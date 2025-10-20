ロカルコストア、楽天市場「10月度 月間優良ショップ」を受賞！

NE株式会社

NE株式会社（本社：神奈川県横浜市、代表取締役社長：比護則良、以下「NE」）が運営する、日本の伝統工芸品を取り扱うECサイト「ロカルコストア 楽天市場店」が、楽天市場において「10月度 月間優良ショップ」を受賞いたしました。

■受賞概要

「月間優良ショップ」は、楽天市場に出店する全店舗の中から、お客様から高い評価を得た上位1%の店舗のみが選出される、大変名誉ある賞です。

受賞サイト：ロカルコストア 楽天市場店(https://www.rakuten.ne.jp/gold/realjapanprojectstore/)



この度の受賞は、お客様からのご支持と信頼の証であり、日頃よりご愛顧くださる皆さまに心より感謝申し上げます。

今回の受賞を励みに、より一層ご満足いただける商品とサービスの提供を目指し、ものづくりの魅力を伝え続けてまいります。

今後とも「ロカルコストア」をご愛顧賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。





■ロカルコストア 概要

「日本のものづくりをもっと身近に、そして未来へ」をコンセプトに、日本各地の伝統工芸品や職人技が光る逸品を厳選して取り扱うライフスタイルショップです。

作り手の熱い思いを現代に伝える「橋渡し役」として、次の100年へ伝統をつなぐ一助となることを目指しています。

公式サイト：ロカルコストア(https://www.realjapanstore.com/)

■NE株式会社 概要

名称 ：NE株式会社

代表者 ：代表取締役社長 比護 則良

所在地 ：神奈川県横浜市港北区新横浜3丁目2-3 EPIC TOWER SHIN YOKOHAMA 16階

設立 ：2022年5月2日

事業内容 ：EC支援・SaaS事業、地方創生・自治体支援事業、コンサルティング事業

企業サイト：https://ne-inc.jp

【本記事に関する問い合わせ】

担当 ： NE株式会社 広報担当

電話 ： 03-4540-6512

e-mail ： pr@ne-inc.jp