¡ØRecruit Marker¡Ù¤¬¡Ö£È£Ò¥¢¥ïー¥É2025¡×¤Ë¤ÆÍ¥½¨¾Þ¤ò¼õ¾Þ
³ô¼°²ñ¼ÒSales Marker¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò CEO¡§¾®³Þ¸¶ ±©¶³¡¢°Ê²¼¡§Åö¼Ò¡Ë¤Î³«È¯¡¦Äó¶¡¤¹¤ë¡ØRecruit Marker¡Ê¥ê¥¯¥ëー¥È¥Þー¥«ー¡Ë¡Ù¤¬¡¢ÆüËÜ¤Î¿Í»öÉô¡Ö£È£Ò¥¢¥ïー¥É2025¡×¡Ê¼çºÅ¡§¡Ö£È£Ò¥¢¥ïー¥É¡×±¿±Ä°Ñ°÷²ñ¡¢¸å±ç¡§¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¡Ë¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ëÉôÌç¡Ê¿ÍºàºÎÍÑ¡¦¸ÛÍÑÉôÌç¡Ë¤Ë¤ÆÍ¥½¨¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Recruit Marker¤Ï¡¢¥¤¥ó¥Æ¥ó¥È¡Ê¸Ä¿Í¤ÎÌîË¾¤ä¥¥ã¥ê¥¢»Ö¸þ¡Ë¤òµ¯ÅÀ¤Ë¡¢AI¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¤¬¸õÊä¼Ô¤È´ë¶È¤Î½Ð²ñ¤¤¤òºÇÅ¬²½¤¹¤ë¿·¤·¤¤ºÎÍÑ¥â¥Ç¥ë¡¢¡Ö¥¤¥ó¥Æ¥ó¥È¥ê¥¯¥ëー¥Æ¥£¥ó¥°¡×¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£½¾Íè·¿¤Î¥Çー¥¿¥Ùー¥¹¼çÆ³¤äµá¿ÍÇÞÂÎÃæ¿´¤Î¥¢¥×¥íー¥Á¤Ç¤ÏÂª¤¨¤¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡ÈÀøºßÅª¤Ê´Ø¿´¤ÎÃû¤·¡É¤ò²Ä»ë²½¤·¡¢Å¬ÀÚ¤Êµ¡²ñÄó¶¡¤ò²ÄÇ½¤Ë¤¹¤ë¼¡À¤Âå·¿¤ÎºÎÍÑ¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Ç¤¹¡£
¢¨1¡§2025Ç¯9·î1Æü～2025Ç¯9·î30Æü¡¡¼«¼Ò¤Ë¤ª¤±¤ë¡Ö¥¤¥ó¥Æ¥ó¥È¥ê¥¯¥ëー¥Æ¥£¥ó¥°¡×¤Ç¤Î¥ê¥µー¥Á·ë²Ì¤è¤ê
¢§Recruit Marker¤ÎÆþ¾Þ¥Úー¥¸¤Ï¤³¤Á¤é
https://jinjibu.jp/hr-award/prize.php(https://jinjibu.jp/hr-award/prize.php?utm_source=prtimes.jp&utm_medium=referral&utm_campaign=hr-award-2025_award-of-excellence)
¢£ÂåÉ½¼èÄùÌòCEO ¾®³Þ¸¶±©¶³¤Î¼õ¾Þ¥³¥á¥ó¥È
º£²ó¤Î¼õ¾Þ¤Ï¡¢»ä¤¿¤Á¤¬Äó¾§¤¹¤ë¡Ö¥¤¥ó¥Æ¥ó¥È¥ê¥¯¥ëー¥Æ¥£¥ó¥°¡×¤È¤¤¤¦¿·¤·¤¤ºÎÍÑ¥â¥Ç¥ë¤È¡¢¤½¤Îº¬Äì¤Ë¤¢¤ë¡ÈÌîË¾·¿ºÎÍÑ¡É¤Î»×ÁÛ¤¬É¾²Á¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤È¼õ¤±»ß¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ºÎÍÑ¤ÏÃ±¤Ê¤ë¿Íºà³ÍÆÀ³èÆ°¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢´ë¶È¤È¸Ä¿Í¤¬¸ß¤¤¤Î°Õ»×¤ò´ðÅÀ¤ËÌ¤Íè¤ò¤È¤â¤Ë¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤¯½ÅÍ×¤Êµ¡²ñ¤Ç¤¢¤ë¤Ù¤¤À¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Recruit