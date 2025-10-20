こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
「はちおうじみんなのオータムマルシェ『パンのフェス２０２５ in 三井アウトレットパーク 多摩南大沢』」開催に合わせ、お買物券プレゼントなどのキャンペーンを実施します！
１１月１日（土）～３日（月・祝）
京王電鉄株式会社（本社：東京都多摩市、代表取締役社長：都村 智史、以下「京王電鉄」）では、三井不動産商業マネジメント株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長：大林 修）が主催し、元気な街南大沢協力の会が後援する「はちおうじみんなのオータムマルシェ『パンのフェス２０２５ in 三井アウトレットパーク 多摩南大沢』（以下、「パンのフェス」）」が１１月１日（土）から１１月３日（月・祝）まで開催されることにあわせ、「パンのフェス」ならびに「三井アウトレットパーク 多摩南大沢」で利用できる「割引券・お買物券プレゼントキャンペーン」を実施します。
【本件のポイント】
①１１月１日（土）から１１月３日（月・祝）まで開催の「パンのフェス」に合わせ、「割引券・お買物券プレゼントキャンペーン」を実施。
②京王沿線に掲出の駅ばり・中づりポスターの二次元コードもしくは京王アプリから取得する「特典引換画面」を、「パンのフェスインフォメーション」で提示した各日先着３００名様にパンのフェス会場で使える割引券と三井アウトレットパーク 多摩南大沢で使えるお買物券を各１枚プレゼント。キャンペーン開催期間に乗車した京王ライナー３１号の座席指定券を提示した方には追加でドリンク１本をプレゼント。
③本企画を通じて、公共交通機関の利用を促し、より多くのお客さまに南大沢エリアにお越しいただくとともに、京王沿線の認知度向上につなげる。
１．「割引券・お買物券プレゼントキャンペーン」について
（１）内 容
京王線・井の頭線各駅に掲出する駅ばりポスターと全線の中吊りポスターに記載の二次元コードまたは、京王アプリ配信投稿に記載のＵＲＬから取得する「特典引換画面」をパンのフェス会場内の「パンのフェスインフォメーション」で提示すると、「パンのフェス」と「三井アウトレットパーク 多摩南大沢」で利用できる割引券・お買物券を各１枚プレゼントします。
（２）期 間
１１月１日（土）～１１月３日（月・祝）
※各日先着３００名様限定（なくなり次第終了）
（３）ポスター掲出箇所
京王線・井の頭線の車両内および各駅
（４）割引券・お買物券の内容
①パンのフェスで利用できる２００円割引券
※５００円（税込み）以上のご購入時に利用できます。
※複数の店舗での合算のご利用はできません。
※割引券は開催期間中利用できます。
②三井アウトレットパークで利用できる５００円お買物券
※５，０００円（税込み）ごとのご購入時に利用できます。
※複数の店舗での合算のご利用はできません。
（５）割引券・お買物券引き換え場所・時間
①引換日時
１１月１日（土）～１１月３日（月・祝）１０：００～１７：００
②引換場所
パンのフェスインフォメーション
三井アウトレットパーク 多摩南大沢 Ａ街区１階時計台前広場（フランフランバザー前）
パンのフェスインフォメーション
A街区1F 時計台前広場
（フランフランバザー前）
２．座席指定券に提示によるドリンク１本プレゼントについて
（１）内 容
対象の京王ライナーの座席指定券をブースで提示すると、ドリンク１本を全員にプレゼントします。
（２）実施期間
１１月１日（土）～１１月３日（月・祝）１０：００～１７：００
（３）プレゼント対象
１１月１日（土）から１１月３日（月・祝）の間に運行する京王ライナー３１号（橋本行き）の座席指定券
※こどもといっしょ割で購入した券は対象外となります。予めご了承ください。
（４）注意事項
・ドリンク１本プレゼントはお一人さまにつき１回限り、当日の座席指定券のみ有効です。複数の座席指定券をお持ちの場合でも、ドリンクのお渡しは１本のみとなります。
・ドリンク１本プレゼントにあたり、座席指定券に記載されている乗車日・乗車列車・座席番号を控えさせていただきます。
３．お客さまのお問い合わせ先
（１）当企画についてのお問い合わせ先
京王お客さまセンターＴＥＬ.０３－３３２５－６６４４（９：００～１８：００）
（２）三井アウトレットパーク 多摩南大沢へのお問い合わせ先
三井アウトレットパーク 多摩南大沢オペレーションセンター
ＴＥＬ．０４２－６７０－５７７７（１０：００～１８：００）
【参考】「はちおうじみんなのオータムマルシェ 『パンのフェス２０２５ in 三井アウトレットパーク 多摩南大沢』」について
１．開催日時
１１月１日（土）～１１月３日（月・祝）
各日１１：００～１７：００
２．場所
三井アウトレットパーク 多摩南大沢／南大沢駅前大通り
３．内容
開催期間中、八王子地域をはじめ、全国の有名パンショップが１６店舗出店するマルシェです。
※各店舗売り切れ次第終了となります。
※詳細は、三井アウトレットパーク 多摩南大沢ホームページをご覧ください。
ＵＲＬ：https://mitsui-shopping-park.com/mop/tama/special/2509_panfes/
本件に関するお問合わせ先
京王電鉄 広報部 TEL.０４２－３３７－３１０６ Mail：koho.pub@keio.co.jp
