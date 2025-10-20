株式会社ゼロワン（ZeroOne Inc.）、東南アジア最大級「SWITCH 2025」に出展決定

株式会社ゼロワン

デジタルツインソリューションシステムの企画開発販売を行う株式会社ゼロワン（本社：浜松市中央区、代表取締役CEO 内山隆史、英名：ZeroOne Inc.）は、2025 年 10 月 29 日 - 31 日にシンガポールで開催される「Singapore Week of Innovation & Technology 2025（以下、SWITCH2025）」のCentral Japanブースに出展することが決定したことをお知らせいたします。

ジェトロ名古屋が内閣府拠点都市事業の一環として設置するCentral Japanブースでは、海外展開を目指すスタートアップの中から、東南アジア展開における実現可能性・将来性、事業の独自性・優位性・技術力などの審査を経て採択された8社が出展します。株式会社ゼロワンは、この採択企業の一社として、Central Japan地域が持つ魅力や技術力を世界にアピールします。

2025 年 10 月 29 日 （水）～ 31 日（金）にシンガポールで開催される「SWITCH 2025 - Singapore Week of Innovation & Technology 」のCentral Japanブースにて、デジタルツイン×IoTによる空間モニタリングシステム**「ZEKOO」（特許出願中）**を中心としたソリューションを世界にお披露目します。「ZEKOO」は、製造現場の生産設備の稼働状態、人やAGVなどの位置情報、温湿度などの働く環境をデジタルツイン上にリアルタイム連携し、業務効率化から安全管理まで幅広く支援するシステムです。本出展を通じて、シンガポールをハブとする東南アジア市場への本格的な展開を目指します。

イベントについての詳細は、SWITCH2025公式ウェブサイトまたはジェトロの関連情報をご確認ください。

・SWITCH2025 （Singapore Week of Innovation & Technology 2025）

東南アジア最大級のイノベーションに関する展示会で、リーダー、起業家、クリエイター、アクセラレーター、投資家が一堂に会するイベントです。世界中から集まる参加者にスタートアップが持つソリューションをアピールし、参加者とのネットワーキングを行う機会を提供します。

会期：2025年10月29日（水）～ 31日（金）

会場：Marina Bay Sands, Sands Expo & Convention Centre

（ブース：N07 Central Japan（JETRO Nagoya・Hamamatsu））

公式ウェブサイト https://www.switchsg.org/

・株式会社ゼロワンについて

J-Startup Central認定企業である株式会社ゼロワンは、「Digital Twin Eyes Your Future」を掲げ、デジタルツイン＋IoT技術による空間モニタリングソリューションを提供する企業です。製造業向けデジタルツインIoTソリューションシステム**「ZEKOO」**をはじめ、施設内の感染症リスクを可視化する「no-miz」（特許取得済み）など、リアル空間で発生した事象をデジタルツイン上にリアルタイム連携することで、業務効率化や安全管理といった様々な産業の課題解決に取り組んでいます。J-Startup CENTRAL、J-StarX、SusHi Tech TOKYO 2025などにも選定・出展されています。

会社名：株式会社ゼロワン （英名：ZeroOne Inc.）

所在地：＜本社＞ 静岡県浜松市中央区鍛冶町100-1 ザザシティ浜松中央館B1F

＜東京＞ 東京都港区芝浦1丁目9-8 KTアネックス5F

＜愛知＞ 愛知県名古屋市昭和区鶴舞1丁目2-32 STATION Ai

代表者：代表取締役CEO 内山隆史

設立：2019年7月

事業内容：デジタルツイン技術を活用したソリューションの企画開発販売、高精度デジタルツイン制作、受託開発など

HP：https://zeroone-1.com/

お問合せ：info@zeroone-1.com

担当：市村