空港物流システム市場：世界の主要企業、開発動向、トレンド、シェア、産業規模、成長、機会、および2035年までの予測である
Survey Reports LLCは、2025年10月に「空港物流システム市場セグメンテーション（展開モデル別（クラウドベース、オンプレミス）、システムタイプ別（貨物管理システム、旅客管理システム、手荷物処理システム）、用途別（貨物追跡、旅客処理、セキュリティと監視、リソース管理）、空港規模別（小規模・中規模空港、大規模空港）」（サービス別（マネージドサービス、プロフェッショナルサービス）、製品別（空港手荷物処理システム（チェックインシステム、コンベア、スキャナーシステム、セキュリティ検査、仕分けシステム、早期手荷物保管、手荷物輸送システム））に関する調査報告書を発行しました。サービス別（マネージドサービス、プロフェッショナルサービス）；提供内容別（空港手荷物取り扱いシステム（チェックインシステム、コンベア、スキャナーシステム、セキュリティ検査、仕分けシステム、早期手荷物保管、手荷物輸送システム、手荷物受け取りカーソル、その他の空港手荷物取り扱いシステム）、航空貨物管理システム（倉庫とオペレーション管理システム、貨物情報システム、航空貨物検査システム、 貨物販売・予約管理システム、その他の航空貨物管理システム）、サービス（サポートとメンテナンス、システム統合と展開、コンサルティング））； 技術別（IoT、AI/ML/DL、RFID、ビッグデータ、ロボティクスと自動化システム、スキャナーと検出器、その他の技術） - グローバル市場分析、動向、機会と予測、2025-2035は、空港物流システム市場の予測評価を提供します。本レポートでは、空港物流システム市場の成長要因、市場機会、課題、脅威を含む、主要な市場動向を強調しています。
空港物流システム市場 概要
空港物流システムは、空港内での乗客、手荷物、貨物、航空機の効率的な移動を管理する統合的なフレームワークです。手荷物処理、航空貨物管理、地上支援機器の調整、乗客の流れの最適化など、さまざまなサブシステムで構成されています。このシステムは、IoT、自動化、リアルタイムデータ分析などの技術を活用して、業務の効率化、遅延の削減、セキュリティとサービス品質の向上を実現します。現代の空港物流は、業務効率の向上、増加する航空交通の支援、および処理の迅速化を目指しています。空港が複雑なハブとして進化する中、物流システムはリソースの管理とシームレスな旅行体験の確保において重要な役割を果たしています。
Surveyreportsの専門家は、空港物流システム市場調査を分析し、2025年の空港物流システム市場規模がUSD 11.2億ドルに達したと推定しています。さらに、空港物流システム市場は2035年末までにUSD 26.5億ドルの売上高に達すると予測されています。空港物流システム市場は、2025年から2035年の予測期間中に約10.2%の年平均成長率（CAGR）で成長すると見込まれています。
Surveyreportsのアナリストによる定性的な空港物流システム市場分析によると、空港物流システムの市場規模は、航空旅客および貨物量の増加、自動化とAIの技術進歩、インフラ整備と空港の近代化、航空旅客および貨物輸送量の増加、先進技術の採用により拡大すると予測されます。空港物流システム市場における主要な企業には、Daifuku Co., Ltd., Vanderlande Industries, Beumer Group, Siemens AG, TLD Group, Swissport International AG, JBT Corporation, Logan Group, Rapiscan Systems, Honeywell International Inc
