カババのクルマ、リースでも乗れるように。自動車フリマ「カババ」、三菱オートリースと業務提携し新サービス「カババリース」を開始

株式会社アラカン

株式会社アラカン（本社：愛知県名古屋市、代表取締役：田中一榮）は、2025年10月20日、三菱オートリース株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：高井直哉）と協業し、マイカーリースの提供を開始いたします。

今回の提携を通じて、「カババ」を利用するユーザーは、従来の個人売買に加えてリースという新しい車の保有スタイルを選択可能に。ライフステージや利用シーンに応じて、より柔軟にクルマを活用できる環境を提供いたします。

■ カババリースの概要

・カババだからできる圧倒的な安さ

中間マージンをカットした「カババ」なら、お得に利用することができる

・高品質のカーリース

業界大手の三菱オートリースの品質基準と保守体制で、はじめての人でも安心して利用できます。

・ 契約満了後に1,000円から購入可能※

返却・乗り換え・買取から、自分のライフスタイルに合わせて選択可能。

※本サービスでの買取価格は一律ではありません。

買取価格はリース契約時に設定される残存価格を基準に、車種・年式・リース期間などにより変動します。

また、買取の際には買取価格とは別に、リサイクル料や自動車税の未経過相当額等を別途ご請求いたします。

詳しくは、リース見積もりのご依頼時にご確認ください。

■プロが査定している車両だから安心安全

カババでは、すべての掲載車両を経験豊富なプロ査定士が一台ずつ丁寧にチェックしております。走行距離や修復歴はもちろん、装備や状態までの細かい部分をしっかり確認したうえで掲載しているため、安心してお選びいただけます。

今回、三菱オートリースと連携することで、プロが選んだ高品質な「お値打ち車両」をリーズナブルなリース料金で利用可能に。安心とお得を両立した、新しいクルマの選び方が実現しました。

■ 株式会社アラカン コメント (代表取締役：田中一榮)

株式会社アラカン 代表取締役 田中一榮

「数あるリース会社の中でも、高品質でリーズナブルなリースサービスを提供している三菱オートリース様との提携は、カババにとって最良のパートナーだと確信しております。個人売買の安さと充実した整備ネットワークで安心のリースサービスの組み合わせで、最も顧客満足の高いリースサービスを目指します。」

■ 今後の展望

アラカンは、「カババ」を通じて車の新しい流通スタイルを構築してきました。今後も、ユーザーが安心して選び、売り、乗り換えられる仕組みを提供し、中古車市場全体の健全化と活性化を目指してまいります。

【株式会社アラカン 概要】

会社名：株式会社アラカン

所在地：愛知県名古屋市中区栄三丁目7番13号 コスモ栄ビル7階

代表者：田中 一榮

事業内容：自動車フリマ事業（カババ）

設立：2019年3月18日

URL：https://corp.car-byebuy.com/index.html(https://corp.car-byebuy.com/index.html)



【三菱オートリース株式会社 概要】

会社名：三菱オートリース株式会社

所在地：東京都港区芝五丁目33番11号 田町タワー

代表者：代表取締役社長 高井 直哉

事業内容：自動車に係るリース、メンテナンス等の総合ソリューションサービス業、損害保険代理店業

設立：1972年1月27日

URL：https://www.mitsubishi-autolease.com/company/outline.html(https://www.mitsubishi-autolease.com/company/outline.html)



【カババリース】

URL：https://www.car-byebuy.com/Trade/AppealPoints/Lease(https://www.car-byebuy.com/Trade/AppealPoints/Lease)

■本件に関するお問い合わせ

株式会社アラカン 担当：杉野

メール：pr@aracan.co.jp

TEL：052-385-1756