Marker¤Ï¡¢Å¾¿¦»Ô¾ì¤Ë¤Ï¸½¤ì¤Ë¤¯¤¤Â¨ÀïÎÏ¿Íºà¤Î°Õ¸þÊÑ²½¤ä¥¥ã¥ê¥¢»Ö¸þ¤òAI¤Ë¤è¤Ã¤ÆÂª¤¨¡¢¸õÊä¼Ô¤È´ë¶È¤ÎÀÜÅÀ¤òºÇÅ¬¤Ê¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ÇÀ¸¤ß½Ð¤¹¤³¤È¤ò²ÄÇ½¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤ÆÅö¼Ò¤Ï¡¢¤½¤Î¿Ê²½·Ï¤È¤·¤Æ¡ÖºÎÍÑAI¥ªー¥±¥¹¥È¥ìー¥·¥ç¥ó¡×¤ò·Ç¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ê£¿ô¤ÎAI¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¤¬Ï¢Æ°¤·¡¢¸õÊä¼Ô¤È¤ÎÀÜÅÀ·ÁÀ®¤«¤é¸¡Æ¤¥×¥í¥»¥¹¤ÎÂ¥¿Ê¡¢Áª¹ÍÂÎ¸³¤ÎºÇÅ¬²½¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¡¢ºÎÍÑÁ´ÂÎ¤ò¹âÅÙ²½¤¹¤ëÌ¤Íè¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎºÎÍÑAI¥ªー¥±¥¹¥È¥ìー¥·¥ç¥ó¤ÎÓåÌð¤È¤·¤Æ¡¢Åö¼Ò¤Ï¹ñÆâHRTechÎÎ°è¤Ç½é¤È¤Ê¤ë¡ÖAI¥½ー¥·¥ó¥°µ¡Ç½¢¨2¡×¤ò¼ÂÁõ¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÌÀ³Î¤Ë¸À¸ì²½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¿ÍÊª¥¤¥áー¥¸¤òÆþÎÏ¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¡¢AI¤¬Ãê¾ÝÅª¤ÊÉ½¸½¤ò¹½Â¤²½¤·¤ÆÍý²ò¤·¡¢¸õÊä¼Ô¤òÃµº÷¤¹¤ë³×¿·Åª¤Ê¥¢¥×¥íー¥Á¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢·Ð¸³¤äÂ°¿ÍÅª¤Ê´ª¤Ë°ÍÂ¸¤·¤Ê¤¤¡¢ºÆ¸½À¤Î¹â¤¤ºÎÍÑ¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£
»ä¤¿¤Á¤Ï¡¢¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤Ï¸úÎ¨²½¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢Ä©Àï¤Î¹½Â¤¤ò¤Ä¤¯¤ë¤³¤È¤ÇºÎÍÑ¤Îºß¤êÊý¤½¤Î¤â¤Î¤òÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤¯¤â¤Î¤À¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÅÙ¤Î¼õ¾Þ¤òÎå¤ß¤Ë¡¢»ýÂ³Åª¤Ê´ë¶ÈÀ®Ä¹¤ò»Ù¤¨¤ë¿·¤·¤¤ºÎÍÑ¥¹¥¿¥ó¥Àー¥É¤Î³ÎÎ©¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨2¡§¡ÖAI¥½ー¥·¥ó¥°µ¡Ç½¡×¤Î¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000202.000097462.html(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000202.000097462.html?utm_source=prtimes.jp&utm_medium=referral&utm_campaign=hr-award-2025_award-of-excellence)
¢£¡Ö£È£Ò¥¢¥ïー¥É2025¡×É½¾´¼°¤ÎÍÍ»Ò
¢£ÆüËÜ¤Î¿Í»öÉô¡Ö£È£Ò¥¢¥ïー¥É¡×¤È¤Ï
¿Í¡¦ÁÈ¿¥¤Ë´Ø¤¹¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤òÂÐ¾Ý¤Ë¤·¤¿É½¾´À©ÅÙ¡£Í¥¤ì¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤òÉ½¾´¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¿Í»ö¥Ñー¥½¥ó¤Ë¿·¤¿¤ÊÃÎ¸«¤ä¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ò¶¦Í¤·¡¢Á´¹ñ¤Î´ë¶È¤ÎÈ¯Å¸¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ºÇÍ¥½¨¾Þ¡¦Í¥½¨¾Þ¤Ï¡¢Á´¹ñ¤Î¡ØÆüËÜ¤Î¿Í»öÉô¡ÙÀµ²ñ°÷¤Ë¤è¤ëÅêÉ¼¤Ç·èÄê¡£ËÜÇ¯¤Ç14²óÌÜ¤ò·Þ¤¨¡¢¸øÀµ¤Ê±¿±ÄÊýË¡¤È¿Í»ö¥Ñー¥½¥ó¤¬Áª¹Í¤Ë·È¤ï¤ëÇ¼ÆÀ´¶¤«¤é¡¢HR´ØÏ¢¤ÇºÇ¤â¸¢°Ò¤¢¤ë¾Þ¤È¤·¤Æ¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í»ö¤Ë»Ù»ý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö£È£Ò¥¢¥ïー¥É¡×¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§ https://jinjibu.jp/hr-award/
