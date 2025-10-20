【FUJI BIKES】日本発祥の老舗総合自転車ブランド FUJI が2026年モデルを発表

写真拡大

FUJI（フジ）日本総代理店である株式会社アキボウ（本社：大阪府堺市　代表取締役社長：西木　一彦）は、2025年10月17日にFUJIオフィシャルサイト上で2026年度のモデルを発表しました。


2026年モデルのFUJIは、定番車種を筆頭にカラーラインナップがリニューアル。

発売から2ヶ月にも満たない話題のE-Bike「MX-E」に早速新色となる OG Red が追加され、その他人気モデルにもブランドらしい個性的なカラーリングや、複雑な塗装技法を惜しまず採用しております。
各モデルに追加されたカラーは、各製品ページよりご確認ください。

さらに、現在開発中の新モデルも...!!!
とはいえこちらは少し先の発表を控えていますので、続報をお待ちくださいませ。

【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000332179&id=bodyimage1】

【 FUJI BIKES 2026 NEW COLOR 】

MX-E　OG Red
JARI 1.7　Gunmetal
TRACK ARCV　Overcast / Quartz Purple
VAPAH　Spider Web / Cloudy Khaki
FEATHER　Midnight / Mars
ALTERR　Vivid Green / Steel Silver / Black
AKILAH　Matte Red
BALLAD R　Dark Maroon
BALLAD　Silver
STROLL　Viridian / Butterscotch
STAUT　Seaweed
HELION R　Shadow Brown
HELION　Silver
ACE 650　Gunmetal
ACE 24　White / Black

その他、継続カラーも含めたラインナップ一覧はこちらからご確認ください。
FUJI BIKES 2026 LINE-UP
https://shifta.jp/fuji/product/list/

オフィシャルWEBサイト
https://shifta.jp/fuji/

掲載元ブログURL
https://shifta.jp/fuji/news-archive/detail/826/

※新製品発表に伴い、一部のモデルで価格を改定しました。詳細は各モデルページにてご確認ください。
※2026年モデルとして継続展開されない一部のカラーは現在庫がなくなり次第、順次展開終了となりますのであらかじめご了承ください。

【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000332179&id=bodyimage2】

【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000332179&id=bodyimage3】

【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000332179&id=bodyimage4】

【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000332179&id=bodyimage5】

配信元企業：株式会社アキボウ
プレスリリース詳細へ