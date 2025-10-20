【２０２５年１０月３１日（金）開催】防災対応ドローン「きっかけづくり」セミナー2ndを開催します。
北海道
北海道北西部に位置する「留萌（るもい）地域」は、日本海に面し、南北約130km、東西約60kmの南北に長い地域で、南北で異なる自然条件を活かして、稲作・畑作・野菜・果樹・酪農・牛肉などバラエティに富んだ農業やホタテ・タコ・カレイ・サケ・エビ・タラなど多種多様な漁業が営まれている、「食」の資源に恵まれた地域です。
そんな恵み豊かな留萌地域ですが、近年さまざまな災害が発生する可能性が高まっていることから、防災・減災への対応を中心にドローンの活用と導入促進を図るため、昨年に引き続きセミナーを開催いたします。
このセミナーは、北海道ドローン協会や民間企業等の協力を得て開催され、講座や事例紹介の発表、飛行デモンストレーション等を予定しています。
ドローンをとりまく環境は日進月歩です。先々の検討材料として、最新の知見を学べる機会になるかと思います。
開催概要
○ 開催日時
令和７年１０月３１日（金） １３：３０～１６：００
○ 開催場所
留萌合同庁舎2階講堂／正面駐車場（北海道留萌市住之江町２-１-２）
○ 主催
北海道留萌振興局及び北海道ドローン協会
○ 協力
国土交通省北海道開発局留萌開発建設部