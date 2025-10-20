東邦レマック「キャラクターを履く」新たなスタイルを。サンリオキャラクターズとのコラボで大人向けシューズを今秋スタート

東邦レマック株式会社

東邦レマック株式会社（本社：東京都台東区、代表取締役社長：笠井信剛）は株式会社サンリオ（本社：東京都品川区）の人気キャラクターとコラボレーションした大人向けシューズを発売します。


世界中にファンを持つサンリオキャラクターズの“愛される”世界観を、大人の女性が日常に取り入れやすい「洗練されたファッションシューズ」として再構築しました。
全世代型キャラクターファッションの新提案で、2025年秋スニーカーカテゴリを一斉展開いたします。



品番1501　希望小売価格\5,390（税込）

■ “ファッションとしてのサンリオ”


「ファッションの一部として楽しむ大人のスニーカー」をコンセプトに開発したコレクションは、キャラクターの愛らしさを保ちつつ、ファッションアイテムとして日常に溶け込むことを目指しました。キャラクターをさりげないアクセントとして取り入れることで、大人の遊び心をさりげなく演出し、幅広いコーディネートに合わせやすい洗練されたデザインに仕上げています。



POINT１.　子どもの頃から馴染みのあるキャラクターを履く、という共感価値


POINT２.　さりげないキャラ使いと落ち着いた配色で、大人の日常にフィットするデザイン


POINT３.　ギフト用途や“推し活”にも対応できるビジュアル性とファン心理への訴求


POINT４.　旅行や通勤でも履ける本格派の快適設計



品番1504



靴箱と同じ、リボンを持ったキャラクター集合デザイン



希望小売価格　各\5,390（税込）


サイズ　22.5～24.5cm


ホワイトキャンバス、ホワイト、ブラック






品番1502　履く時にはいつでも推しキャラが見つめてくれる（各4色）

キャラクターがリボンで繋がった箱デザイン

品番1501　踵に各キャラクターのモチーフを（各4色）

品番1503　上品なサテン生地にスエード調のコンビ。防汚・撥水加工（各4色）


ハローキティ　希望小売価格　各\5,390（税抜き）

クロミ　希望小売価格　各\5,390（税抜き）


マイメロディ　希望小売価格\5,390（税抜き）

シナモロール　希望小売価格　各\5,390（税抜き）


■ 機能


・防汚・撥水加工（合皮を除く生地部分のみ）


・抗菌防臭


・軽量


・ふかふかインソール


・全方位クッションスポンジ



■ 商品概要


商品名：サンリオキャラクターズ シューズ



発売時期：2025年10月中旬から順次



価格帯：\5,390～（税込）



商品構成：
　軽量スニーカー（抗菌防臭・クッションインソール）



今後さらにスニーカー以外にも商品バリエーションを増やしてまいります。
　・レースアップシューズ（全面プリント・抗菌防臭・替え紐付き）
　・ショートブーツ（全面プリント・抗菌防臭・替え紐付き）


　・ローファー（抗菌防臭・リバーシブルインソール）　等



対象キャラクター：ハローキティ、クロミ、マイメロディ、シナモロール等



ライセンス元：株式会社サンリオ（正規ライセンス契約）



■販売先


全国の靴専門店、量販店、通販、ECにて


2025年10月中旬より順次発売


https://www.fitpartner.jp/wp-content/uploads/2025/10/sanrio-shoes-shoplist.pdf


自社ECサイト「Fit Partner」：https://www.fitpartner.jp/



■ 会社概要


社名：東邦レマック株式会社
代表者：代表取締役社長 笠井 信剛
所在地：〒113-8513 東京都文京区湯島3丁目42番6号
事業内容：婦人靴・紳士靴・子供各種シューズ等の専門商社
公式HP：https://toho-lamac.co.jp
設立：1958年7月


　本商品は、婦人靴メーカーとして70年超の実績を持つ当社が、株式会社サンリオとのライセンス契約の元、企画・開発・販売を行っています。
“キャラクターグッズを、ファッションとして成立させる”という視点から、これまでにない新しいキャラクターシューズ市場の創出を目指しています。



■ 本プレスリリースに関するお問い合わせ先


東邦レマック株式会社


広報担当：中島
Mail：nakajima.t@toho-lamac.co.jp
公式サイト：https://www.toho-lamac.co.jp


※商品写真、試作品サンプル、企画資料などの提供も可能です