ペラルゴン酸市場分析 2025～2035年：規模、シェア、開発、製造業者、最新トレンド、種類、用途および地域を含む分析である。
Survey Reports LLCは、2025年10月に「ペラルゴニック酸市場セグメンテーション：グレード別（合成グレードと天然グレード）；用途別（洗剤、個人用ケア・化粧品、ラッカー・コーティング、潤滑剤、食品添加物、除草剤、その他）；機能別（保存料、皮膚コンディショニング剤、抗菌剤、 香料）； 製品タイプ別（界面活性剤、潤滑剤、溶剤、エステル、乳化剤）； 製剤形態別（液体、固体、半固体）； 最終ユーザー産業別（化学製造、農業化学品、食品加工、化粧品・個人用ケア製品、医薬品製造）； 流通チャネル別（直接販売、卸売業者、オンライン販売、小売） - グローバル市場分析、動向、機会、および予測（2025-2035）は、ペラルゴニック酸市場の予測評価を提供します。このレポートでは、ペラルゴニック酸市場の成長要因、市場機会、課題、および脅威を含む、複数の主要な市場動向を強調しています。
ペラルゴン酸市場 概要
ペラルゴン酸は、非酸とも呼ばれる天然の脂肪酸で、化学式は C?H??O? です。無色、油性の液体で刺激臭があり、植物油などの天然資源から抽出されるほか、合成でも製造されます。ペラルゴニック酸は、植物の細胞膜を破壊する能力を有するため、非選択的な除草剤として広く使用されています。また、潤滑剤、可塑剤、エステルや香料の製造における中間体としても応用されています。その生分解性により、農業や工業分野において環境 ??的な選択肢として注目されています。
Surveyreportsの専門家はペラルゴニ酸市場を分析し、2025年のペラルゴニ酸市場規模がUSD 225.7百万ドルに達したと推定しています。さらに、ペラルゴニック酸市場は2035年末までにUSD 382.2百万ドルの売上高に達すると予測されています。ペラルゴニック酸市場は、2025年から2035年の予測期間中に約6.8%の年平均成長率（CAGR）で成長すると見込まれています。
Surveyreportsのアナリストによる定性的なペラルゴニック酸市場分析によると、ペラルゴニック酸の市場規模は、バイオベースの除草剤の採用拡大、化粧品および個人用ケア製品への需要増加、製剤技術の進歩、エコフレンドリーな除草剤の需要増加、有機農業実践の拡大により拡大すると予測されます。ペラルゴニック酸市場における主要な企業には、Kunshan Odowell Co. Ltd., Central Drug House （P） Ltd., Croda International Plc, Glentham Life Sciences Limited, Emery Oleochemicals, Matrica S.p.A, Haihang Industry, Tokyo Chemical Industry Co. Ltd., Zhengzhou Yibang Industry & Commerce Co. Ltd., OQ Chemicals GmbH.
当社のペラルゴニック酸市場調査報告書には、北米、欧州、アジア太平洋、中東・アフリカ、ラテンアメリカという5つの地域とその国々に関する詳細な分析も含まれています。当社の調査報告書には、日本のクライアントの特定のニーズに合わせた詳細な分析も含まれています。
目次
● ペラルゴン酸の市場規模、成長分析、および各国における主要市場プレーヤーの評価
● 2033年までの世界ペラルゴン酸市場（北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、ラテンアメリカ）の需要と機会分析（日本を含む各国別）
● アナリストによるCレベル幹部への提言
● 市場の変動と将来展望の評価
● 市場セグメント分析：グレード別、用途別、機能別、製品タイプ別、製剤別、最終ユーザー産業別、流通チャネル別、地域別