¡Ö¥¤¥ó¥Æ¥ó¥È¥ê¥¯¥ëー¥Æ¥£¥ó¥°¡×¤È¤Ï
¥¤¥ó¥Æ¥ó¥È¥ê¥¯¥ëー¥Æ¥£¥ó¥°¤È¤Ï¡¢±þÊç¤òÂÔ¤Ä¡ÖÂÔ¤Á¤ÎºÎÍÑ¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¸õÊä¼Ô¤Î´Ø¿´¤Î¡ÈÃû¤·¡É¤ä¥¥ã¥ê¥¢»Ö¸þ¤ÎÊÑ²½¤Ë¤¤¤ÁÁá¤¯µ¤¤Å¤¯¤³¤È¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤Ë¹ç¤Ã¤¿¥á¥Ã¥»ー¥¸¤òºÇÅ¬¤Ê¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤È¥Á¥ã¥Í¥ë¤ÇÆÏ¤±¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Àè¼ê¤òÂÇ¤Ã¤ÆÆ°¤±¤ë¡Ö¹¶¤á¤ÎºÎÍÑ¡×¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¡¢AI¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¤ò³èÍÑ¤·¤¿¿·»þÂå¤ÎºÎÍÑÀïÎ¬¤Ç¤¹¡£
¡Ö¼¡¤Ï¤³¤ó¤Ê¥¥ã¥ê¥¢¤òÀÑ¤ß¤¿¤¤¡×¡ÖÆ°¤¯¤Ê¤é¡¢¤³¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢¡È¤Þ¤ÀÃ¯¤âµ¤¤Å¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡É¸õÊä¼Ô¤Î¥¤¥ó¥Æ¥ó¥È¤òµ¯ÅÀ¤Ë¡¢ºÎÍÑ¥×¥í¥»¥¹¤ÎÀß·×¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£
- AI¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¤ò³èÍÑ¤·¤Æ¡¢¥¤¥ó¥Æ¥ó¥È¡Ê¸Ä¿Í¤Î¼Â¸½¤·¤¿¤¤¥¥ã¥ê¥¢¡Ë¤Ë´ð¤Å¤¤¤¿ºÎÍÑÀ®¸ù¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£
- ¥¤¥ó¥Æ¥ó¥È¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢ºÇÅ¬¤Ê¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤È¥Ñー¥½¥Ê¥é¥¤¥º¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤«¤é¤Î¥á¥Ã¥»ー¥¸¤Ç¸õÊä¼Ô¤Î¿´¤òÆ°¤«¤¹¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢Ã¯¤è¤ê¤âÁá¤¯¡¢±£¤ì¤¿Í¥½¨ÁØ¡ÊÅ¾¿¦½à¸²ºßÁØ¡Ë¤òÈ¯·¡¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
- ±£¤ì¤¿Í¥½¨ÁØ¡ÊÅ¾¿¦½à¸²ºßÁØ¡Ë¤«¤é¤Î±þÊç¿ô¤äºÎÍÑÀ®¸ùÎ¨¤Î¸þ¾å¤ò¼«Æ°²½¤·¤Þ¤¹¡£
- »ö¶È²ñ¼Ò¤ä¿Íºà¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¤Ê¤É¡¢¶È³¦¤òÌä¤ï¤º³èÍÑ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
- Sales Marker¤ÈÆ±ÍÍ¡¢¸Ä¿Í¤Î¥µー¥É¥Ñー¥Æ¥£¥¤¥ó¥Æ¥ó¥È¥Çー¥¿¤ò°·¤ï¤Ê¤¤¡¢¥»¥¥å¥¢¤Ê»ÅÁÈ¤ß¤Ç¤¹¡£
