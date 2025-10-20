【FUJI BIKES】日本発祥の老舗総合自転車ブランド FUJI が2026年モデルを発表
FUJI（フジ）日本総代理店である株式会社アキボウ（本社：大阪府堺市 代表取締役社長：西木 一彦）は、2025年10月17日にFUJIオフィシャルサイト上で2026年度のモデルを発表しました。
2026年モデルのFUJIは、定番車種を筆頭にカラーラインナップがリニューアル。
発売から2ヶ月にも満たない話題のE-Bike「MX-E」に早速新色となる OG Red が追加され、その他人気モデルにもブランドらしい個性的なカラーリングや、複雑な塗装技法を惜しまず採用しております。
各モデルに追加されたカラーは、各製品ページよりご確認ください。
さらに、現在開発中の新モデルも...!!!
とはいえこちらは少し先の発表を控えていますので、続報をお待ちくださいませ。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000332179&id=bodyimage1】
【 FUJI BIKES 2026 NEW COLOR 】
MX-E OG Red
JARI 1.7 Gunmetal
TRACK ARCV Overcast / Quartz Purple
VAPAH Spider Web / Cloudy Khaki
FEATHER Midnight / Mars
ALTERR Vivid Green / Steel Silver / Black
AKILAH Matte Red
BALLAD R Dark Maroon
BALLAD Silver
STROLL Viridian / Butterscotch
STAUT Seaweed
HELION R Shadow Brown
HELION Silver
ACE 650 Gunmetal
ACE 24 White / Black
その他、継続カラーも含めたラインナップ一覧はこちらからご確認ください。
FUJI BIKES 2026 LINE-UP
https://shifta.jp/fuji/product/list/
オフィシャルWEBサイト
https://shifta.jp/fuji/
掲載元ブログURL
https://shifta.jp/fuji/news-archive/detail/826/
※新製品発表に伴い、一部のモデルで価格を改定しました。詳細は各モデルページにてご確認ください。
※2026年モデルとして継続展開されない一部のカラーは現在庫がなくなり次第、順次展開終了となりますのであらかじめご了承ください。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000332179&id=bodyimage2】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000332179&id=bodyimage3】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000332179&id=bodyimage4】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000332179&id=bodyimage5】
配信元企業：株式会社アキボウ
