたら合図！


　　仮装したスタッフを見つけて「トリック・オア・トリート！」と声をかけよう。


　　お菓子がもらえるハロウィン限定のサプライズイベントです。（1回約10分／4～5回実施予定）


　　フォトスポットも登場します！



★夕暮れの海を、ゆったり眺める「サンセットクルーズ」も



「サンセットクルーズ」


（先着250名・事前申込制）


16:00～17:30に出航する特別クルーズ。


岡山県立興陽高校吹奏楽部の演奏を聴きながら、夕暮れの海を楽しめます。


（料金：大人2,500円、小学生1,000円、幼児無料）


＜販売：チケットサイト＞


https://t.livepocket.jp/e/krfo_ec_251026






おりんぴあどりーむ

イベント概要

開催日時：10月26日（日）9:00～15:00　※少雨決行


開催場所：新岡山港フェリーのりば（岡山県岡山市中区新築港9-1）


主　　　催：国際両備フェリー株式会社（お問合せ：050-3615-6352）


　　　　　　両備ホールディングス株式会社 たまルンプロモーションセンター


イベントHP：https://ryobi-shodoshima.jp/news/news_4581/


アクセス：バス⇒岡山駅バスターミナル1番乗り場｜岡電バス［新岡山港］行きにご乗車ください。（約40分）/車⇒岡山駅より車で約30分（無料駐車場をご用意）


備考：天候等により内容変更・欠航の場合あり。 詳細はイベントHPをご確認ください。



▲マルシェ・クルーズ利用のお客様は無料です



会社概要

■国際両備フェリー株式会社　　https://ryobi-shodoshima.jp/


本　社　：岡山県岡山市中区新築港9-1


主な事業：一般旅客定期航路事業（高松港-小豆島池田港、新岡山港-小豆島土庄港）、ホテル業



■両備ホールディングス株式会社　たまルンプロモーションセンター　https://www.tamarun.jp/


本部所在地：岡山県岡山市北区磨屋町3-10　岡山ニューシティビル８F



■両備グループ　　https://ryobi.gr.jp/(https://ryobi.gr.jp/)　


事務局：岡山県岡山市北区下石井二丁目10番12号 両備ホールディングス株式会社内


主なグループ企業：両備ホールディングス株式会社、株式会社両備システムズ、岡山交通株式会社、


和歌山電鐵株式会社、株式会社中国バスなど