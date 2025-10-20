壁際0mm×21,000Pa吸引、水拭き掃除機「Dreame H15S」10月20日発売！AIロボットアームで家具下14cmまでラクラク清掃、90℃セルフクリーニングでメンテナンス不要

Dreame Technology Japan株式会社

高速デジタルモーターで高性能を誇るスマート家電総合メーカー、Dreame Technology Japan株式会社（本社：東京都中央区）は、水拭き掃除機の最新モデル「Dreame H15S（ドリーミー エイチジュウゴエス）」を2025年10月20日（月）よりDreame公式オンラインストア、Amazon公式ショップ、楽天市場店、Yahoo!ショッピング店にて販売開始します。

日本の多様な住空間に最適化した、次世代水拭き掃除機「H15S」

日本のご家庭では、リビングから寝室、キッチン、子ども部屋まで、限られたスペースを効率よく活用する工夫が求められます。そうした環境下では、家具の配置が密になりやすく、従来の掃除機では届きにくい場所が多く発生します。H15S水拭き掃除機は、Dreame独自のAIロボットアーム技術で実現する「トリプルエッジクリーニング［注1］」により、壁とブラシの隙間を0mmまで接近可能に。さらに180°フルフラット設計により、ベッドやソファ下など高さ14cm以上の空間であれば、強力な21,000Pa吸引力を維持したまま、スムーズに清掃できます。

また、清掃中のブラシ部分への毛髪の絡みつきをカットする機能（絡まり防止率100%）や、清掃後には90℃温水洗浄と乾燥を行う自動セルフクリーニング機能も搭載。毎日の面倒なお手入れから解放され、「掃除したい」と思った瞬間にすぐ使える清潔な状態を保ちます。

［注1］トリプルエッジクリーニング：壁とブラシの距離0mmを実現する技術。中国の第三者試験機関Suzhou GTT Service Co.,Ltd.（レポート参照番号:0724-24A-02）による測定値。

■製品の主な特長

1. AIロボットアームで壁際も隅々まで徹底清掃

Dreame独自のAIロボットアーム「GapFree(TM) AI Descend Reach（ギャップフリー AIディセンドリーチ）」により、前方の隙間をなくすトリプルエッジクリーニングを実現。180°フルフラット設計で、ベッドやソファの下など、従来は手が届きにくかった空間も、本体を倒すだけでラクラク掃除できます。高さ14cm以上の空間であれば、奥行き最大1mまで対応可能です。

2. 最大21,000Paの強力吸引力で固形・液体汚れを一度に処理

最大21,000Paの吸引力［注2］により、食べこぼしやペットの毛、液体汚れまで一度で吸引・水拭きが完了。朝の忙しい時間にお子様がこぼした牛乳や、ペットの足跡汚れも、H15Sなら数分で清潔な床に戻せます。

［注2］吸引力：最大21,000Paは、中国の第三者試験機関Suzhou GTT Service Co.,Ltd.（レポート番号:0306-24A-01）による測定値。使用環境・モード設定により変動します。

3. 90℃温水セルフクリーニング＋自動乾燥でメンテナンスフリー

清掃後は、ベースステーションに戻すだけで90℃の温水によるブラシ洗浄と、高速エアフロー（約30℃）による乾燥を自動実行。残留水分は約0.01g（テュフ ラインランド測定［注3］）まで低減し、雑菌の繁殖やニオイの発生を抑制します。

［注3］セルフクリーニング性能：ドイツ・ケルンに本社を置く国際第三者認証機関TUV Rheinland（テュフ ラインランド）（テストレポート番号:CN2441G4 003）及び中国の第三者試験機関Suzhou GTT Service Co.,Ltd.（レポート参照番号:0064-25A-01）による測定値。

4. 100%毛髪カット機能でペット飼育世帯も安心

清掃中、ブラシに絡みついた髪の毛やペットの毛を自動でカットする機能を搭載（カット率100%［注5］）。犬や猫を飼っているご家庭でも、ブラシのメンテナンス頻度が大幅に削減され、掃除のストレスから解放されます。

［注5］毛髪絡まり防止：カット率100%は、ドイツ・ミュンヘンに本社を置く国際第三者認証機関TUV SUD（テュフ ズード）の上海支店（レポート番号:704012408126-04）による測定値。

5. リアルタイム汚れ検知＆LED照明で見えない汚れも逃さない

内蔵センサーが床面の汚れ量をリアルタイムで検知し、吸引力を自動調整。さらにLEDライト搭載により、ベッド下やソファ下など暗い場所でも、ホコリや汚れを見逃しません。

6. 最大50分の連続稼働＆コードレスでストレスフリー

静音モードで最大50分、スマートモードで最大35分の連続稼働が可能［注6］。3LDKのマンションから一戸建てまで、一度の充電で家中を清掃できます。

［注6］稼働時間：メーカー測定値。温水使用時や高負荷環境では稼働時間が短縮される場合があります。

■製品概要

・製品名称 Dreame H15S（ドリーミー エイチジュウゴエス）

・メーカー希望小売価格： 56,800円（税込）

・発売日：2025年10月20日（月）

・公式オンラインショップ

Dreame公式オンラインストア https://bit.ly/4olvdfI

Amazon公式ショップ https://amzn.to/48JcFS9

Dreame楽天市場店 https://bit.ly/4hfX3Ye

Dreame公式ヤフー店 https://bit.ly/3Wexo8U

■スペック表

※上記仕様・数値は一部メーカー測定値を含みます。実使用環境により変動します。

■企業Dreame Technologyについて

デジタルモーター、流体力学、SLAMアルゴリズム等の先端技術を核に、ロボット掃除機、水拭き掃除機、スティック型コードレススティック掃除機、ドライヤーなどを展開。2017年の創業以来、「夢を駆動する、次世代テクノロジー」を掲げ、世界100以上の国と地域で事業を拡大しています。研究開発従事者は社員の7割以上、年間売上の約7%を研究開発に投資。出願済特許は累計約10,000件（2025年6月時点）。

※Dreame（ドリーミー）、GapFree（ギャップフリー）、CelesTect（セレステクト）はDreame Technologyの商標または登録商標です。記載されている会社名・製品名は各社の商標または登録商標です。仕様およびデザインは予告なく変更となる場合があります。

