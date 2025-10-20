東邦レマック「キャラクターを履く」新たなスタイルを。サンリオキャラクターズとのコラボで大人向けシューズを今秋スタート
東邦レマック株式会社（本社：東京都台東区、代表取締役社長：笠井信剛）は株式会社サンリオ（本社：東京都品川区）の人気キャラクターとコラボレーションした大人向けシューズを発売します。
世界中にファンを持つサンリオキャラクターズの“愛される”世界観を、大人の女性が日常に取り入れやすい「洗練されたファッションシューズ」として再構築しました。
全世代型キャラクターファッションの新提案で、2025年秋スニーカーカテゴリを一斉展開いたします。
品番1501 希望小売価格\5,390（税込）
■ “ファッションとしてのサンリオ”
「ファッションの一部として楽しむ大人のスニーカー」をコンセプトに開発したコレクションは、キャラクターの愛らしさを保ちつつ、ファッションアイテムとして日常に溶け込むことを目指しました。キャラクターをさりげないアクセントとして取り入れることで、大人の遊び心をさりげなく演出し、幅広いコーディネートに合わせやすい洗練されたデザインに仕上げています。
POINT１. 子どもの頃から馴染みのあるキャラクターを履く、という共感価値
POINT２. さりげないキャラ使いと落ち着いた配色で、大人の日常にフィットするデザイン
POINT３. ギフト用途や“推し活”にも対応できるビジュアル性とファン心理への訴求
POINT４. 旅行や通勤でも履ける本格派の快適設計
品番1504
靴箱と同じ、リボンを持ったキャラクター集合デザイン
希望小売価格 各\5,390（税込）
サイズ 22.5～24.5cm
ホワイトキャンバス、ホワイト、ブラック
品番1502 履く時にはいつでも推しキャラが見つめてくれる（各4色）
キャラクターがリボンで繋がった箱デザイン
品番1501 踵に各キャラクターのモチーフを（各4色）
品番1503 上品なサテン生地にスエード調のコンビ。防汚・撥水加工（各4色）
ハローキティ 希望小売価格 各\5,390（税抜き）
クロミ 希望小売価格 各\5,390（税抜き）
マイメロディ 希望小売価格\5,390（税抜き）
シナモロール 希望小売価格 各\5,390（税抜き）
■ 機能
・防汚・撥水加工（合皮を除く生地部分のみ）
・抗菌防臭
・軽量
・ふかふかインソール
・全方位クッションスポンジ
■ 商品概要
商品名：サンリオキャラクターズ シューズ
発売時期：2025年10月中旬から順次
価格帯：\5,390～（税込）
商品構成：
軽量スニーカー（抗菌防臭・クッションインソール）
今後さらにスニーカー以外にも商品バリエーションを増やしてまいります。
・レースアップシューズ（全面プリント・抗菌防臭・替え紐付き）
・ショートブーツ（全面プリント・抗菌防臭・替え紐付き）
・ローファー（抗菌防臭・リバーシブルインソール） 等
対象キャラクター：ハローキティ、クロミ、マイメロディ、シナモロール等
ライセンス元：株式会社サンリオ（正規ライセンス契約）
■販売先
全国の靴専門店、量販店、通販、ECにて
2025年10月中旬より順次発売
https://www.fitpartner.jp/wp-content/uploads/2025/10/sanrio-shoes-shoplist.pdf
自社ECサイト「Fit Partner」：https://www.fitpartner.jp/
■ 会社概要
社名：東邦レマック株式会社
代表者：代表取締役社長 笠井 信剛
所在地：〒113-8513 東京都文京区湯島3丁目42番6号
事業内容：婦人靴・紳士靴・子供各種シューズ等の専門商社
公式HP：https://toho-lamac.co.jp
設立：1958年7月
本商品は、婦人靴メーカーとして70年超の実績を持つ当社が、株式会社サンリオとのライセンス契約の元、企画・開発・販売を行っています。
“キャラクターグッズを、ファッションとして成立させる”という視点から、これまでにない新しいキャラクターシューズ市場の創出を目指しています。
■ 本プレスリリースに関するお問い合わせ先
東邦レマック株式会社
広報担当：中島
Mail：nakajima.t@toho-lamac.co.jp
公式サイト：https://www.toho-lamac.co.jp
※商品写真、試作品サンプル、企画資料などの提供も可能です