¥¤¥ó¥Æ¥ó¥È¥ê¥¯¥ëー¥Æ¥£¥ó¥°¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¡ØRecruit Marker¡Ù¤È¤Ï
Recruit Marker¤Ï¡¢¡ÉÅ¾¿¦¤ÎÃû¤·¡É¤òÂª¤¨¤Æ¡¢¸õÊä¼Ô¤È¼«Á³¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ëºÎÍÑ¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Ç¤¹¡£
¹ÔÆ°¥í¥°¤ä¶½Ì£´Ø¿´¥Çー¥¿¤«¤é¡¢¸õÊä¼Ô¤Î¥¥ã¥ê¥¢»Ö¸þ¤ä´ë¶È¤È¤Î¥Þ¥Ã¥ÁÅÙ¤ò²Ä»ë²½¡£µá¿Í¾ðÊó¤äºÎÍÑ¥Úー¥¸¤Î±ÜÍ÷¤Ê¤É¡¢ÀøºßÁØ¤Î¥µ¥¤¥ó¤òÆ¨¤µ¤º¥¥ã¥Ã¥Á¤·¡¢Ê£¿ô¤Î¥Á¥ã¥Í¥ë¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Æ¸õÊä¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤ÆºÇÅ¬¤Ê¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¡¦¥á¥Ã¥»ー¥¸¤Ç¥¢¥×¥íー¥Á¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡ÈÂÔ¤Ä¤À¤±¡É¤ÎºÎÍÑ¤«¤é¡¢¿®Íê´Ø·¸¤òÃÛ¤¤Ê¤¬¤é±þÊç¤Ø¤È¤Ä¤Ê¤²¤ë¿·¤·¤¤ºÎÍÑÂÎ¸³¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£
▶︎¡ØRecruit Marker¡Ù¥µー¥Ó¥¹¥Úー¥¸¡§https://sales-marker.jp/recruit-marker(https://sales-marker.jp/recruit-marker?utm_source=prtimes.jp&utm_medium=referral&utm_campaign=hr-award-2025_award-of-excellence)
³ô¼°²ñ¼ÒSales Marker¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼ÒSales Marker
ÀßÎ©¡§2021Ç¯7·î29Æü
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò CEO ¾®³Þ¸¶ ±©¶³
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è·ÃÈæ¼÷»ÍÃúÌÜ20ÈÖ3¹æ ·ÃÈæ¼÷¥¬ー¥Ç¥ó¥×¥ì¥¤¥¹¥¿¥ïー32³¬
URL¡§https://sales-marker.jp/corporate/(https://sales-marker.jp/corporate/?utm_source=prtimes.jp&utm_medium=referral&utm_campaign=hr-award-2025_award-of-excellence)
³ô¼°²ñ¼ÒSales Marker¤Ï¡ÖÁ´¤Æ¤Î¿Í¤È´ë¶È¤¬¡¢´ûÂ¸¤ÎÏÈ¤ò±Û¤¨¤ÆÄ©Àï¤Ç¤¤ëÀ¤³¦¤òÁÏ¤ë¡×¤ò¥Ñー¥Ñ¥¹¤Ë·Ç¤²¡¢ºÇ¿·¤Î¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤ä¥Çー¥¿¤ò³èÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Ë¤ª¤±¤ëºÇÅ¬¤«¤Ä¿×Â®¤Ê°Õ»×·èÄê¤ò²ÄÇ½¤Ë¤¹¤ë¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×´ë¶È¤Ç¤¹¡£¸ÜµÒµ¯ÅÀ¤ÎÀ®Ä¹¥â¥Ç¥ë¡Ö¥¤¥ó¥Æ¥ó¥È¥»ー¥ë¥¹¡×¤ò¼Â¸½¤¹¤ëSaaS¡ßAI¡ØSales Marker¡Ù¤ò¼ç¼´¤Ë¡¢ºÎÍÑ¤ä¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°ÎÎ°è¤Î¥¤¥ó¥Æ¥ó¥È¡ßAI¥×¥í¥À¥¯¥È¡¢¥Þ¥ë¥ÁAI¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¡ØOrcha¡Ê¥ª¥ë¥«¡Ë¡Ù¤ò³«È¯¡¦Äó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£