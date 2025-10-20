35,000人超が来場した「20th ANNIVERSARY 渋谷音楽祭2025」2日間全20コンテンツが終演！

渋谷音楽祭実行委員会

渋谷音楽祭実行委員会(実行委員長：渋谷道玄坂商店街振興組合：理事長 大西賢治)は2025年10月18日(土)、19日(日)の２日間「20th ANNIVERSARY 渋谷音楽祭2025～Shibuya Music Scramble～」を開催いたしました。

渋谷駅街区の大規模再開発をきっかけに、来街者の回遊促進や再開発エリアを起点とした地元商店街の振興を目的とし、渋谷のコアカルチャーのひとつで もある「音楽」をテーマに地域イベントとしてスタートしました。

道玄坂を起点に各エリアが連携し、公園空間を活用した公開ライブやLINE CUBE SHIBUYAなど大型ホールを活用した様々なプログラムを渋谷の街で各ステージ大いに盛り上がりを見せました。

■渋谷区立宮下公園 （芝生広場・サンドコート）

【10月18日(土)】

シンガーソングライター・平井大がゲスト出演した『JA全農COUNTDOWN JAPAN』のラジオ公開生放送から始まり、Japanese creator of krump crew 「RAG POUND」による圧巻のパフォーマンスライブ、そして5,000人を超える観客が集まったシンガーソングライター・平井大によるシークレットゲストライブなどを実施し、渋谷音楽祭へ訪れた人や渋谷区立宮下公園へ遊びに来た人などがさまざまな場所で音楽を楽しめるコンテンツを展開し、会場を盛り上げました。

渋谷音楽祭×TOKYO FM/JFN『JA全農COUNTDOWN JAPAN』ラジオ公開生放送

RAG POUND LIVE performance

『HIRAIDAI presents THE SOLO TRIP 2025 in 渋谷音楽祭』

平井大ライブに関するリリースはこちら:

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000043.000028271.html

【10月19日(日)】

『TOKYO FM リスナー感謝祭 in MIYASHITA PARK』では、ラジオブースに見立てた特設ステージを展開し、TOKYO FMアナウンサー陣がリスナーからのメッセージ&リクエスト曲を紹介。また、昨年度に引き続きTVアニメ「夜のクラゲは泳げない」ともコラボレーションし、『夜のクラゲは泳げない― Scape Story ―』ARコンテンツ体験会やアニメのパブリックビューイング、そして「JELEE」によるライブを実施しました。さらにアニメ「プリンセッション・オーケストラ」のパブリックビューイングや声優によるトークステージを実施。音楽を軸に、ラジオやアニメ、最新テクノロジーなど、様々なカルチャーが混ざり合う多彩なコンテンツを展開し、会場を盛り上げました。

TOKYO FM リスナー感謝祭 in MIYASHITA PARK

『夜のクラゲは泳げない― Scape Story ―』ARコンテンツ体験会

「プリンセッション・オーケストラ」パブリックビューイング/「プリンセッション・オーケストラ」トークステージ

「夜のクラゲは泳げない」パブリックビューイング/「JELEE」ライブステージ

■LINE CUBE SHIBUA

【10月18日(土)】

「20th 渋谷音楽祭2025 ～渋谷『超』文化祭 Culture meets Culture!～」では、渋谷区観光協会観光大使の小林幸子さんやZeebraさん、松岡充さんらが出演。演歌やヒップホップ、ロック、アイドル、アニソンダンスなど、さまざまな世代やジャンル・ルーツを超え、多様なカルチャーがコラボレーションし、まさに「渋谷らしい」イベントとなりました。

20th 渋谷音楽祭2025 ～渋谷『超』文化祭 Culture meets Culture!～

【10月19日(日)】

『TOKYO FM リスナー感謝祭 in 渋谷音楽祭2025』を開催しました。リスナーの皆さんへ日頃の感謝の気持ちを込め、2023年にスタートした本イベント。LINE CUBE SHIBUYAでは、パート1にAKASAKI、こっちのけんと、超学生、きんときによる『TOKYO FM LIVE』、パート2に恒例となった「ワイド番組パーソナリティ大集合スペシャル！」を公開生放送形式で実施。満員御礼&大盛況で幕を閉じました。

