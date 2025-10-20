東邦レマック「キャラクターを履く」新たなスタイルを。サンリオキャラクターズとのコラボで大人向けシューズを今秋スタート

東邦レマック株式会社

東邦レマック株式会社（本社：東京都台東区、代表取締役社長：笠井信剛）は株式会社サンリオ（本社：東京都品川区）の人気キャラクターとコラボレーションした大人向けシューズを発売します。

世界中にファンを持つサンリオキャラクターズの“愛される”世界観を、大人の女性が日常に取り入れやすい「洗練されたファッションシューズ」として再構築しました。

全世代型キャラクターファッションの新提案で、2025年秋スニーカーカテゴリを一斉展開いたします。

品番1501 希望小売価格\5,390（税込）

■ “ファッションとしてのサンリオ”

「ファッションの一部として楽しむ大人のスニーカー」をコンセプトに開発したコレクションは、キャラクターの愛らしさを保ちつつ、ファッションアイテムとして日常に溶け込むことを目指しました。キャラクターをさりげないアクセントとして取り入れることで、大人の遊び心をさりげなく演出し、幅広いコーディネートに合わせやすい洗練されたデザインに仕上げています。

POINT１. 子どもの頃から馴染みのあるキャラクターを履く、という共感価値

POINT２. さりげないキャラ使いと落ち着いた配色で、大人の日常にフィットするデザイン

POINT３. ギフト用途や“推し活”にも対応できるビジュアル性とファン心理への訴求

POINT４. 旅行や通勤でも履ける本格派の快適設計

品番1504

靴箱と同じ、リボンを持ったキャラクター集合デザイン

希望小売価格 各\5,390（税込）

サイズ 22.5～24.5cm

ホワイトキャンバス、ホワイト、ブラック

品番1502 履く時にはいつでも推しキャラが見つめてくれる（各4色）キャラクターがリボンで繋がった箱デザイン品番1501 踵に各キャラクターのモチーフを（各4色）品番1503 上品なサテン生地にスエード調のコンビ。防汚・撥水加工（各4色）ハローキティ 希望小売価格 各\5,390（税抜き）クロミ 希望小売価格 各\5,390（税抜き）マイメロディ 希望小売価格\5,390（税抜き）シナモロール 希望小売価格 各\5,390（税抜き）

■ 機能

・防汚・撥水加工（合皮を除く生地部分のみ）

・抗菌防臭

・軽量

・ふかふかインソール

・全方位クッションスポンジ

■ 商品概要

商品名：サンリオキャラクターズ シューズ

発売時期：2025年10月中旬から順次

価格帯：\5,390～（税込）

商品構成：

軽量スニーカー（抗菌防臭・クッションインソール）

今後さらにスニーカー以外にも商品バリエーションを増やしてまいります。

・レースアップシューズ（全面プリント・抗菌防臭・替え紐付き）

・ショートブーツ（全面プリント・抗菌防臭・替え紐付き）

・ローファー（抗菌防臭・リバーシブルインソール） 等

対象キャラクター：ハローキティ、クロミ、マイメロディ、シナモロール等

ライセンス元：株式会社サンリオ（正規ライセンス契約）

■販売先

全国の靴専門店、量販店、通販、ECにて

2025年10月中旬より順次発売

https://www.fitpartner.jp/wp-content/uploads/2025/10/sanrio-shoes-shoplist.pdf

自社ECサイト「Fit Partner」：https://www.fitpartner.jp/

■ 会社概要

社名：東邦レマック株式会社

代表者：代表取締役社長 笠井 信剛

所在地：〒113-8513 東京都文京区湯島3丁目42番6号

事業内容：婦人靴・紳士靴・子供各種シューズ等の専門商社

公式HP：https://toho-lamac.co.jp

設立：1958年7月

本商品は、婦人靴メーカーとして70年超の実績を持つ当社が、株式会社サンリオとのライセンス契約の元、企画・開発・販売を行っています。

“キャラクターグッズを、ファッションとして成立させる”という視点から、これまでにない新しいキャラクターシューズ市場の創出を目指しています。

■ 本プレスリリースに関するお問い合わせ先

東邦レマック株式会社

広報担当：中島

Mail：nakajima.t@toho-lamac.co.jp

公式サイト：https://www.toho-lamac.co.jp

※商品写真、試作品サンプル、企画資料などの提供も可能です