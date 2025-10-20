¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
Æ£»ÒÉÔÆóÍº¤È°¦ÆÉ¼Ô¤Î¤¢¤êÊý¤òÎã¤Ë¡¢Àï¸åÆüËÜ¤Î¥Õ¥¡¥óÊ¸²½¤òÌä¤¤Ä¾¤¹¡¡¡Ú¾¼ÏÂ½÷»ÒÂç³Ø¡ÛÆüËÜ¸ìÆüËÜÊ¸³Ø²Ê¡¡Âè13²ó¸ø³«¹ÖºÂ11/1³«ºÅ
¡¡¾¼ÏÂ½÷»ÒÂç³Ø¡Ê³ØÄ¹ ¶âÈøÏ¯¡§ÅìµþÅÔÀ¤ÅÄÃ«¶è¡Ë ¿Í´ÖÊ¸²½³ØÉô ÆüËÜ¸ìÆüËÜÊ¸³Ø²Ê¤Ï¡¢Âè13²ó¸ø³«¹ÖºÂ¡Ö¡Ö¹¥¤¡×¤òÉ½¸½¤¹¤ë¡¡Æ£»ÒÉÔÆóÍº¡ÊÆ£»Ò¡¦F¡¦ÉÔÆóÍº¡¿Æ£»ÒÉÔÆóÍºⒶ¡Ë¤ÈÀï¸åÆüËÜ¤Î¥Õ¥¡¥óÊ¸²½¡×¤ò11·î£±Æü¤Ë³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡Ê»²²ÃÈñÌµÎÁ¡Ë¡£¹ñÌ±Åª¤Ê¥Þ¥ó¥¬²È¡¢Æ£»ÒÉÔÆóÍº¤È¤½¤Î°¦ÆÉ¼Ô¤Î¤¢¤êÊý¤ò°ì¤Ä¤ÎÎã¤ËÀï¸åÆüËÜ¤Î¥Õ¥¡¥óÊ¸²½¤Î¤¢¤êÊý¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¶áÇ¯¡Ö¿ä¤·¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¸ì¤Ê¤É¤Ë¾ÝÄ§¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¹¥¤¤Ê¤â¤Î¤ò±þ±ç¤·¡¢¼«¸ÊÉ½¸½¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤¬Åö¤¿¤êÁ°¤Î¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ìÊý¡¢¤ª¶â¤ò»È¤¤·ÐºÑ¤ò²ó¤¹¤³¤È¼«ÂÎ¤¬¡Ò Ê¸²½ ¡Ó¤Î¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¤ò·üÇ°¤¹¤ëÀ¼¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤Çº£²ó¡¢Æ£»ÒÉÔÆóÍº¤È¤½¤Î°¦ÆÉ¼Ô¤òÎã¤Ë¥Õ¥¡¥óÊ¸²½¤Î¤¢¤êÊý¤òÌä¤¤Ä¾¤·¤Þ¤¹¡£¹¥¤¤ÊÂÐ¾Ý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ê¡¢É½¸½¤¹¤ë¤³¤È¤ÎÌÌÇò¤µ¡¢Æñ¤·¤µ¡£¤Þ¤¿¤½¤ì¤¬¿ÍÀ¸¤Ë²¿¤ò¤â¤¿¤é¤¹¤Î¤«¤ò¹Í»¡¤·¤Þ¤¹¡£
¢£ Âè13²ó¸ø³«¹ÖºÂ
¡Ö¡Ö¹¥¤¡×¤òÉ½¸½¤¹¤ë¡¡Æ£»ÒÉÔÆóÍº¡ÊÆ£»Ò¡¦F¡¦ÉÔÆóÍº¡¿Æ£»ÒÉÔÆóÍºⒶ¡Ë¤ÈÀï¸åÆüËÜ¤Î¥Õ¥¡¥óÊ¸²½¡×³«ºÅ³µÍ×
Æü¡¡»þ¡§
2025Ç¯11·î1Æü(ÅÚ)¡¡14:00ー15:30
¾ì¡¡½ê¡§
¾¼ÏÂ½÷»ÒÂç³Ø¥³¥¹¥â¥¹¥Ûー¥ë¡ÊÅìµþÅÔÀ¤ÅÄÃ«¶èÂÀ»ÒÆ²1－7－57¡Ë
ÂÐÌÌ¡¦¥ª¥ó¥é¥¤¥óÊ»ÍÑ¡¢»²²ÃÈñÌµÎÁ
¹Ö¡¡»Õ¡§
°ð³À¹â¹»á¡¡¥Þ¥ó¥¬Ê¸²½¸¦µæ²È
»³ÅÄ²Æ¼ù¡¡¡¡¾¼ÏÂ½÷»ÒÂç³ØÆüËÜ¸ìÆüËÜÊ¸³Ø²Ê½Ú¶µ¼ø
¿½¡¡¹þ¡§
¤³¤Á¤é¤«¤é¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£¡ÊÍ×Í½Ìó¡Ë
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfrD3Dbef09D67KE7c8UTGJlpqD8Y4RYLK2sbj4o5fpZPHQzA/viewform
¡Ò ÄùÀÚ¡§10·î26Æü ¡Ó
Ìä¹ç¤ï¤»Àè¡§
¾¼ÏÂ½÷»ÒÂç³Ø ÆüËÜ¸ìÆüËÜÊ¸³Ø²Ê¡¡nichibun@swu.ac.jp
¢§ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ëÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
¾¼ÏÂ½÷»ÒÂç³Ø¡¡´ë²è¹ÊóÉô
TEL¡§03-3411-6597
¥áー¥ë¡§kouhou@swu.ac.jp
