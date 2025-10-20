2026年度新卒内定式を開催いたしました。

株式会社プロディライト

電話のDXを推進する株式会社プロディライト（大阪市中央区：代表取締役社長 小南 秀光、証券コード：5580、以下プロディライト）は2025年10月1日、初の新卒内定式を実施したことをお知らせいたします。

新卒内定式は大阪本社にて行われ、代表取締役社長 小南をはじめ、役員や先輩社員からは、祝辞とともに企業理念『日々挑戦』に基づいた激励の言葉や応援のメッセージが贈られました。内定者には自己紹介や入社後目指す目標などを発表してもらい、社内からはプロディライトの未来を担う新たな仲間の今後の活躍に向けた期待が寄せられました。

内定式の後は内定者と小南や先輩社員とのランチ懇親会が設けられ、交流や親睦を深める機会となりました。

◼️代表取締役社長メッセージ（一部要約）

「内定式に参加いただきまして、ありがとうございます。

こうして内定式を迎えることを本当に嬉しく思っています。

来年の4月に笑顔で入社していただくことを、我々はお待ちしていますので、是非とも我々の仲間になっていただけたらと思います。

我々の会社は2008年に立ち上げ、2年前に上場して今に至りますが、これからも新しいことをいっぱい行います。ついてきてくださいね。

我々の会社の企業理念として『日々挑戦』というものがあります。

色々なことで我々は挑戦をします。

上場するという挑戦であったり、色々な会社が我々の仲間になったり、今後も会社自体が挑戦していきます。

挑戦するって、難しいことも多いです。失敗も多くします。

失敗することを恐れずに挑戦しているうちに、1年後、2年後に自分で成長していることがわかってきます。

その度に、先輩たちも成長したねと言ってくれるはずです。

我々の会社は色々と挑戦することをできる場だと思います。

上場したからといって、ベンチャースピリットを忘れていません。

失敗もたくさん経験していただき、成長していただければ、それだけで我々の財産となります。一緒に挑戦していきましょう。」

プロディライトは、社内をより活性化させ今後企業を成長させていくために、今後も積極的に新卒を採用予定です。