TOKYO FM LIVE in 渋谷音楽祭

TOKYO FM リスナー感謝祭 渋谷音楽祭2025

■交通規制エリア

【10月19日(日)】

渋谷のど真ん中の交通規制エリアで、世代や国境、ジャンルの枠にとらわれない多様なステージが展開されました。

渋谷音楽祭実行委員長・大西賢治による開会宣言から始まり、地元民参加型の音楽ステージ「Dogenzaka Block Party」、学生が主体的に企画運営した新しい形のステージ「SHIBIUYA SOUND STREET Presented by TSM渋谷」が道玄坂を彩りました。

文化村通りでは今年で24回目となる「SHIBUYA FASHION WEEK 2025 AUTUMN」が実施され、東京・渋谷と韓国・ソウルがコラボレーションする国境を超えた多彩なランウェイショーに。109前で実施された「Shibuya Street Live by FROM STREET PROJECT」では「渋谷のうた2025」受賞アーティストや国内外で活躍する期待のアーティストが集結しステージは大盛り上がり。そしてスクランブル交差点前では「渋谷音楽祭×SHIBUYA PLAYGROUND」が開催され、若きプレイヤーの白熱したバトルや、世界に誇るトップアーティストによる圧巻のショーケースがステージを沸かせました。

開会宣言

Shibuya Street Live by FROM STREET PROJECT（東急株式会社他）

渋谷音楽祭×SHIBUYA PLAYGROUND

SHIBIUYA SOUND STREET Presented by TSM渋谷

Dogenzaka Block Party

SHIBUYA FASHION WEEK 2025 AUTUMN（渋谷ファッションウイーク2025秋）

渋谷音楽祭開催概要

■連携コンテンツ：SHIBUYA MODI MUSIC FES.■連携コンテンツ：ステーションコンサートin渋谷

名 称：第20回渋谷音楽祭2025~ shibuya music scrambl

開 催 日：2025年10月18日(土)、19日(日)

会 場：LINE CUBE SHIBUYA/渋谷区立宮下公園他

主 催：渋谷音楽祭実行委員会

共 催：渋谷区/一般財団法人渋谷区観光協会/一般社団法人渋谷未来デザイン

後 援：文部科学省/渋谷区商店会連合会/東京商工会議所渋谷支部

協 賛：

プラチナパートナー ：東急株式会社/東急不動産株式会社

シルバーパートナー：株式会社伊藤園/キユーピー株式会社/株式会社ローソン/三井不動産株式会社

ブロンズパートナー：株式会社東芝/JT東京支社/能美防災株式会社/東急プロパティマネジメント株式会社/学校法人 滋慶学園 東京スクールオブミュージック専門学校渋谷/株式会社テレビ朝日ミュージック/ ART TOKEN

コンテンツパートナー：TOKYO FM/渋谷モディ/公益財団法人メトロ文化財団/渋谷道玄坂青年会/渋谷ファッションウイーク実行委員会/渋谷ズンチャカ実行委員会/キングレコード株式会社/ Shibuya Play Ground

メディアパートナー：渋谷のラジオ

協力：渋谷道玄坂商店街振興組合/渋谷センター商店街振興組合/大向地区町会連合会/氷川地区町会連合会/渋谷駅東口商店会/渋谷中央街/渋谷地下商店街振興組合 渋谷宮益商店街振興組合/明治通り宮下パーク商店会/渋谷公園通商店街振興組合/東急本店前商店会/東急電鉄株式会社/東急バス株式会社/京王バス株式会社 株式会社京王エージェンシー/東京地下鉄株式会社/株式会社シブヤテレビジョン/ファイブメディット株式会社/東日本旅客鉄道株式会社渋谷駅 株式会社SHIBUYA109エンタテイメント/東急建設株式会社/株式会社MYHM ENTERTAINMENT 他多数（順不同）

渋谷音楽祭とは

「ちがいをちからに変える街。渋谷区」が掲げるシティコンセプトYOU MAKE SHIBUYAをテーマに多様な価値観、多様な人生を送る人々が、多様なジャンルの音楽に出会い、交流し、混ざり合うシティフェスティバル。渋谷の街がこれまで育ててきた音楽文化を継承しながらこれからの東京の、日本のエンターテイメント・カルチャーの聖地であり続けるための地域の文化事業です。そして、進化し続ける渋谷音楽祭から羽ばたいていくアーティストを応援します。

渋谷音楽祭2025公式サイト：http://shibuyamusicscramble.tokyo