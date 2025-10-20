SHIFT AI for Biz2025年10月20日より【Geminiコース】を大型アップデートを実施

株式会社SHIFT AI

「日本をAI先進国に」を掲げ、AIのビジネス活用を学べる利用者数No.1※のAI学習プラットフォーム「SHIFT AI」を運営する株式会社SHIFT AI（東京都渋谷区、代表取締役 木内翔大、以下 当社）は、2025年7月28日に提供開始した法人向け生成AIリスキリングサービス「SHIFT AI for Biz」の「Geminiコース」を2025年10月20日に大幅にアップデートします。今回のアップデートでは、中級者以上を対象としたビジネスユースケースを大幅に追加するほか、"まじん式プロンプト"によるプレゼンスライド作成の自動化手法や、「Nano Banana」をはじめとする最新機能の活用法を網羅。Geminiを具体的な業務改善や生産性向上に直結させるための、より実践的なスキル習得を支援します。



背景・概要

生成AIの技術は、ビジネスプロセスの革新、新たな価値創造の原動力として、その重要性を急速に高めています。特にGoogleのGeminiは、その高度なマルチモーダル性能と柔軟性により、多岐にわたる分野での活用が期待されています。 当社はこれまで、最先端のAI知識と実践ノウハウを提供することで、多くの企業・個人のAIリスキリングを支援してまいりました。しかし、Geminiの基本的な認知が広がる一方で、「理論は理解したが、具体的な業務にどう応用すればよいか分からない」という声も多く寄せられています。市場では今、AIのポテンシャルを最大限に引き出し、競争優位性に繋げたいというニーズがかつてなく高まっています。

こうした背景を受け、この度【Geminiコース】のコンテンツを、より実践的なステージへと引き上げるための大幅なアップデートを実施します。中級者以上を対象としたビジネスユースケースの拡充や、資料作成を自動化する"まじん式プロンプト"の実践など、受講者がGeminiを「知っている」から「使いこなす」へと確実にステップアップし、真の業務変革ツールとして活用できるスキル習得を目指します。

主なアップデート内容

中級者以上向け、ビジネスユースケースを大幅拡充

Google spreadsheetとDeep Researchの連携や、Gemsによる履歴書評価の手法など、多様なビジネスシーンで即座に活用できる実践的なユースケースを多数追加。理論だけでなく、具体的な業務課題を解決するための応用力が身につきます。

"まじん式プロンプト"を徹底解説、プレゼンスライド作成を完全自動化

GeminiとGoogleスライドを連携させ、プレゼンスライド作成を自動化する画期的な手法『まじん式プロンプト』を徹底解説。デモンストレーションと、コピー＆ペーストですぐに使えるサンプルプロンプトを提供し、資料作成業務の大幅な効率化を実現します。

「Nano Banana」など、Geminiの進化を捉えた最新機能に完全対応

「Nano Banana」をはじめ、次々と登場するGeminiの最新機能に完全対応。単なる機能紹介に留まらず、具体的なビジネスシーンでの活用事例を交えながら解説し、受講者が常に最先端のスキルを維持できるよう支援します。



想定受講対象者

提供形態

- 企業のDX推進担当者・IT部門の責任者： 最新のGeminiを社内ツールとして導入し、全社的な業務効率化とイノベーション創出を目指す方- 企画・マーケティング・広報担当者： Geminiを活用した高品質なコンテンツ制作、データに基づいた戦略立案、効果的な情報発信を強化したい方- 開発エンジニア・研究開発部門の方： Geminiの高度なコーディング支援や分析能力を活用し、開発プロセスの効率化や新たな技術開発に取り組みたい方- AIリテラシーを飛躍的に向上させたい全てのビジネスパーソン： 最新の生成AI技術を体系的に理解し、自身の業務やキャリアに積極的に活かしたい方- 教育機関の教職員・研究者： Geminiを最先端の学習・教育支援ツールとして活用し、授業の質の向上や研究活動の深化に役立てたい方

当社のeラーニングプラットフォーム上でオンライン受講が可能です。

受講者は自分のペースで学習を進められます。

お申込み方法

ただいま、生成AI活用推進のための無料相談会を開催しております。

お申込みはこちら :https://meetings.hubspot.com/kiida/shiftai-sales

その他ご不明点がございましたら、下記メールアドレスにお問い合わせください。

info@shift-ai.co.jp



【Geminiとは】

Gemini（ジェミニ）は、Googleによって開発された、マルチモーダルAIモデル群です。テキスト、コード、画像、音声、動画など、さまざまな種類の情報を横断的に理解し、生成し、組み合わせることができる最先端のAI技術です。最新版のGemini 2.5 Flash/Proは、より高度な推論能力、長大なコンテキスト処理、効率的なパフォーマンスを実現し、複雑なタスクの実行や創造的な作業において、これまでにない可能性を拓きます。Google検索、Google Workspace（Gmail、ドキュメント、スプレッドシート等）といった既存のGoogleサービスとのシームレスな連携も特徴の一つです。

【SHIFT AI for Bizとは】

本サービスは、AI活用の法人向けリスキリング支援プラットフォームです。生成AIを活用し、業務の改善や新規事業開発などを行いたい全ての企業様に向け、これまでの支援経験を活かしつつ、企業のAI活用を促進し、システム開発・運用の効率化と高度化を強力に支援します。





【会社概要】

株式会社SHIFT AIは、「日本をAI先進国に」というビジョンのもと、生成AIをはじめとするAI技術のビジネス活用を学べる、利用者数No.1※のコミュニティ「SHIFT AI」を運営しています。会員数は1万6,000人を超え、法人向けのリスキリング支援サービス「SHIFT AI for Biz」や、教育機関向けの「SHIFT AI for School」など、幅広い分野でAI人材の育成を推進。さらに、独自メディア「SHIFT AI Times」の運営をはじめ、情報発信・研修・イベントを通じて、個人と組織の成長を支援し、日本全体のAI活用を加速させています。

社 名 株式会社SHIFT AI

所在地 東京都渋谷区渋谷２丁目24-12 渋谷スクランブルスクエア

代表者 代表取締役 木内 翔大

設立年月 2022年3月18日

資本金 8,300万円（資本準備金含む）

事業内容 コンサルティング / コミュニティ運営 / Youtubeチャンネル運営 / スクール運営

URL：https://shift-ai.co.jp/

※利用者数No.1

GMOリサーチ&AI株式会社調べ

■調査項目/調査時点（2025年2月）における累計登録者数

■調査対象/企業が運営するAI活用事例や実践ノウハウなど、ビジネス目的でのAI活用に関する講義を提供するコミュニティサービスを対象とし、講義を行わないネットコミュニティや個人運営のコミュニティ、ビジネス目的以外のコミュニティサービスは対象外とする







【代表取締役 木内 翔大について】

木内 翔大(きうち しょうた)

株式会社SHIFT AI 代表取締役 / 一般社団法人生成AI活用普及協会 協議員 / GMO AI＆Web3株式会社 AI活用顧問 / GMO AI＆ロボティクス商事 AI活用アドバイザー

<X>

フォロワー数 14万人 (2025年10月現在)

「日本をAI先進国に」をテーマに生成AIについて発信。

URL：https://x.com/shota7180