帝京平成大学が2025年度「帝京平成大学デー」を実施 ― 横浜DeNAベイスターズのホームゲームで試合前イベントやスタジアム演出などを企画・運営
帝京平成大学人文社会学部観光経営学科（東京都中野区）は、8月30・31日の横浜DeNAベイスターズの公式戦（対 中日ドラゴンズ）において冠試合「帝京平成大学デー」を実施した。学生らは授業の一環として公式戦の企画・運営を体験。貴重な経験を通して達成感を味わうことができたようだった。
帝京平成大学観光経営学科では、観光業界を目指す学生らを対象とした体験型授業として「帝京平成大学デー」を展開している。これは、同学科の学生らがプロ野球チームの公式戦における企画・運営に携わるもので、2018年度からは横浜DeNAベイスターズの公式戦で実施。学生らはそれまでに学んだことを生かし、球場で行うイベントの企画をはじめ、オリジナルグッズの作成や、試合当日の大学をPRする取り組み、顧客サービスなどを実践する。
学生らは4月に外部講師による特別講義やマーケティング講義、横浜DeNAベイスターズ特別講義などを受講。その後、マーケティング調査集計や企業案検討などを経て、グループごとの打ち合わせやプレゼンテーションを重ね、当日を迎えた。
当日は、「観戦ツアーグループ」「プロモーショングループ」「グッズ企画販売グループ」「ファンサービスグループ」「スタジアム演出グループ」の5つに分かれて活動。プロスポーツの公式戦の企画に携わり、来場者と触れ合って会場を盛り上げる経験から、学生らは1日を通して達成感を味わった様子だった。
■各グループの取り組み
＜観戦ツアーグループ＞
試合開始前に行われるイベント募集から、当日は横浜スタジアムの見学ツアーガイドや花束贈呈、スタメンキッズ、始球式の運営に携わった。
＜プロモーショングループ＞
特製フリーペーパーの企画・制作を行い、当日スタジアムを訪れた来場者に配布した。
今回の帝京平成大学デーでは、横浜DeNAベイスターズの度会隆輝選手・松尾汐恩選手にインタビュー。そのほか、ハマスタグルメや帝京平成大学デーの紹介など、読みごたえのある充実した内容になっている。
なお、当日配布されたフリーペーパーの内容は下記URLから閲覧できる。
・8月30日 https://data.thu.ac.jp/8917/5741/1778/2025_freepaperA.pdf?_gl=1*uhirzu*_gcl_au*MTczOTc4MDA3Ni4xNzU4NzAxMDgz*_ga*OTEwMDI0MjAuMTc0MDUzODU0MQ..*_ga_BD9J52G4HW*czE3NTg3NjA1OTAkbzMwJGcwJHQxNzU4NzYwNTkwJGo2MCRsMCRoMTIxMDMyMTIzNA..
・8月31日 https://data.thu.ac.jp/7617/5741/1808/2025_freepaperB.pdf?_gl=1*156gcjt*_gcl_au*MTczOTc4MDA3Ni4xNzU4NzAxMDgz*_ga*OTEwMDI0MjAuMTc0MDUzODU0MQ..*_ga_BD9J52G4HW*czE3NTg3NjA1OTAkbzMwJGcwJHQxNzU4NzYwNTkwJGo2MCRsMCRoMTIxMDMyMTIzNA..
＜グッズ企画販売グループ＞
横浜DeNAベイスターズのロゴを使用したグッズ（8月30日：光るLEDバンド、8月31日：タンブラー・クッション）を企画。さらに当日の販売までを担当した。
＜ファンサービスグループ＞
来場者向けのゲームを企画。結果に応じて選手のサイン入りグッズやうちわをプレゼントした。
＜スタジアム演出グループ＞
学生が企画・制作した帝京平成大学のPR映像とCMを横浜スタジアムのスコアボードで放映。当日放映されたPR映像は帝京平成大学公式YouTubeチャンネルからも視聴できる。
・8月30日 https://www.youtube.com/embed/SScLW-t4Pe8
・8月31日 https://www.youtube.com/embed/5Xjtnr2txHk
・帝京平成大学デー 実施報告
https://www.thu.ac.jp/campuslife/event/matchday/matchday2025
